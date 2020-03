Una buena oportunidad, aunque duela

Una semana después de saber que las procesiones de Semana Santa no se celebrarán este año, el refranero acierta con las dos líneas expresadas por el cardenal Sarah respecto a la posibilidad de salir el 14 y 15 de septiembre: “A río revuelto, ganancia de pescadores”. Ya hay quienes incluso apuestan por que saldrán el Jueves y el Viernes Santo al completo en un ejercicio de euforia momentánea –espero-. Y esto lo decimos en plena Cuaresma, cuando hasta hemos olvidado que cada domingo tenía sus lecturas. Hoy Jesús devuelve la vista al ciego. Veamos si algunas de estas vendas se deciden por caer.

Triduo telemático

Entre la multitud de actos no celebrados, hoy la hermandad de Salesianos culmina si triduo a sus sagradas imágenes a través de las tecnologías. El santuario de María Auxiliadora, como la gran mayoría de templos, permanece cerrado, pero eso no ha impedido a los cofrades del Miércoles Santo que, a través de audios y reflexiones en papel, se puedan detener unos minutos de su día a orar según convenga, juntos o por separado. No hay que detener la Cuaresma, sino vivirla de otra manera. Iniciativas como esta, como los rezos diarios que proponen otras cofradías –Dolores de San Juan, Pasión o Expiración- o el streaming de la Esperanza permiten cumplir con la misma devoción.

Para los más pequeños

A ello se suma también la iniciativa de muchas cofradías para que los más pequeños de casa busquen una vía de salida –y de, por suerte, formación enmascarada- en estas largas jornadas de domingo eterno. Dibujos para colorear, crucigramas, pasapalabras, sopas de letras o incluso un trivial se pueden encontrar, sin fecha de caducidad, en los perfiles de redes sociales de hermandades malagueñas. Quizás no sería descabellado contar con una de las famosas noches de la cofradía del Monte Calvario, pero a través de redes sociales. Eso sí, la honestidad de cada uno debe estar en no sacar la Arguval.