El Black Friday cumple con las expectativas en Málaga

Las tiendas de la calle Larios amanecieron este viernes siguiendo el curso normal, sin aglomeraciones ni estampas dignas de película en sus puertas. Conforme avanzó la mañana, la cosa se fue animando, pero desde los negocios esperaban con ansia la llegada de la tarde. Con ella vino el encendido de Navidad del que los comerciantes esperaban que aportaran un rayo de luz a las ventas tras un mes de noviembre que dejaba mucho que desear.

Resultaba sencillo encontrar viandantes del centro del Málaga con bolsas que delataban que habían pecado en este día cada vez menos americano. Los españoles se han acostumbrado de maravilla a esta tradición y los datos del INE confirmaban que un 46% de los españoles comprarían en este Black Friday. Sin embargo, no todas las compras eran caprichos: “Tengo una lista de cosas que me hacían falta y son las que he comprado”, comentaba Bea, una joven que salía de uno de los negocios de ropa de Inditex.

Por su parte, otro malagueño llamado Marcos contaba que había pasado toda la mañana de tienda en tienda sin comprar nada para él porque había realizado todas las de Navidad. Pero el día daba cabida a cualquier testimonio, Mónica y Laura, madre e hija, contaban que solo iban a comprar adornos navideños para la casa, pero que finalmente se habían llevado un par de prendas cada una.

El pequeño comercio también planteaba varios puntos de vista de esta nueva costumbre. De esta manera Rosa, dueña de una boutique situada en la Plaza de las Flores, afirmaba que no podía rebajar sus artículos en esta fecha. “Yo tengo una mercancía anual y no me saldrían las cuentas si aplico descuentos cuando no es época de rebajas”, explicaba Rosa, quien no estaba de acuerdo con la iniciativa.

Sin embargo en otra pequeña tienda de ropa de la calle Especería han rebajado toda la tienda al 20% durante casi toda la semana. Nieves, una de las dependientas de la tienda, explica que unirse al Black Friday era la única forma de salvar el mes.

En calle Casapalma, un establecimiento, del mismo tipo que los anteriores, decidió desde hace años subirse al carro de los descuentos pero de una forma conservadora, aplicando un 10% de descuento a casi toda la tienda. “Aplicamos la rebaja, pero no hemos notado más afluencia de público que un día normal, nuestra clientela sabe que únicamente tenemos dos prendas de cada modelo y que si quiere hacerse con ella, debe comprarla en el momento. No funcionamos como las grandes superficies”.

A pesar de que los grandes comercios son los más beneficiados de este viernes barato, este año han sufrido el inconveniente de la falta de suministros. Paseando por calle Granada, la recientemente instalada tienda de zapatillas de la marca New Balance no anuncia descuentos. “No nos ha llegado la cartelería del Black Friday”, explicaba la dependienta.