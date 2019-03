Mirando hacia la Semana Santa

Restan 30 días para la Semana Santa y el cambio de recorrido oficial mantiene aún en la calle algunas incógnitas que deben solventarse en el próximo mes. Mientras las jornadas de Domingo de Ramos y Jueves Santo terminan de perfilar sus horarios e itinerarios, dada la imposibilidad de instalar una rampa en el puente de la Aurora que afecta al recorrido del Huerto y las obras del Metro al tránsito de Misericordia, los abonados de sillas y tribunas mantienen su rechazo al proyecto que la Agrupación de Cofradías aprobó en 2018.

Constituidos en la Asociación de Málaga por su Semana Santa y su Patrimonio Cultural, los abonados explicaron en una rueda de prensa ofrecida junto a las taquillas agrupacionistas que, tras mantener una reunión con los responsables de San Julián y del Ayuntamiento de Málaga, no se haya dado respuesta a algunas de sus reclamaciones.

Respecto a la seguridad, la Asociación conoce el dispositivo previsto para estas fechas, si bien “existen puntos que pueden resultar conflictivos debido a la aglomeración de gente y al movimiento de masas por la supresión de determinadas calles y la aparición de nuevos espacios”, explicó Carmen Rosado, presidenta de este movimiento de abonados de sillas y tribunas. En su defensa de los usuarios de estas localidades destacaron igualmente que “nos sorprendió que las nuevas tribunas no estuvieran adaptadas para minusválidos”, en referencia a la ubicación de personas que precisan medidas especiales para superar las barreras arquitectónicas.

“Manifestamos nuestro descontento porque en la reubicación no se ha tenido en cuenta las circunstancias de algunos abonados que habían señalado problemas de movilidad”, indicó Rosado. En los últimos días, desde la Agrupación de Cofradías han procedido a la reorganización de los últimos usuarios, si bien indican que seguirán trabajando hasta el último día para solucionar estas circunstancias. Responsables de la institución de San Julián indicaron que se ha procedido con la mayor atención con los minusválidos y que las reubicaciones se han logrado “en un alto porcentaje”. A este respecto, desde la Asociación aseguran que hay un compromiso para volver a hablar tras Semana Santa y buscar nuevas soluciones a este respecto.

Desde la Asociación por la Semana Santa aseguran igualmente que, durante las procesiones, no se convocará ninguna acción de protesta que pueda alterar el orden de los cortejos procesionales, tanto en el recorrido oficial como en el resto de calles, si bien no descartan la posibilidad de que se produzcan manifestaciones a título particular.