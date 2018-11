El colegio Misioneras Cruzadas participa en un estudio neurocientífico sobre la atención

Una hora delante de un libro no significa siempre una hora real de estudio. La capacidad de atención y concentración del alumno depende de muchos factores y ahora un estudio internacional pretende averiguar qué tipo de actividades generan mayor rendimiento mental del estudiante. Participarán diez colegios españoles, entre ellos el concertado Misioneras Cruzadas de la Iglesia, situado en la barriada de La Palmilla. De este centro se elegirá una muestra de un centenar de escolares, que llevarán una diadema que registra la intensidad neurológica a tiempo real. Con unos 5.000 escolares de España e Iberoamérica en el apartado Progresus –con un programa específico de comprensión lectora– y otros 10.000 con ejercicios libres en el apartado Mentis pretenden hallar los cauces más motivadores para “enganchar” la concentración los estudiantes.

“Este estudio, que quiere ver qué actividades hacen que el alumno esté más implicado y concentrado a la hora de estudiar, no quería dejar fuera otra realidad educativa como es el trabajo en los contextos de exclusión”, comenta José Miguel Santos, director del colegio Misioneras Cruzadas de la Iglesia.

"Si no incluíamos a colegios como el nuestro en el estudio, estábamos dejando fuera a una gran variedad de alumnos y una realidad que, a veces, se olvida"

El centro, además, lleva varios años realizando un proceso de innovación, de cambios educativos y de transformación del modelo de escuela muy centrado en las nuevas tecnologías. “Si no incluíamos a colegios como el nuestro en el estudio estábamos dejando fuera a una gran variedad de alumnos y una gran realidad que a veces se nos olvida”, agrega Santos.

Avalado por investigadores de las universidades de Harvard, MIT, Stanford y la Universidad Complutense de Madrid, el estudio neurocientífico medirá “qué tipo de actividades, más tradicionales o menos hacen que nuestro nivel de atención aumente”, explica el director del centro. Agrega que lo que se busca es que “después se puedan ir generando actividades on line cada vez más personalizadas dependiendo de las necesidades del escolar”. De esta forma, el itinerario formativo podría estar enfocado a a la realidad de cada estudiante y a sus capacidades de absorción.

Este centro ya trabaja desde hace un año con el programa Progrentis y se están viendo los resultados, según su director. “Estamos hablando de niños con un desfase educativo muy grande, con una situación familiar muy condicionante, y tener una aplicación que les permite hacer un aprendizaje personalizado ha hecho que su evolución sea tremenda”, explica Santos. Para la jefa de estudios del colegio, Rosario Ávila, es fundamental que a sus alumnos se les prepare para afrontar un futuro cercano en el que la tecnología tiene cada vez un peso mayor.

"Entendemos que hay que llevar los contenidos al aula de otra manera, hay que adaptarse a los nuevos tiempos y las tecnologías las tienen que tener trabajadas"

“Entendemos que hay que llevar los contenidos al aula de otra manera, tenemos que tener claro que la sociedad está cambiando y que los jóvenes aprenden de una manera distinta a como lo hicimos nosotros, hay que adaptarse a los nuevos tiempos y estar al día, las nuevas tecnologías van a ser necesarias y las tienen que tener trabajadas”, considera.

Como, normalmente, la economía de las familias no les permite pagar estos métodos pedagógicos, llaman a la puerta de fundaciones, instituciones públicas y personas de ámbito privado para financiar estos proyectos. “Creemos que estos niños merecen tener por lo menos igualdad de oportunidades en ciertos terrenos como la educación, porque en otros la vida no se las da”, señala la jefa de estudios. Y el director agrega que “en contextos de exclusión es donde está la gran gravedad de la educación y la brecha que socialmente nos podemos encontrar en muchos lugares se va a agrandar si donde hay más dificultades educativas no ponemos mayores esfuerzos”.

Juan Guerrero, director de IM Learning, la empresa que va a coordinar el estudio en España, explica que “el objetivo es determinar las actividades que permiten un mayor nivel de concentración de un alumno y ver que esas actividades, en consecuencia, son las más importantes para desarrollar en un aula”. Con los resultados obtenidos, lo que quieren es que el programa Progrentis aprenda solo gracias a la inteligencia artificial.

“El programa va a recibir cuáles son las actividades que generan mayor atracción para ir adaptándose a estas, se trata de orientarnos hacia el aprendizaje adaptativo, a la personalización de la enseñanza”, apunta Guerrero y destaca que “cada niño tiene un itinerario de aprendizaje propio atendiendo a sus capacidades y competencias”. Y a eso es a lo que quieren llegar.