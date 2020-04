Madre confinada no hay más que una: guía de regalos para quedar genial el Día de la Madre en Málaga

El Día de la Madre de este Año de Nuestro Señor del Confinamiento se celebra este domingo 3 de mayo. Aunque el estar encerrados en nuestra casa es una excusa genial para no regalarle nada a la mujer que nos trajo al mundo, estaría bien que, por hacer algo novedoso -una de esas cosas nuevas que hemos ido haciendo durante la cuarentena-, tengamos un detallito con ella por aguantarnos cuando tuvimos la edad del pavo o porque nunca dijo nada cuando le sisábamos calderilla del monedero para comprar tabaco o lo que fuera. Es cierto que, de pequeños, nos puso a orinar en una arqueta, pero a una madre se le perdona todo.

Y no será por pocas opciones: el reparto a domicilio ha transformado nuestro hogar en la mayor tienda del mundo con innumerables ideas que sopesar.

Más información Parcemasa ofrece un servicio para colocar flores en los cementerios de Málaga el Día de la Madre

Pero si no tienes ganas de pensar porque estás cansado de pasar todo el día tumbado en el sofá (que parece que no, pero agota), no te preocupes: para eso estamos nosotros aquí.

Arrancamos con el clásico entre los clásicos: flores. Díselo con flores. Dile que la quieres con algo que se va a terminar marchitando y que no le ocupará espacio en el futuro. Porque tu madre te adora y no pretende hacerte daño y por eso no tira esa figura de Lladró tan horrorosa de un payaso triste que le regalaste con tu primer sueldo de verdad.

Díselo con flores, o con una buena planta, y además estarás ayudando a un sector que se ha visto machacado (¿y cuál no?) por culpa de la crisis de la Covid-19. Arrancamos: