Nace Málaga Adiccionario, una plataforma digital para ayudar en los problemas de adicción

Adiccionario es una la nueva plataforma digital para ayudar a las familias que sufren en su seno algún problema de adicción. Idamor Fernández y María José Pérez Dorao, socios fundadores de la Cooperativa Social Andaluza Cientochentagrados han presentado este jueves la iniciativa en el salón de actos de la Noria, Centro de Innovación Social de la Diputación de Málaga.

“Adiccionario.org nace para ponerle palabras a la adicción, limpiar el término de opacidad, de silencio y de miedo. Su objetivo es luchar contra la desorientación, la desinformación y el desamparo que sufren las familias cuando surge un problema de adicción en alguno de sus miembros”, ha señalado María José Pérez Dorao, en su intervención.

Por su parte Idamor Fernández ha explicado que fueron sus propias vivencias y experiencia como profesionales del mundo de la comunicación, lo que “nos animó a poner en marcha este proyecto de crear un diccionario de las adicciones, para ayudar a otras personas a familiarizarse con los términos que habitualmente están presentes en el mundo de las adicciones y sus terapias”.

En el acto de presentación también han estado presentes José Antonio Naveros, director general de Asociación Arrabal, y Ana María Jiménez Bartolomé, directora del área de Ciudadanía y Atención al Despoblamiento del Territorio de la Diputación de Málaga, además de numerosas asociaciones, fundaciones y centros públicos y privados de terapias y tratamientos.

Así es el Adiccionario

Adiccionario es una iniciativa inédita, que no existe, como han destacado. Se trata de una herramienta fácil de usar que, mediante un protocolo muy sencillo, muestra un glosario de términos relacionados con la adicción y sus tratamientos. Cada uno de esos términos ofrece uno o varios vídeos con testimonios que ayudan a familiarizarse con conceptos e ideas presentes en el mundo de las adicciones y sus terapias.

Cada uno de estos vídeos, que tienen una duración de minuto y medio, se centra en una palabra, y un experto habla sobre su significado en el contexto del mundo de las terapias. "Por ejemplo: la palabra culpa, no se explica igual en un diccionario de la Real Academia de la Lengua Española que en el diccionario de las adicciones, donde este término está expuesto por un terapeuta que nos va a avisar del efecto negativo que tiene dicha palabra en un proceso de recuperación de un adicto, y nos invita a sustituirla por responsabilidad como término constructivo y motivador", han destacado.

La adicción puesta en palabras es, en definitiva, el propósito de Adiccionario, cuya "máxima aspiración es transmitir a las familias que no están solos, que no son los primeros que se encuentran con una situación como la suya, y que existe un camino de salida -no exento de dificultades, por supuesto- que otros ya han recorrido, a veces con resultados de éxito".