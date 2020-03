La pandemia originada por el coronavirus ha dejado confinada en sus casas a todo el territorio español. El confinamiento ha roto de golpe con la agenda y las costumbres habituales de casi la totalidad de la población. En particular, el aislamiento ha frenado en seco la actividad deportiva de todos y estos días muchos se preguntan qué hacer para mantenerse en forma durante las semanas que dure el estado de alarma. Pregunta que, a diferentes escalas, se hacen todos.

Desde el deportista de élite, pasando por aquellos habituados a la actividad deportiva o a frecuentar el gimnasio y finalizando en aquellos que, como poco, se daban su paseo matinal por la ciudad. A todos su actividad física se les ha visto reducida a unos pocos metros, los que alberga cada uno de ellos en sus respectivos hogares. Motivo que para los expertos, no es suficiente para no mantenerse en forma estos días.

Tres preparadores físicos malagueños nos dan algunas claves y pautas a seguir para mantenerse en forma a todos los niveles. Enrique Salinas, preparador físico de la selección española de baloncesto y coordinador de esta materia en la cantera del Unicaja, José Luis Schneider, preparador físico del FC Voluntari rumano y ex de La Academia del Málaga, y Alberto Martínez, preparador físico del Juventud Torremolinos y ex de El Palo, nos dan algunos consejos para estos días de cuarentena y encierro.

Todos coinciden en que las recomendaciones para evitar el sedentarismo en este estado de alarma es realizar actividad física entre tres y cuatro días en semana con un tiempo por sesión de entre 45 minutos y una hora, serían suficientes, así como evitar largos periodos sentado y cuidar la alimentación.

Salinas ve importante tener un "horario prefijado de actividades" para planificar tus días y las sesiones que realices. Nada estricto, pero sí pautas que inviten a tener el ejercicio siempre presente sin pretensiones de horario, ni matinal ni vespertino. "Cualquier momento es bueno", señala Schneider, que aboga por "seguir activo, no hay excusas para no poder serlo. Todos tenemos medios suficientes para poder realizar actividad física en nuestra casa", así como apunta a no descontrolar tus rutinas alimentarias debido a la cuarentena.

"Al estar en casa tenemos que adaptarnos a nuestros medios, que en el caso de la mayoría serán pocos. Podríamos hacer ejercicios con nuestro propio peso o con alguna sobrecarga, por ejemplo una botella de agua", señalaba Martínez, que marca como más "recomendables" los ejercicios de fuerza. Para aquellos que acostumbraban a dar paseos por su barrio, señala las escaleras como una buena forma de mantener activas las piernas.

Entre los ejercicios más destacados, los tres preparadores físicos señalan las sentadillas –el acto de sentarse y levantarse de una silla– y las flexiones –levantar tu propio peso del suelo con las manos– como los más fáciles de adaptar en todas sus variables y "aptas para toda la población". "Desde la Federación hemos realizado algún blog con ejercicios básicos, retos y demás. Deben ser ejercicios saludables. Deben ser ejercicios controlados, hay muchas aplicaciones hoy en día en internet que se pueden usar", apuntaba Salinas.

Los profesionales, caso a parte

El trío de malagueños coincide en que será muy diferente para aquellos que se dediquen profesionalmente a algún deporte o que mantuvieron una actividad física alta. "Este sector de la población lo pasará mal", señalaba al respecto Enrique Salinas, que entiende que los profesionales perderán un grado alto de actividad: "Los deportistas lo van a acusar muchísimo. El jugador no está tocando balón y es lo que realmente le genera entrenamiento, su adaptación al balón. Eso no lo van a tener. Las condiciones respiratorias, de resistencia, se puede minimizar el impacto negativo en casa".

Schneider estima que si la cuarentena se extiende más allá de las cuatro semanas los deportistas de élite necesiten de "un periodo mínimo de 21 días para poder recuperar el ritmo competitivo". Por su hilo prosigue Martínez, que considera que pueden aparecer carencias en características muy concretas como "la toma de decisiones, la concentración o la resistencia específica" en deportes como el fútbol, el baloncesto o el balonmano.

Salinas incide de nuevo en la alimentación, un factor que cambia mucho en los deportistas estos días: "El deportista de alto nivel debe cuidar mucho la alimentación. Ellos tienen un metabolismo diario, de unas 4.500 kilocalorías, y ahora tal cantidad no la van a gastar, por lo que esto lo deberán adaptar y tener en cuenta".

Aunque también cabe destacar que el trío de malacitanos coincide en que los deportistas de élite recuperaron "en un corto periodo de tiempo" sus condiciones físicas. "Para los deportistas de élite, lo que se pierde rápido se gana también con rapidez. El organismo es un ente inteligente. Cuando apagas el interruptor, luego vuelves al ejercicio y éste se enciende", explica Salinas.