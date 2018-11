Frutas en un vaso

Con la llegada del primer estornudo y el acompañamiento continuo del pañuelo viene también la frase de “toma un zumito de naranja, que tiene mucha vitamina C”. No está muy desencaminada esta sabiduría popular. En esta época hay que prestar especial atención a la alimentación. De hecho, una dieta en la en la que predominen nutrientes y vitaminas, como la vitamina C, puede ayudar contra la gripe. Y no sólo hace disminuir los catarros, la vitamina C contribuye al desarrollo normal de colágeno para el funcionamiento correcto de huesos, cartílagos y vasos sanguíneos.

Incluso la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha afirmado su papel en la asimilación del hierro. Los zumos de naranja y pomelo son considerados fuente de vitamina C por contener, al menos, un 7,5% del VRN por 100 ml1. Por ello, el consumo de zumo de estas frutas, junto con el de otros alimentos ricos en hierro, puede facilitar la absorción de este mineral.

Por otro lado, el zumo, siempre que no se le añada azúcar, es una manera de que la fruta esté siempre lista para comer. Esta forma de consumirla ayuda a que el organismo alcance los niveles diarios recomendados de potasio y a mantener de una presión arterial normal. En el caso concreto del zumo de naranja, su contenido en folato contribuye a evitar deficiencias de este nutriente durante el embarazo, favoreciendo el buen desarrollo del feto.

Los zumos también contienen otros compuestos bioactivos, exclusivos de los alimentos de origen vegetal, denominados fitoquímicos, entre los que se encuentran los polifenoles. Este compuesto, además de aportar un mayor atractivo sensorial, dando olor, color y sabor y ayuda a prevenir afecciones cardiovasculares y algunos tipos de cáncer.

La mayor parte de las guías nutricionales establecen seguir unos hábitos alimenticios saludables en los que se incluyan cinco raciones diarias de fruta y verdura, siendo 400 gramos el consumo mínimo recomendado, según la OMS. A esto hay que añadir que el comité científico de 5 al Día establece que una de las cinco raciones diarias puede ser un zumo de fruta, todo dentro de una dieta saludable y equilibrada.

Un consumo diario de fruta y verdura podría contribuir a la prevención de enfermedades importantes

Las frutas y las verduras son componentes esenciales de una dieta saludable, y un consumo diario suficiente podría contribuir a la prevención de enfermedades importantes, como las cardiovasculares y algunos cánceres. En general, se calcula que cada año podrían salvarse 1,7 millones de vidas si se aumentara lo suficiente el consumo de frutas y verduras.

Un informe de la OMS y la FAO recomienda como objetivo poblacional la ingesta de un mínimo de 400 g diarios de frutas y verduras (excluidas las patatas y otros tubérculos feculentos) para prevenir enfermedades crónicas como las cardiopatías, el cáncer, la diabetes o la obesidad, así como para prevenir y mitigar varias carencias de micronutrientes, sobre todo en los países menos desarrollados.

La Estrategia mundial OMS sobre régimen alimentario, actividad física y salud hace hincapié en el aumento del consumo de frutas y verduras como una de las recomendaciones a tener en cuenta al elaborar las políticas y directrices dietéticas nacionales tanto para la población como para los individuos.

El consumo de frutas y hortalizas frescas en España en 2017 descendió un 3,5% con relación a 2016 y el de hortalizas un 4,1%, según los datos más actualizados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, recogidos en el Informe del consumo de la Alimentación en España en 2017. No obstante, las frutas y hortalizas siguen siendo los alimentos que suponen un mayor volumen del consumo en los hogares, con 170 kilos por persona y año, representando el 26,7% de la cesta de la compra y el 18,8% del gasto. Además, las hortalizas y verduras son la categoría de mayor peso en el consumo fuera del hogar.

En 2017, el consumo de frutas en los hogares se redujo un 3,5% con relación al año anterior, totalizando 4.216.millones de kilos, reduciéndose también el gasto en un 0,9%, totalizando 6.140 millones de euros. El consumo per cápita también desciende un 7,1%, totalizando 92,45 kilos por persona y año y el gasto per cápita se retrae en un 4,6%, totalizando 134,6 euros.