Coronavirus en Málaga: Inspiración a golpe de acuarela en cuarentena

Pilar Rodríguez, a sus 64 años, es una artista trotamundos. Aunque nació en Jaén, se crió en Guadalajara y se pasó media vida trabajando en Estados Unidos, desde hace poco más de cinco años reside en Fuengirola tras enamorarse de sus calles y plazas. Impartió clases de pintura durante 17 años en Boston, las cuales compaginaba con otras particulares. Tras perder la inspiración y el hábito por la pintura, la crisis social, económica y estructural que ha generado el coronavirus ha vuelto a despertar la inquietud de la artista.

"Mis ilustraciones señalan la conducta y el sentir de la sociedad en estos momentos de crisis", afirma Pilar, que reconoce que pinta sus ilustraciones a diario: "Me inspiro con los eventos de cada día, con lo que sucede: si hay problemas con las mascarillas...". La artista destaca que las noticias despiertan su curiosidad, sobre todo por las incongruencias que van sucediendo: "Recurro a la sátira. Me fijo en los errores que se dan por no saber qué hacer, en las experiencias de todo el mundo, de mis hijos, los comentarios de la gente, los intereses que hay detrás de todo esto donde siempre hay alguien que quiere tomar ventaja. Reflejo todo eso en mis ilustraciones".

Pilar está usando en estos momentos para sus ilustraciones una mezcla de acuarela y rotulador con una técnica de "trazo suelto", jugando con los tonos y las perspectivas, aunque reconoce que ella siempre se movió más con el óleo y el acrílico. En sus creaciones refleja drama e ironía por partes iguales y afirma que hay algunas que están más elaboradas que otras, según la inspiración.

"Es el sentir del pueblo, de sus dramas y su tristeza. Cada uno lo afronta de una manera u otra dependiendo cuanto te ha afectado esta pandemia. Mi familia por suerte está toda bien", reconoce la artista, que bebe en parte de las vivencias de sus tres hijos, repartidos por todo el mundo: uno en Singapur, otro en Beirut y otro en California. Sus aislamientos, pese a tener mucho en común, despiertan diferencias según el lugar en el que residen.

Pilar planea hacer una exposición cuando acabe toda esta situación con las numerosas ilustraciones que está realizando, aunque pretende seleccionar las mejores y plasmarlas de nuevo en cuadros al óleo "con los temas más fuertes". "Ahora hago y hago y luego los reformularé un poco", destaca la artista que ha vuelto a encontrar la inspiración y el deseo de plasmar sus sentimientos desde que está confinada en su domicilio, en Fuengirola.