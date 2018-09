Sobresaliente en medio ambiente

Una representación del Colegio La Reina, del Colegio Luis Buñuel y del Instituto Vicente Espinel ejercieron de público de la presentación de la nueva edición del programa , que contará con siete talleres: con Cambio mi modelo de consumo los alumnos aprenden a reducir la generación de residuos, mientras que el taller Cuidando mi barrio pretende familiarizarlos con su espacio de vida más próximo y que sean conocedores de los servicios municipales para su mantenimiento. El hábitat y la vida del camaleón despierta en los niños el interés por la especie y levanta consciencia sobre la necesidad de cuidad de los seres vivos y en una línea similar Conservación de especies marinas.

Por su parte, Esto me suena muestra a los más pequeños el verdadero significado del ruido y qué problemáticas puede acarrear la contaminación acústica. La gestión de residuos en mi ciudad informa a los escolares de la importancia de reciclar y conocen, a través de excursiones, las distintas plantas de tratamiento. Y, por último, Huerto escolar inculca a los niños la eficacia de llevar una vida saludable, además de mejorar las condiciones ambientales de los centros educativos.

La iniciativa cuenta con siete talleres para que los alumnos aprendan diversas materias

En total, 202 centros y 56.900 alumnos se beneficiaron el año pasado de este Pasaporte Verde y desde el Ayuntamiento esperan que en este nuevo curso se sumen muchos más a esta iniciativa, que volverá a repetir talleres debido a su éxito entre los escolares. Así quisieron corroborarlo los directores y algunos alumnos de los centros allí presentes. Julia del Río, directora del Vicente Espinel, afirmó que "la enseñanza no está solo dentro del aula", por lo que apuestan por formar "patrullas verdes" de alumnos que se encarguen de concienciar a los demás sobre el reciclaje y que los residuos no se tiran al suelo, pero este centro no es el único con escuadrones medioambientales, en el Luis Buñuel los escolares también se recuerdan entre ellos que hay que cuidar el entorno y, en este sentido, el director, Manuel Ramos, quiso animar a que "no solo se mantengan -las iniciativas-, sino que se aumenten".

Por su parte, Gustavo Montes, director de La Reina, agradeció al alcalde por la invitación, porque así se le demuestra a los más pequeños que el Medio Ambiente es un asunto serio. De la Torre animó a los niños a preservar el medio ambiente, cuidando al planeta y les aconsejó que una forma de poner su granito de arena podría ser cerrando el grifo mientras se cepillan los dientes. Los niños seguirán sacando matrícula en Medio Ambiente gracias a los monitores que respaldan e impulsan Pasaporte Verde desde su nacimiento en 2011.