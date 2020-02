Rock clásico con la Rockin'Race Jamboree mientras en Ardales celebran la Fiesta de la Matanza: ¿qué hacemos este fin de semana?

¿Que hacemos este fin de semana?

La eterna pregunta. La cuestión que, como la espada de Damocles, se instala sobre nuestras cabezas al llegar el fin de semana.

Y como sabemos que no tenéis tiempo de perder y no os leéis las largas introducciones que aquí solemos pergeñar porque nos creemos muy graciosos, este fin de semana -que abarca del viernes 7 al domingo 9 de febrero- simplemente os emplazamos a que sigáis leyendo bajo estas líneas: aquí abajo encontraréis una buena representación de todo lo que la provincia ha preparado para vosotros.

¡Hala! ¡A disfrutar!

(A menos que seas un cerdo; en tal caso te recomendamos que no te pases por Ardales este fin de semana...)

Rockin'Race Jamboree

Torremolinos acoge la XXVI edición del Rockin' Race Jamboree, una gran cita del rock de los años 50 y 60 para los amantes del rockabilly y el swing que se desarrolla en diferentes escenarios del municipio como el Auditorio Príncipe de Asturias, el hotel La Barracuda, Playamar o la plaza del Remo en la Carihuela.

La actividad del Rockin’ Race Jamboree vuelve a traspasar este año las paredes de los dos escenarios principales para plantarse en la calle. Este sábado 8 de febrero, en las zonas de Playamar y El Bajondillo a partir de las 12:00, habrá conciertos en directo y actuaciones de Djs, además de puestos de comida típica y una exposición de coches clásicos.

Igualmente, el domingo día 9, en la Plaza del Remo (La Carihuela), actuará el grupo The Ragtones de 13:00 a 13:horas para dar continuidad a los conciertos que se desarrollarán en La Barracuda en dos tandas, de 12:00 a 18:00. A las 21:00 se volverán a abrir las puertas para el resto de actuaciones hasta las 05:00.

Al cartel anunciador con la presencia de bandas como Rusty & The Riots, Bailey Dee, Anita O’Night & The Mercury Trio, Rosie Flores, Robert Gordon & Darrel Higham, Surprise Band!, Blackjacks Feat. James Creighton, Danny «O» & The Astrotones, The Neatbeats y dj’s de todos los estilos, se suma una nueva banda sorpresa. Alojada en un hotel diferente, los espectadores la descubrirán el día de la actuación cuando se levante el telón.

Las entradas, desde 40 euros por día, ya solo se pueden comprar en taquilla. Para el domingo están agotadas.

Concierto de Anni B Sweet en la Sala María Cristina

La cantante y compositora malagueña Anni B Sweet comenzó la gira de presentación de Universo por estrenar el pasado fin de semana en Granada y este viernes 7 de febrero llegará a la Sala María Cristina (21:00).

Será dentro del ciclo Única de la Fundación Unicaja, con un reto de altura: el revestimiento de las canciones de su nuevo álbum en formato acústico, lo que entraña una cuanto menos peculiar vuelta a sus orígenes por una noche.

Entradas a la venta desde 12,90 euros.

Nuevo Red Friday en La Térmica

Como cada primer viernes de cada mes, La Térmica celebra una nueva edición de su Red Friday (de 19:00 a 00:00), el rastrillo nocturno cultural aderezado con música, teatro, proyecciones y gastronomía.

Más de 50 puestos nuevos, donde el público encontrará objetos y colecciones de decoración, ilustración y grabados, antigüedades, juguetes vintage, vinilos, cds y casettes, marcas de ropa y complementos, puestos de cerámica, merchandising, reciclaje de objetos, fotografía, interiorismo y letreros, merchandising y mucho más.

Consulta la programación completa del evento en la web de La Térmica.

'Todas hieren y una mata' en el Cervantes

Dos de los principales artífices de la compañía Ron Lalá, el director Yayo Cáceres y el actor y dramaturgo Álvaro Tato, unen sus talentos en Todas hieren y una mata, comedia escrita en verso por Tato a la manera de Lope y dirigida por Cáceres con un joven elenco y con la producción de Ay Teatro.

Estará este viernes (20:00) sobre las tablas del Cervantes, dentro de la programación del Festival de Teatro.

Entradas a la venta desde 9 euros, a través de la web del Teatro.

'The Door' en el Teatro del Soho CaixaBank

El escenario del Teatro Soho CaixaBank abre sus puertas este fin de semana para recibir al galardonado coreógrafo escandinavo Jo Strømgren.

Presentará The Door, un espectáculo visual de teatro-danza sobre los movimientos migratorios en Europa a lo largo de la historia y ganador de cuatro premios Golden Stage Cross.

Las funciones se celebrarán este viernes y sábado, 7 y 8 de febrero, a las 21:00.

Las entradas se pueden adquirir en la taquilla del Teatro del Soho CaixaBank, en calle Córdoba, a través de la página web www.teatrodelsoho.com, y en todos los puntos de venta de El Corte Inglés, patrocinador del teatro.

Fiesta Funky Soul Train en La Cochera Cabaret

La Cochera Cabaret celebra este viernes 7 de febrero (22:00) la Fiesta Funky Soul Train, con el concierto de Cool Fire Band y su tributo a Kool and the Gang y Earth Wind and Fire; bailarines; performances y Dj Funky con un set remember de discoteca Pipers.

Las entradas están a la venta (desde 10 euros) a través de La Cochera Cabaret y en la taquilla el mismo día del concierto (15 euros).

Pero esto no es todo lo que La Cochera Cabaret nos tiene preparado para este fin de semana, para el domingo también programa el musical Mil Campanas, que llega desde la Gran Vía de Madrid con la Compañía Onbeat. Consulta toda la programación de La Cochera Cabaret.

Presentación de 'El codo de torcaz', de Damián Cordones, en la Librería Luces

La Librería Luces acoge este viernes (19:00) la presentación de la novela El codo de la torcaz, de Damián Cordones, publicada por Ediciones El Transbordador.

Damián Cordones, uno de los autores más vanguardistas de la editorial, que regresa con esta obra experimental de ficción urbana que cuenta, además, con unas especiales características de maquetación, tan parte de la novela como el propio texto.

La entrada es libre hasta completar aforo.

Concierto de la Filarmónica frente al mar

Concierto de la Orquesta Filarmónica de Málaga este viernes (20:00) dentro del Ciclo La filarmónica frente al mar; en Auditorio Edgar Neville. La coreana Michelle Mi-Jung KIM dirigirá la OFM con un programa que comenzará con la Obertura de Las bodas de Fígaro, K 492 (5′) de Mozart y el Idilio de Sigfrido WWV 103 (20′) de Wagner.

Las entradas están a venta desde 15 euros.

Festival de Teatro en Puerto de la Torre y Churriana

El Festival de Teatro... en tu zona, con entrada gratis hasta completar aforo, continúa este viernes (20:00) con la compañía malagueña Caramala Teatro y su espectáculo Superheroínas S.L. en el centro servicios sociales comunitarios de Puerto de la Torre.

Este sábado, el formato se traslada a Churriana (16:00), a la Plaza de la Inmaculada, con Rolabola y sus Emergencias 080.

Festival de música Cueva del Tesoro

Rincón de la Victoria celebra desde este viernes 7 de febrero el festival de música Cueva del Tesoro, que se desarrolla en la gruta marina con entrada gratuita durante este mes de febrero.

El artista Manu Valiana, conocido en la Costa del Sol por sus versiones de clásicos del pop rock en clave de funk y smooth jazz, será el encargado de iniciar el ciclo de actuaciones.

El sábado 15 actuarán los Hermanos Ortigosa, que el pasado año grabaron su último trabajo discográfico en la Cueva del Tesoro.

El grupo Gospel It actuará el sábado 22 con un reparto de temas que versionan clásicos de diferentes géneros como heavy, flamenco, reggae, pop, soul, entre otros.

El cierre del festival correrá a cargo de la soprano María de los Ángeles Castro y el músico rinconero Salvador Vázquez el sábado 29 de febrero. Los conciertos comenzarán a las 20:00 con entrada gratuita hasta completar aforo.

'Trigo sucio' en el Teatro Cervantes

Dentro del 37 Festival de Teatro de Málaga este sábado (20:00) llega al Cervantes Trigo sucio, la obra en la que David Mamet airea sin reparos los trapos de Hollywood con un guiño especial a Harvey Weinstein.

Entradas a la venta a través web del teatro desde 10 euros.

Música de Semana Santa en los Baños del Carmen

La II Jornada de Música de Semana Santa 'Id Cofrade-Ciudad de Málaga' se celebra este sábado 8 de febrero en el Balneario de los Baños del Carmen.

Ocho bandas de Semana Santa de diversos puntos de la geografía española, entre bandas de cornetas y tambores y agrupaciones musicales, se darán cita en tan privilegiado enclave.

Como novedad este año se complementará la jornada con una exposición de Arte Cofrade, mesas redondas en la que participarán personajes vinculados a la Semana Santa y unas jornadas gastronómicas que versarán sobre la Cuaresma.

El encuentro, organizado por la Asociación para la Integración y Desarrollo Cofrade (Id Cofrade), con la colaboración del Ayuntamiento, comenzará a las 11:30 con la inauguración de la exposición de Arte Cofrade, compuesta por obras de diferentes artistas malagueños referentes en esta materia.

A partir de las 16:00 dará comienzo el certamen musical en el que participarán bandas de música y de cornetas y tambores de la provincia, como las agrupaciones de Vélez Málaga, Valle de Abdalajís, Marbella y la propia Málaga; además de fuera de la provincia, concretamente de Mérida, Badajoz y Almería.

'Material' en la Sala Gades

La bailaora La Pícara estrena en la Sala Gades su nuevo montaje Material, un espectáculo donde compagina el flamenco más tradicional con nuevas formas de expresión flamenca.

Estará en cartel en el mismo espacio hasta el 23 de febrero. Este fin de semana habrá función el sábado, a las 21:00; y el domingo, a las 19:00.

Las entradas están a la venta desde 8 euros, a través del Teatro Cánovas.

Las fiestas previas de Carnaval

Las fiestas previas de Carnaval de Málaga 2020 continúan este sábado (a partir de las 13:00) en el Distrito Palma-Palmilla (centro ciudadano Valle Inclán), con el arroz carnavalero. Murgas, concursos de disfraces infantil y de adultos, degustación de paella, talleres infantiles de maquillaje y máscaras y hasta un castillo hinchable.

Para el domingo, coincidiendo con la jornada de la primera semifinal del concurso de canto, será el turno del Potaje Percherlo (13:00), en la calle Ancha del Carmen.

Ruta La arquitectura de la Catedral desde sus cubiertas

Cultopía ha organizado para este sábado (11:00) una nueva ruta para conocer la arquitectura de la Catedral desde sus cubiertas.

La reserva de plazas se realiza en el 692 71 76 12 o en info@cultopia.es, indicando nombre, el número de plazas y un teléfono de contacto.

El precio es de 12 euros (subida a las cubiertas incluida). Punto de encuentro para el recorrido, de unas dos horas de duración: Museo de Málaga esquina con Calle Cortina del Muelle.

También para este sábado (11:00) han programado la ruta Cánovas del Castillo, malagueño ilustre y olvidado 192 aniversario. Justo el 8 de febrero se cumple el 192 aniversario de su nacimiento en Málaga y con este recorrido se recupera su memoria, desde Carretería a La Malagueta. El precio es de 8 euros.

Todas las rutas programadas por Cultopía para el mes de febrero están disponibles a través de su web.

Concierto del grupo 091 en la Sala Trinchera

La banda granadina 091 llega a Málaga este sábado 8 de febrero (22:00) para presentar en la sala La Trinchera 'La otra vida', el álbum que ha materializado el regreso de los Cero.

El grupo ha vuelto a entrar en un estudio 25 años después, a grabar canciones juntos y, por supuesto, a reencontrarse con sus fieles seguidores en los escenarios.

Entradas a la venta por 33 euros.

Visita guiada gratis al Parque de Málaga

Desde el MUPAM (Museo del Patrimonio Municipal) ofrecen la oportunidad de conocer la historia del parque, su creación, ornamentación escultórica y arquitectónica, en un recorrido que comenzará en la propia colección del Museo. Este sábado (17:00), 8 de febrero, el recorrido se realizará por el lado sur, sobre las esculturas. El sábado 15 el recorrido se realizará por el lado norte, sobre los edificios y esculturas.

Más información y reservas para esta ruta gratuita: 951 92 87 10 en horario de 10:00 a 20:00 (lunes cerrado) o a través del correo electrónico difusionmuseo@malaga.eu

Jornada solidaria a beneficio de Fundación Olivares

El centro educativo FEST Santísima Trinidad de Málaga acoge este sábado 8 de febrero una jornada solidaria a favor de la Fundación Olivares, para la lucha contra el cáncer infantil.

Se desarrollará desde las 10:00 a las 18:00 y se participará en el reto de hacer la cadena de corazones más larga del mundo, que pretende conseguir el record Guiness con la campaña denominada Cuento Contigo, Corazón.

Todas las personas que acudan podrán plasmar un mensaje rellenando un corazón, con el que se hará una donación de 1 euro, que servirá como eslabón de esta gran cadena.

Ente las actividades está la celebración de torneos de fútbol sala y baloncesto, en equipos mixtos, para alumnado de tercero y cuarto de ESO, para los cuáles se ha invitado a la participación a diversos centros educativos de la ciudad.

Además, habrá actividades complementarias para los acompañantes, familiares, alumnado y vecinos, que deseen asistir y participar de esta jornada, entre las que se encuentran el Área de E-Games con videojuegos y realidad virtual.

También estará la actividad Kilómetros Solidarios, con bicicletas estáticas y cintas de correr en la que sus patrocinadores donarán 1 euro por cada kilómetro recorrido; y una zona de tiro con arco a cargo de la Federación Andaluza que traerá material para la práctica de este deporte y sus beneficios en la recuperación de mujeres operadas de cáncer de mama.

Fiesta de la matanza en Ardales

Ardales celebra este domingo 9 de febrero la XXIV edición de su tradicional Fiesta de la Matanza, festividad declarada de Singularidad Turística Provincial, que espera reunir a más de 10.000 personas.

La finalidad de esta cita gastronómica es compartir con los vecinos y los visitantes los productos de la matanza, el guiso en caldereta con más de 500 kilos de carne de cerdo al fuego de leña y la chacina.

A partir de las 11.00 darán comienzo las actividades, acompañadas de 300 litros de vino blanco y dulce, y más de cien kilos de chacina en rodajas en pequeños bocadillos que llaman "botones".

A las 14.00, se repartirán casi 700 kilos de comida en algo más de 2.500 bandejas.

Además, las asociaciones montan sus puntos de degustación de gastronomía local y los bares y restaurantes preparan un dispositivo para los que quieren abandonar las calles puedan comer más tranquilos.

En el tradicional mercado de productos locales se podrán adquirir chacinas, aceite, quesos y las tradicionales galletas de almendra, una de las muchas variedades de la repostería ardaleña.

Ruta por la Málaga de la revista 'Litoral'

Cultopía ha organizado para este domingo (11:00) una nueva ruta a la que denomina La Málaga de la revista Litoral.

La historia de la revista Litoral a través de los grandes nombres de la Generación del 27.

La reserva de plazas se realiza en el 692 71 76 12 o en info@cultopia.es, indicando nombre, el número de plazas y un teléfono de contacto.

El precio es de 8 euros. Punto de encuentro para el recorrido, de unas dos horas de duración: Alameda Principal esquina con C/ Tomás Heredia junto a la Iglesia Stella Maris.

También para este domingo ha preparado a la misma hora la ruta La Málaga pintada del siglo XVIII. Para conocer la Málaga decorada al gusto barroco de la época, con sus fachadas pintadas con rojo de almagra, amarillo de ocre o blanco de estuco. El precio es de 8 euros.

Todas las rutas programadas por Cultopía para el mes de febrero están disponibles a través de su web.

'Game of Thrones ande the best epic film music live'

El Palacio de Ferias y Congresos de la capital acoge este domingo (19:00) un concierto con las bandas sonoras épicas de cine y además una selección de la música de Juego de Tronos.

Las entradas están a la venta desde 37 euros.

'Bacanal', en el Hotel AC Málaga Palacio

La compañía La Líquida vuelve a Málaga, dentro del Festival de Teatro de Málaga, con David García-Intriago y su nueva y divertida mirada al mundo clásico, Bacanal.

En total, quince funciones hasta este domingo 9 de febrero en el Hotel AC Málaga Palacio.

Una propuesta de teatro con música en directo y gastronomía; "un espectáculo que ofrece sabores y placeres culinarios, por lo que se deleitará al público con una propuesta gastronómica única y especialmente creada para la ocasión".

Las últimas funciones son viernes y sábado (20:00) y domingo (19:00) a un precio único de 20 euros. Entradas a la venta a través del Festival de Teatro.

Exposición 'El Oro de Klimt' en el Muelle Uno

La exposición inmervisa El Oro de Klimt, que da vida a uno de los besos más famosos de la historia del arte, está instalada en el centro comercial Muelle Uno, en el puerto de Málaga, hasta el 19 de abril.

El Oro de Klimt da un salto innovador más para presentar la obra de este artista como nunca se ha visto antes, permitiendo a malagueños y turistas sumergirse por completo en el seductor universo del pintor austriaco a través de un extraordinario relato audiovisual.

El precio de las entradas para adultos es de 11 y 13 euros, mientras que niños, estudiantes, desempleados y mayores de 65 pagarán 9 y 11 euros. La entrada es gratuita para los menores de 5 años. Existen ofertas especiales para familias y grupos. Se pueden adquirir a través de la web de la exposición.