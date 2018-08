Libres de 'la máquina' gracias a un trasplante

La diálisis permite a muchos enfermos renales seguir viviendo, pero les obliga a conectarse tres veces por semana a la máquina para que ésta realice el trabajo que no hacen sus riñones. Por eso los trasplantados valoran la libertad de movimientos que recuperan tras esta operación. "Ahora soy independiente. Antes estaba condicionado a la máquina y no podía hacer planes a largo plazo porque cada dos días tenía que dializarme", explicaba José Antonio Fernández, que lleva siete años trasplantado.

La semana pasada, el Hospital Regional informó que había superado los 3.000 trasplantes renales. Exactamente desde que comenzaron en 1979 se han hecho 3.226. Y cada uno tiene su historia. "Yo llevo 31 años con el mismo riñón trasplantado. Estuve en diálisis seis años. El trasplante fue un regalo enorme. Por eso pido a la gente que done, porque la donación salva vidas", argumentaba Juan Baena.

A José Becerra lo trasplantaron dos veces. "El primer riñón me duró 30 años", contaba. El segundo se lo pusieron hace un año y medio. "Con estos trasplantes me ha tocado el primer premio de la lotería", afirmaba.

A Francisca Alcoholado, que estuvo tres años en diálisis y ya lleva seis con su trasplante renal, la vida le cambió "un 100%" tras la intervención. Su marido, Francisco Calderón, la corregía bromeando: "Un 100% no; un 300%". Luego explicaba que los pacientes que se dializan como mucho -entre comidas, fruta, infusiones y agua- pueden tomar medio litro de líquido por día ya que como no orinan, hasta que no se conectan a la máquina no lo eliminan. Como familiar también sufrió la enfermedad renal, por eso valoraba el cambio radical tras el trasplante. Y opina que "el no poder beber es casi peor" que el estar atado a la máquina.

Miguel Prego -marido de Josefa Gómez, trasplantada tres veces-coincidía: "El cambio es impresionante tras el trasplante. De estar enganchados a una máquina, con una alimentación muy limitada y sin fuerzas, ahora la única limitación que tienen es que deben tomarse algunas pastillas al día [los inmunosupresores para no rechazar el órgano]. Debido a la diálisis tienen que abandonar muchos sueños. Con el trasplante recuperan la vitalidad y también esos sueños".

Ángeles Villar, que estuvo tres años en diálisis y lleva 13 trasplantada, esta intervención también le cambió la vida. "Volví a nacer", resumía. Lo mismo que a Miguel Ángel Soto, que se dializó durante 16 meses y ya lleva 14 años con su riñón trasplantado. "Tras un trasplante vuelves a recuperar tu vida", enfatizaba.

Cedric Constantini, un francés que lleva dos décadas en España, está aún del otro lado de la barrera. Acaba de entrar en lista de espera para un trasplante y si no llega pronto, en un par de meses tiene que empezar con diálisis. "Un riñón no me funciona y el otro sólo al 50%. Necesito un trasplante", sostenía y animaba a la donación.

Josefa Gómez, la presidenta de la Asociación de Lucha contra las Enfermedades Renales (Alcer), contaba que había recibido tres trasplantes. "He recibido tres vidas. Me siento afortunada. Me han dado la oportunidad de volver a nacer tres veces", dijo en el acto en el que el Hospital Regional informó del hito de los 3.000 trasplantes renales.

Ya lo dijo en su intervención el coordinador de trasplantes de Málaga, Domingo Daga, que lo importante no eran los números, sino las personas y las familias que había detrás de la fría cifra de 3.226 trasplantes renales. "Porque a los pacientes, esas intervenciones le han permitido hacer una vida prácticamente normal", explicaba. En síntesis, que gracias a las familias que han donado, a los profesionales que han participado en el programa y al sistema público que ha apostado por los trasplantes, 3.226 enfermos desde 1979 recuperaron su salud y con ella sus sueños.