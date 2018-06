Tiempo para jugar

Se acabó. Finaliza otro curso escolar. Ya no hay más exámenes que preparar ni deberes que hacer. Empieza el tiempo de jugar, de disfrutar al aire libre, de sofocar el calor en remojo, de viajar. Pero los 80 días de vacaciones que tienen los pequeños de la casa no se ajustan a los 30, y no en todos los casos, que tienen sus padres. De ahí que exista cada año la necesidad de llenar huecos, de buscar alguna actividad que permita a las familias conciliar al tiempo que los niños pasan un buen rato. El deporte y los campamentos al aire libre son la estrella. Pero también hay rutas arqueológicas, cine, robótica y tecnología, teatro, cocina, manualidades... La variedad de la oferta es tan amplia como el número de entidades, colegios, empresas, centros deportivos y de ocio que las organizan. Aquí van algunas opciones para este verano 2018.

campus wob

El baloncesto es su epicentro y se celebra en el colegio Los Olivos en dos turnos, el primera del 1 al 7 de julio y el segunda del 8 al 14 del próximo mes. En el Wob Pro se pueden apuntar jóvenes de 12 a 18 años y el Wob Experience está abierto desde los 4 años. Durante una semana completa, de domingo a sábado, los participantes podrán compartir juegos y entrenamiento con algunas estrellas invitadas de la NBA. Pero no solo se vive de baloncesto. También hay juegos, excursiones, danza, inteligencia emocional, acroyoga, piscina, pádel, fútbol sala, balonmano y ping pong. Existen tanto la modalidad de régimen externo como interno para aquellos que pasan toda la semana en el campamento. También cuentan con una versión English con profesores nativos para que los chicos practiquen la segunda lengua mientras que se divierten. Los precios oscilan desde los 450 a los 625 euros. Hay ofertas y descuentos especiales.

cherokee camp

En pleno parque natural de Sierras Tejeda, Alhama y Almijara, las empresas Zafarrancho y Querkus se unen de nuevo para crear la cuarta temporada de sus campamentos de verano, un encuentro temático indio de inglés multiaventura en la naturaleza. Pilotar un ecocar en un circuito 4x4, aprender equitación en pista, lanzarse por los recorridos arbóreos de tirolinas y pasar por puentes colgantes, escalar un rocódromo, navegar en canoa o hacer paddle surf son algunas de las múltiples propuestas de la experiencia Cherokee Camp, English Adventure Hípica+Naútica. Pueden participar niños de 6 a 14 años y por cada ocho tienen un monitor. Se realiza del 12 al 17 de agosto y el precio son 179 euros.

Holiday world

El complejo hotelero Holiday World de Benalmádena celebra, por octavo año consecutivo, su propio Campus de Verano destinado a niños entre 6 y 13 años. Los inscritos podrán acudir de lunes a viernes a partir del próximo 25 de junio. Finalizará el 10 de agosto. En ediciones anteriores la cantidad de matriculados llegó a superar los 400 alumnos.

Entre las actividades que organizan en este campamento destacan los entrenamientos funcionales, la danza moderna, deportes variados como paddle surf, baloncesto y voleibol y actividades acuáticas desarrolladas junto al mar y al aire libre en el Beach Club del hotel. Al igual que en la edición anterior, todas las actividades se realizarán bajo la dirección y supervisión del entrenador Reuf Dervic, y tendrán como finalidad fomentar el deporte y el compañerismo sin dejar a un lado la diversión. Los alumnos desarrollarán las actividades divididos en grupos reducidos y por edades, siempre coordinados por monitores especializados.

arqueorutas

Descansar y desconectar del colegio no significa dejar de aprender. Eso sí, si se hace de forma lúdica mejor. La empresa ArqueoRutas ha diseñado un verano más un campamento infantil que hace un recorrido por la historia de Málaga para que los participantes puedan conocer cómo vivieron nuestros antepasados. Este año, además de fabricar sus propias reproducciones arqueológicas, cada semana se incluirán visitas a enclaves como el Teatro Romano, la Alcazaba o el Museo de Málaga para descubrir in situ lo visto en los talleres didácticos. Cada día se dedicará a una etapa, empezando el lunes por la Prehistoria y terminando el viernes en la Edad Media. Y todo esto de forma amena, aunque sin perder el rigor científico en los contenidos, según la organización.

En las semanas culturales de ArqueoRutas también se sirve un desayuno a base de frutas, pan con aceite de oliva, zumos y batidos naturales y bizcocho casero. El horario es de 9 a 14 y se llevarán a cabo durante el mes de julio, del 2 al 27. Está destinado a niños de 6 a 14 años y la matrícula se puede hacer tanto de días sueltos como por la semana completa.

Jardín botánico

Y si los monumentos y museos de la ciudad ofrecen a los más pequeños ricos escenarios para pasar unos días de verano, el Jardín Botánico-Histórico La Concepción se presenta como una verdadera selva dentro de la ciudad. Disfrutar en contacto con la naturaleza es el primer aliciente de este campamento que ofrece talleres de arte natural, reciclaje y alimentación, teatro con marionetas y juegos en equipo. A media mañana se ofrece un desayuno mediterráneo y los viernes tendrán una despedida de la semana con juegos de agua y entrega de diplomas.

Esta actividad está enfocada para niños de 6 a 12 años y los menores de esas edades pueden participar si vienen acompañados de un hermano o un familiar. El horario es de 9:30 a 14:00 aunque las familias disponen de aula matinal desde las 7:30 si lo necesitan, al igual que tiempo de almuerzo hasta las 15:00. El precio es de 70 euros por semana.

campamento 5 sabores

Esta propuesta es ideal para aquellos que no quieran centrarse en una sola actividad y prefieran pasar unos días multitemáticos. Es la tercera vez que cinco entidades se unen en La Térmica para ofrecer a pequeños de entre 5 y 12 años un taller distinto cada día de la semana. Arqkids ofrecerá actividades relacionadas con la arquitectura y Minichaplin introducirá a los participantes en el mundo del cine. También tendrán egiptología con Pequeólogo, robótica con Habilitas Educación y teatro con SurTerráneo. En esta edición se han renovado todos los contenidos para que los repetidores disfruten de juegos y talleres nuevos.

Las fechas son del 25 de junio al 20 de julio. Como novedad también se hará una edición especial en Fuengirola, en la Casa de la Cultura, del 23 al 27 de julio. En ambos casos el horario es de 9 a 14 aunque existe la posibilidad de ampliar el horario tanto por la mañana desde las 7:45 hasta las 15:15 de la tarde.

Campus de golf

Dentro de la práctica deportiva otra opción es el campamento que organiza la escuela infantil IH Golf Academy en el Parador de Golf de Málaga. Se realizará del 2 al 20 de julio y habrá mucho más que entrenamientos de golf para todos los niveles. También jugarán al pádel y al tenis en días alternos y se refrescarán en la piscina. También habrá un calendario de competición semanal en la zona de Campo Largo y P&P o 9 hoyos links, clasificaciones así como premios y becas deportivas para el próximo curso de la escuela infantil. El horario es de 10:00 a 14:00 y el precio es de 180 euros por semana.

stemxion

Tanto en Málaga capital, como en Estepona, Mijas y Marbella se organizan los campamentos Stemxion con actividades tecnológicas y de ocio combinando la robótica educativa, el diseño de videojuegos, la programación, la preingeniería y la construcción Lego, entre otras actividades. El programa se compone de diferentes módulos y niveles de edad. Además se emplean materiales acorde a los cuatro niveles, infantil de 5 a 7 años, junior, de 7 a 10, senior de 10 a 14 y senior+ hasta los 17 años. Está disponible en varias fechas desde la última semana de junio hasta la última de julio. También hay temáticas diferentes. Este verano se han puesto en marcha el Campus Star War, viajando en la Estrella de la Muerte, el Open Campus, Rock Tech, Campus de tecnología y comunicaciones: Be a youtuber, Complementos Minecraft: diseña tu propia película Minecraft y Aventúrate en Minecraft.

arte dramático

También la Escuela Superior de Arte Dramático abre sus puertas para acoger a los actores más pequeños, de 3 a 12 años. Se harán juegos y dinámicas de dramatización para que los niños se acerquen de forma divertida a los recursos básicos de la interpretación. También habrá talleres de creación plástica para la puesta en escena, danza y expresión corporal con coreografías y movimientos como eje central y maquillaje y caracterización.