El Room Mate Valeria, el hotel más original de España

El hotel Room Mate Valeria ha sido galardonado en los premios Spain Luxury Hotel Awards, en la categoria Best Original Hotel, en una gala muy reñida en la que habían sido seleccionados por un jurado de expertos los mejores hoteles del país. La gala se celebró en el céntrico hotel Westing Palace de Madrid y durante la misma se hicieron las votaciones en las que el hotel Room Mate Valeria consiguió el primer puesto como el hotel más original de España. Durante la cena, Victoria Melián diseñadora del hotel, acompañó a los directivos de la cadena y recibió el premio junto a Víctor Fernández, CEO de Room Mate Group.

Sumado a este reconocimiento, el hotel Room Mate Valeria también está posicionado como el hotel nº1 de la ciudad Málaga por los usuarios de TripAdvisor. El hotel, situado en la Plaza de la Marina, junto al puerto y al final de la calle Larios, es ya todo un referente en la ciudad para locales y turistas. Con 61 habitaciones disponibles, tres de ellas junior suites, el hotel cuenta con una decoración exquisita llena de toques mediterráneos. Por todo ello, se ha convertido en el mejor de la ciudad andaluza. Dispone de un gimnasio, salas de reuniones y piscina en la terraza. Su terraza está situada en la 5ª planta del hotel, dispone de vistas 360º a toda la ciudad, la noria y el puerto de Málaga. Un espacio para disfrutar, de la piscina y el ambiente nocturno con su amplia carta de cócteles.

En palabras de Kike Sarasola, presidente y fundador de Room Mate Group: “Es todo un orgullo recibir este premio. Cuando les encargué este proyecto a las hermanas Melian Randolph sabía que iban a hacer algo diferente e innovador. Por eso, Room Mate Valeria es el hotel de referencia de la ciudad de Málaga. Y muy pronto daremos a conocer el proyecto del siguiente hotel que tendremos en esta ciudad”, ha adelantando.

Room Mate Hotels continua con su plan de expansión, a los 22 hoteles que operan actualmente se le sumarán 11 nuevos proyectos ya firmados. Llegando de esta manera a nuevos destinos como: Rotterdam, Roma, Paris, Nápoles, Las Palmas de Gran Canaria, Mallorca o Lisboa. Duplica de esta manera el tamaño de la compañía que pasa de las 1.522 habitaciones, a disponer de un total de más de 3.052 habitaciones en su portfolio.

Room Mate Hotels es una cadena hotelera "con visión global e internacional fundada en España en 2005, cuya filosofía es considerar que la mejor forma de viajar es visitando amigos en cada ciudad, amigos cuyo estilo de vida compartimos y que trasmiten sus conocimientos y experiencias de la ciudad llevándonos de su mano a través de ella". En Room Mate Hotels el diseño juega un papel crucial. Diseñadores de reconocido prestigio como Patricia Urquiola, Lázaro Rosa Violán, Tomás Alía, Lorenzo Castillo, Pascua Ortega o Teresa Sapey, entre otros, han sido los artífices del diseño de los establecimientos repartidos por todo el mundo.

Tras recibir Kike Sarasola la Medalla al Mérito Turístico por el Consejo de Ministros en a principios de 2015, la compañía ha conseguido grandes reconocimientos. Su iniciativa WiMate – Wifi Gratis en Toda la Ciudad obtuvo el premio Best Innovation in Digital Marketing en los Worldwide Hospitality Awards, los premios más importantes de la industria turística a nivel internacional. Además, la cadena hotelera ha sido nombrada Best Overall Hotel por los premios estadounidenses Travvy Awards y Kike Sarasola ha sido reconocido Hombre del Año GQ por la innovación en 2015. Sin duda, el mejor premio ha sido batir el récord en reputación on line por ReviewPro dentro de su compset con un total obtenido del 88%.

Room Mate, con hoteles en Nueva York, Miami, México DF, Florencia, Estambul, Amsterdam, Milán, Madrid, Barcelona, Málaga, Granada, Salamanca, te ofrece diseño, localización privilegiada siempre en el centro de la ciudad, desayuno hasta las 12.00 h y con WiMate, wifi gratuito en toda la ciudad. Es para todos aquellos clientes que buscan un lujo asequible.