La importancia de la transformación digital

El consejero de Empleo, Javier Carnero, defendió ayer la importancia de que las empresas andaluzas refuercen su transformación digital, al considerar que "la economía del presente y del futuro es digitalización y en torno a ésta va a ir funcionando todo". Carnero indicó que la Consejería de Empleo ha querido ponerse "a la cabeza de esta realidad" de la digitalización con la estrategia Andalucía Empresa Digital y otras acciones, ya que, añuntó, "es algo que el Gobierno andaluz tiene claro y por lo que apuesta". "La realidad es que el mundo de la digitalización ya es presente, no es cuestión de futuro, y por esto es evidente que las empresas y pymes andaluzas tienen que fortalecerse en este sentido", aseguró el consejero.

Al respecto señaló que, aunque casi un 70% de las empresas en Andalucía tienen de alguna u otra manera digitalizados sus procesos, "hay que avanzar mucho más". "No vale con tener una página web", apostilló, añadiendo que habrá que ir trabajando sobre el internet de las cosas y el blockchain. Aseveró que "no podemos concebir ninguna sociedad en la que todo va variando a una velocidad importante", ya que "los procesos de digitalización están avanzando en la comercialización de los productos y con las entidades bancarias". Destacó que la Junta "continuará trabajando para ayudar al tejido empresarial andaluz a convertir la transformación en valor para los negocios y que todo ello se traduzca en crecimiento de productividad y empleo en Andalucía". Carnero participó en la clausura del proyecto Best Digital, que tiene por objetivo reconocer las mejores iniciativas de transformación digital y a la que se han presentado más de 170 iniciativas andaluzas.