Restaurantes y bares de Málaga donde comer durante la Copa del Rey de baloncesto

Mientras unos hacen deporte, otros los ven correr de un lado para otro y, cuando la cosa acaba, se marchan para celebrar la victoria o consolarse de la derrota en alguno de los muchos restaurantes y bares que Málaga nos ofrece para comer durante la celebración de la Copa del Rey de baloncesto.

La ciudad malagueña tiene de todo: pescaíto frito, espetos, tapeo variado, las mejores ensaladillas rusas de España (y Rusia), montaditos de lomo... La variedad es inabarcable incluso para un Homer Simpson de la vida real.

Así que si has venido a Málaga para asistir a la Copa del Rey de baloncesto, apunta estos lugares donde podrás comer barato y ricamente, algunos de ellos muy cerca del palacio de los deportes Martín Carpena.

Pescaíto frito y espetos

Venir a Málaga y no probar el pescaíto frito o fritura malagueña y un buen espeto -aunque estemos en un mes con R-, es como ir a Roma y no comerte una pizza. No hay nada mejor para acompañar con una cerveza o un tinto de verano bien fresquitos a la orilla del mar Mediterráneo que nos vio nacer como civilización.

Calamares, puntillitas, chopitos, salmonetes, cazón, chanquetes... todos estos manjares te está esperando en el chiringuito Gutiérrez Playa, el chiringuito María, el chiringuito El Espigón, el chiringuito Litoral Pacífico, el chiringuito Escribano... ¡y muchos más!

Eso sí, hay que tener en cuenta que el limón es una cuestión aparte: echarle o no un chorreón al pescaíto frito ha provocado más peleas entre amigos que organizar una escapada a una casa rural.

Para los carnívoros: de un montadito de lomo a un hamburguesa de rabo de toro

Ya conoces el dicho: de un montadito de lomo, al cielo. Para muchos, esta tapa supondría el plato principal en su última cena en la tierra. Y porque la carne es la piedra angular de la alimentación de muchos de nosotros, podemos saltar del lomo a la plancha a una hamburguesa de rabo de toro tan ricamente (nunca mejor dicho).

En Málaga los aficionados a la carne pueden disfrutar de platos espectaculares en locales como el Restaurante Tapería Esencia, el Restaurante Cortijo de Pepe, el Mesón Restaurante Los Pérez o el KGB Málaga.

Una ensaladilla rusa nada comunista

No sabemos si la ensaladilla rusa viene realmente del país siberiano. Lo que sí garantizamos es que en Málaga la saben hacer muy bien. Tanto, que hasta tenemos un Campeonato de Ensaladilla Rusa (viene menos gente a presenciar esta competición que para la Copa del Rey de baloncesto, pero tiene su público, no creas).

La tapa de ensaladilla rusa vencedora del 2019 es la que preparan en el Restaurante Verum, con una receta basada en la tradición malagueña de este plato.

Pero también se puede tomar una buena tapa de rusa en la Cervecería Gambrinus Moliere, la Cervecería Granaina en el 15 de la avenida Molière o en La Pica de los Compadres en el 10 de calle Pilar Lorengar.

Algo más exótico

Pero si lo que quieres es escapar de lo rutinario, Málaga también tiene algo para ti. Puedes elegir entre una gran variedad de comida llegada de otros países gracias a la enorme oferta que la ciudad ha preparado para ti, amigo visitante (también para ti, amigo malaguita, no te ofusques).

¿Te apetece comida mejicana? Pues en el 7 de la plaza de los Mártires Ciriaco y Paula, en pleno centro de la capital, encontrarás el Tepito. Un local de lo más peculiar, que es un secreto a voces, pero seguro que más de uno estará pensando al leer esto: "¡no hables de ese sitio, majarón, que se peta!"

¿Prefieres mejor una buena parrillada argentina? También tenemos algo para ti: El Farolito. Un lugar perfecto para comerte unas entrañas o un nihilista bocadillo de vacío.

¿Que dices?, ¿que mejor comida marroquí? Pues tenemos un as escondido en la manga: Pitta Bar, en calle San Agustín, número 5. Un local que estuvo algún tiempo cerrado y que muchos de nosotros temimos que no se volviera a abrir. Por suerte este veterano de las calles malagueñas volvió a resurgir de sus cenizas justo a tiempo para que los visitantes aficionados al básquet repusieran fuerzas antes de regresar al Martín Carpena para ver cómo otros sudan la camiseta.

Y, para finalizar, si quieres comer algo malagueño, más malagueño que un merdellón con pendiente de pluma, lo mejor es que te comas un campero. ¿Que qué es un campero? ¡Ay, amigo, qué suerte la tuya: todavía estás por descubrirlo!

Anda, echa un vistazo a este reportaje y prepárate para que se te haga la boca agua...