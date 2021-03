Música de Semana Santa, teatro y entrada gratis al Pompidou, entre las propuestas hasta el Domingo de Ramos

Las propuestas culturales y de ocio en Málaga continúan durante este fin de semana que abarca desde este viernes 26 (Viernes de Dolores) al domingo 28 de marzo (Domingo de Ramos).

Seguimos perimetrados en la provincia y con toque de queda a las 23:00, y así seguiremos durante toda la Semana Santa, a pesar del amago del Gobierno de adelantar el encierro domiciliario a las 20:00. Pero no por ello se terminan las opciones; estas son algunas de las actividades programadas para estos tres días, ya instaurados de lleno en la primavera.

Disfruten de todas las citas que nos están esperando, el que quiera, que no es obligatorio, siempre respetando todas las medidas antiCovid, y pendientes de la tasa de contagios y las medidas que estén por venir si la curva vuelve a subir.

La OFM en el Teatro Cervantes

La Orquesta Filarmónica de Málaga (OFM) ofrece este viernes 26 (al igual que hizo este pasado jueves) a las 19:00 su tradicional programa de Semana Santa en el Teatro Cervantes (C/ Ramos Marín, s/n) con la interpretación de The Armed Man: a mass for peace (Misa por la paz), del compositor británico Karl Jenkins, nacido en Gales en 1944.

La OFM contará con la dirección de su titular, José María Moreno, y con la colaboración de la Coral Cármina Nova, dirigida a su vez por Michele Paccagnela.

Entradas desde 30 euros, a la venta a través del Teatro Cervantes.

Visitas especiales al Jardín Botánico

Con motivo de la espectacular floración de la glicinia a finales de marzo, el Jardín Botánico Histórico La Concepción organiza visitas guiadas especiales, diurnas y nocturnas.

Tienen una duración aproximada de 90 minutos y un precio único de 7,50 euros por persona. Las plazas son limitadas, por lo que se requiere reservar previamente en el teléfono 951 92 61 80.

Para este viernes día 26 está programada a las 19:30; el sábado 27 serán a las 12:30, 16:00 y 19:30 y el domingo 28, a las 12:30 y a las 16:00.

Humor, música y teatro en La Cochera Cabaret

Cumpliendo con todas las medidas higiénico-sanitarias para garantizar la seguridad entre los espectadores, La Cochera Cabaret (Av. de los Guindos, 19) sigue con su programación. Para este fin de semana estas son las propuestas:

El viernes 26 de marzo (20:30), el fin de semana comienza con una nueva sesión de teatro improvisado con Improv #SoloLosValientes . Entradas: desde 10 euros.

. Entradas: desde 10 euros. El sábado 27 de marzo (16:00 y 19:00), será el turno de la música con la actuación de Alice Wonder . Aún quedan entradas para el segundo pase del día (19:00): desde 15 euros.

. Aún quedan entradas para el segundo pase del día (19:00): desde 15 euros. El domingo 28 de marzo (12:00) llega Magic Remix Vol.III , un espectáculo de magia para toda familia, en el que un presentador virtual da paso a tres grandes ilusionistas formando un cóctel de emociones mágicas. Entradas: desde 10 euros.

, un espectáculo de magia para toda familia, en el que un presentador virtual da paso a tres grandes ilusionistas formando un cóctel de emociones mágicas. Entradas: desde 10 euros. Y el mismo domingo, unas horas más tarde (16:30), cierra el fin de semana el nuevo proyecto de Tomasito y Pepe Bao: Los majaretas del planeta. Entradas: desde 15 euros.

Entradas a la venta a través de la web de La Cochera Cabaret, donde también puedes consultar la programación completa.

Teatro para la familia en el Cánovas

La compañía Teatrasmagoria llega al Teatro Cánovas (Plaza de El Ejido, 5) con La leyenda de Sleepy Hollow, fiel a su empeño de llevar a los escenarios cuentos clásicos de fantasmas adaptados al público familiar..

Las funciones están programadas para este sábado y domingo, 27 y 28 de marzo, a las 12:00.

Entradas (8 euros) a la venta a través del Teatro Cánovas.

Música en la Sala Joaquín Eléjar

La Sala Joaquín Eléjar (San Juan Bosco, 79, Málaga) continúa este sábado y domingo (12:00) con la compañía lírica El último trovador. Este fin de semana la compañía acercará a la música de cuaresma con La voz del espíritu.

Las localidades (desde 10 euros) están a la venta a través de mientrada.net

Puertas abiertas en el Centro Pompidou

El Centro Pompidou (Muelle Uno) celebra este domingo 28 de marzo su sexto aniversario con una jornada de puertas abiertas.

Consulta las visitas guiadas, música y demás opciones que se ofrecen para todo el Domingo de Ramos a través de la página web del Centro Pompidou.

Semana Santa en el Teatro del Soho

El Teatro Soho Caixabank (C/ Córdoba) presenta los Conciertos de Semana Santa en el Soho. Este Domingo de Ramos la Sinfónica Pop del Soho hará que la música cofrade sea la protagonista con un repertorio de marchas tradicionales junto a otras composiciones más recientes, como la inclusión de interpretaciones de la música clásica.

Los conciertos irán acompañados de visuales con imágenes inéditas y genuinas de la Semana Santa, saetas y locuciones.

Las actuaciones tendrán lugar este domingo 28 de marzo, el jueves 1 de abril y el viernes 2 de abril.

Entradas (desde 15 euros) a la venta a través del Teatro Soho Caixabank.

Además, la nueva sala del Teatro del Soho CaixaBank acogerá desde este domingo 28 de marzo al 4 de abril una exposición donde se mostrará una selección de carteles y obras originales inéditas con motivo del centenario de la Agrupación de Cofradías de Málaga, así como enseres representativos cedidos por las Reales Cofradías Fusionadas de San Juan.

Cine con Andréi Tarkovsky

El Museo Ruso (Edificio de Tabacalera. Avenida de Sor Teresa Prat, 15) continúa con el ciclo de cine sobre Andréi Tarkovsky, una retrospectiva completa de una de las figuras más importantes de la filmografía universal y uno de los artistas rusos más influyentes del siglo XX, que se ha venido celebrando también en el cine Albéniz.

Este domingo 28 de marzo acoge la proyección de Nostalgia, a las 11:30, y el próximo 3 de abril (11:30) Sacrificio.

Entradas gratuitas previa reserva en el correo electrónico info.coleccionmuseoruso@malaga.eu en el Museo Ruso.

Rutas guiadas por Málaga con Cultopía

El colectivo de Cultopía regresa con sus rutas guiadas por Málaga y lo hace adaptándose a todos los protocolos y exigencias sanitarias.

Más información y reservas en info@cultopia.es o en el teléfono 692 71 76 12 (también por WhatsApp).

Para este fin de semana estas son las que han preparado:

Sábado 27 de marzo (11:00): Ruta La Málaga pintada del siglo XVIII . Si por algo son conocidas las poblaciones de Andalucía es por la blancura de sus casas, pero esto no fue siempre así. Durante el siglo XVIII, Málaga fue una ciudad decorada al gusto barroco de la época, sus fachadas fueron pintadas con rojo de almagra, amarillo de ocre o blanco de estuco. Precio: 8 euros.

Sábado 27 de marzo (18:00): Ruta nocturna Inquisición, brujería y prostitución en la Málaga de la Edad Moderna . Una ruta sobre los aspectos menos conocidos de la vida cotidiana en la Edad Moderna, una época donde se regulaban las mancebías, la prostitución estaba permitida, las hechiceras comerciaban con magia y la Inquisición trataba de mantenerlos a raya. Precio: 8 euros.

. Una ruta sobre los aspectos menos conocidos de la vida cotidiana en la Edad Moderna, una época donde se regulaban las mancebías, la prostitución estaba permitida, las hechiceras comerciaban con magia y la Inquisición trataba de mantenerlos a raya. Precio: 8 euros. Domingo 28 de marzo (11:00): Ruta de la Cripta de Torrijos al Cementerio Inglés . Un itinerario que comienza en la Plaza de la Merced en el obelisco que alberga los restos de Torrijos y del resto de sus compañeros, y terminará con una visita guiada por el Cementerio Inglés. Precio: 8 euros, entrada incluida.

Domingo 28 de marzo (16:00): Visita guiada al Jardín Botánico Histórico La Concepción, especial floración. Gracias a su clima, Málaga atesora uno de los escasos jardines con plantas subtropicales que existen en Europa. Erigido en 1855 gracias a la familia Loring-Heredia (marqueses de la Casa Loring), este jardín de estilo paisajista inglés, con más de 50.000 plantas de dos mil especies diferentes, sorprenderá en cada recodo del camino. Precio: 8 euros.

Consulta las próximas rutas en la página web de Cultopía.

Actividades para la familia en el Jardín Botánico de la Concepción

El Jardín Botánico-Historico de La Concepción continúa con sus actividades para familias durante los sábados y domingos de marzo, con dos turnos (11:00 y 12:30) y una duración aproximada de dos horas.

El gran puzzle botánico es una actividad familiar en la que los participantes deberán encontrar las 12 piezas de un gran puzzle y superar pruebas en cada localización para conseguir unir las piezas.

Además, en estas jornadas se representa un teatro de marionetas para los más pequeños de la familia.

Para información y reservas: 951 92 61 80 ó 647 58 54 57. El precio es de 7,50 euros por persona (los menores de 3 años gratis).

Es una actividad al aire libre, con todas las garantías higiénico-sanitarias frente a la Covid-19, con distancia de seguridad entre familias y uso obligatorio de mascarillas.