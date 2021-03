Las charlas y actividades de TEDxMálaga llegarán el 17 de abril en formato virtual

La cuarta edición de TEDxMálaga que fue aplazada en 2020 a causa de la pandemia se celebrará, definitivamente, el 17 de abril de 2021 y debido a la situación sanitaria actual la organización ha decidido decantarse por la realización de un evento virtual, pero manteniendo la esencia de vivir una experiencia en un día.

Sin público en el auditorio de grabación, pero conectando en directo con más de 500 personas que ya disponen de su entrada, podrán disfrutar de las actuaciones desde los salones de sus casas, según han explicado desde la organización en un comunicado.

Esta decisión, tomada por el equipo organizador, y ratificada por su máximo responsable, Jorge Carrasco, ha llegado tras tener en cuenta diversos factores y haber considerado las recomendaciones dadas por las diferentes organizaciones involucradas en el control del Covid-19, además de continuar con la línea de coherencia mostrada por otros eventos celebrados en la ciudad, celebrando una gala telemática como la entrega de los Goya.

La retransmisión en directo se realizará desde el teatro de la Caja Blanca del Ayuntamiento de Málaga, desde las 10:00 a las 15:00. Una vez finalizado el evento, el contenido estará disponible en abierto y en diferido durante 24 horas para todos aquellos que quieran acceder a él.

Quienes se unan desde sus casas podrán disfrutar de las charlas de once ponentes cuyo objetivo es difundir "ideas que merece la pena ser compartidas" con el lema 'Think again' como hilo conductor. Además de las conferencias, la audiencia presenciará tres actuaciones artísticas, participará en 'corners' donde podrán charlar con los ponentes y artistas, hará 'networking' para intercambiar conocimientos y experiencias, y formará parte de otros talleres online.

Las charlas abarcarán temas distintos como la salud, el emprendimiento o la cultura; "siempre manteniendo los objetivos que han estado presentes en las anteriores ediciones del evento, la transversalidad como propósito, una visión global y la intención de llamamiento al cambio", han manifestado.

Los ponentes elegidos para TEDxMálaga 2021 de entre más de 200 candidaturas son Antonio de Dios, Arianna Squilloni, Arola Poch, Carmen Torrijos, Iñaki Alegría, Javi Pastor, Jesús Alcoba, Juan Manuel García 'Pincho', Manuel Franco, Oriol Reull y Pedrita Parker.

Desde la organización han indicado que se irán conociendo más datos sobre ellos a lo largo del mes de marzo a través de las redes sociales de la organización -Instagram, Facebook y Twitter-. Las actuaciones artísticas correrán a cargo del cantante Samuel Hope, el primer drag kid de España; Peter Princesa Arcoíris y el Conservatorio de Danza de Málaga.

Los más de 500 poseedores de entradas para el evento previsto en 2020 podrán decidir entre confirmar su asistencia gratuita al evento online o solicitar la devolución del importe de su entrada. En caso de seleccionar la primera opción, conservarán su asiento para el próximo TEDxMálaga presencial, que está previsto para el 9 de abril de 2022 en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma), además de obtener gratuitamente siete beneficios exclusivos adicionales, como, por ejemplo, recibir en sus domicilios una caja sorpresa.

Tanto el Ayuntamiento como Unicaja Banco, patrocinadores de TEDxMálaga, han continuado mostrando su apoyo a pesar de los cambios provocados por la pandemia. A estos se les ha unido Meetmaps, que será la plataforma web y móvil con la que los asistentes podrán ver el evento e interaccionar. Además, varios colaboradores como Cervezas Victoria y Metro Málaga se han sumado.

Asimismo, habrá un servicio de ludoteca vía 'streaming', ofrecido Novaschool, para que los más pequeños de la casa puedan realizar actividades educativas y lúdicas mientras sus padres estén conectados al evento.

En 2016 se celebró el primer evento TEDx de Málaga, TEDxMalagueta, organizado con licencia para 100 asistentes. Tras el éxito de la primera edición, dos años después la segunda edición de TEDxMalagueta se llevó a cabo a la cual acudieron más de 900 asistentes que habían agotado las entradas semanas antes del evento, abarrotando el 17 de febrero de 2018 el auditorio de Fycma.

Su tercera edición ya bajo la denominación de TEDxMálaga congregó a cerca de 1.000 asistentes de nuevo en el Fycma el 9 de febrero de 2019, con el lema de 'Serendipia'.

Las charlas de TEDxMálaga no se ciñen a un solo día. Su difusión a través del canal de YouTube TEDxTalks, permiten que estas sean disfrutadas por los millones de seguidores del canal. En total, los vídeos de TEDxMalagueta y TEDxMálaga han sido visualizados más de tres millones de veces.

En el espíritu de las ideas que vale la pena difundir, TEDx es un programa de eventos locales y auto-organizados que reúnen a las personas para compartir una experiencia similar a la de un TED.