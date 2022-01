Los juguetes clásicos dominan las cartas a los Reyes Magos en Málaga

Esta noche miles de niños malagueños se acostarán ilusionados y soñarán con despertarse para jugar con los encargos que le han realizado a los Reyes Magos. En un año marcado por la pandemia, las tendencias se repiten y los clásicos siguen dominando las cartas de los más pequeños. De esta manera, las bicicletas y los patinetes siguen en el pódium de los regalos más demandados, así como los juegos de mesa, las construcciones Lego, los artículos de Pokemon o las muñecas Nancys.

La tienda infantil Juguetes Carrión cumple con su cometido de establecerse como la cuna de la ilusión en la ciudad durante estas fechas. El dependiente del establecimiento situado en Calle Nueva, Salvador lleva 47 años formando parte de la plantilla y confiesa que “ha notado alegría en las compras de este año”. “No hay novedades en cuanto a la demanda, siguen triunfando los artículos de toda la vida”, afirma el dependiente, quien explica que son pocas las unidades de Nancys y de cromos de Pokémon, el anime japonés que lleva desde 1996 dominando el mercado siendo también uno de los videojuegos más vendidos para dispositivos electrónicos según afirman en las grandes superficies de la ciudad. Por otro lado, en El Corte Inglés han notado una gran demanda de balones de fútbol y camisetas de los equipos de La Liga, las cuales en víspera de esta noche, se han visto agotadas. Las palas de pádel junior también entran en el grupo de los repetidos deseos.

Los dispositivos electrónicos ya son parte de las peticiones comunes de los niños para estas fechas. De esta manera, los teléfonos móviles y las táblets son los aparatos que más se han vendido para ellos, así como las pulseras de actividad, según afirman en El Corte Inglés. En cuanto a videojuegos, la Nintendo Switch y la Play Station 5 son las consolas con mayor demanda, “esta tendencia no es propia de la campaña navideña, durante todo el año tenemos que reponerlas frecuentemente”, afirma una dependiente de la zona de videojuegos de este centro comercial. La trabajadora explica que además de Pokemon, los juegos de Mario Bros componen los principales programas para Nintendo y que el juego de fútbol Fifa 2022 y el de Spiderman se encuentran actualmente agotados tanto para esta plataforma como para la Play Station.

Sin embargo, el auge tecnológico no desvanece las ganas de los pequeños de reunir a familiares para disfrutar de partidas de juegos de mesa, por lo que las existencias de Monopoly y Party and CO en El Corte Inglés se han visto muy reducidas debido a la gran demanda de estos. “Cada campaña de Reyes tenemos que reponer estos juegos constantemente, no hay sorpresas”, explica Jesús Núñez, gerente de juguetes de El Corte Inglés. El Pictionary Air, otro clásico de los juegos de mesa que adopta algunas novedades en esta edición, también ha sido muy demandado en las jugueterías malagueñas.

Las grandes marcas como Marvel y Lego seguirán estando muy presentes bajo los árboles de Navidad en la mañana de Reyes. El superhéroe Spiderman se postula como el elegido entre los pequeños este año, algo que se argumenta con el reciente estreno de la última película de la saga del hombre araña, aunque varios empleados de jugueterías coinciden en que las ventas de los superhéroes siguen siendo un éxito año tras año. Las preferencias se repiten y se puede comprobar en los pasillos de los grandes almacenes donde los estantes de construcciones Lego se encuentran prácticamente arrasados, “reponemos esta sección continuamente”, afirma una trabajadora de El Corte Inglés.

“Al igual que todos los años, siempre hay un juguete estrella y este año ha sido My Pet Pig”, afirma Jesús Núñez. El artículo es un cerdo interactivo de color rosa que se comporta como una mascota a la cual se le puede pasear. “A día de hoy nos queda una unidad del cerdito y el altavoz de Frozen se podría considerar como el segundo regalo estrella”, declara Núñez. Los pequeños muñecos catalanes Superzings mantienen su popularidad desde que se lanzaron al mercado en 2018. Estos coleccionables de un bajo valor económico se encuentran en la lista de presentes de gran cantidad de niños.

La segunda campaña navideña en la que se ha contado con la presencia del virus ha sido mejor que la primera, según afirman en Juguetes Carrión. “Se ha notado una subida de las ventas, aunque tampoco ha sido disparatada”, confiesan en el establecimiento. Sin embargo, los estilos de compra se adaptan a la nueva normalidad y sigue creciendo la compra online, según afirman en El Corte Inglés. Además, en este comercio aseguran que han notado un mayor volumen de compras en noviembre respecto a años anteriores. “Se ha notado el respeto a las aglomeraciones y a la posibilidad de la aplicación de nuevas medidas restrictivas por parte de las autoridades”, explican en el establecimiento.

La magia de los Reyes hechiza las ventas de libros

Personas haciendo cola a las puertas de la librería Proteo o bullicio en el interior de la librería Rayuela situada en calle Cárcel. Este era el panorama que se visualizaba en la víspera de Reyes en las calles malagueñas. Los libros se han colado con gran fuerza en las cartas de los niños este año. “Ha crecido exponencialmente la venta de estos”, indican en El Corte Inglés, donde explican que los jóvenes se han interesado por los relatos de youtubers e influencers. El auge de estas figuras argumenta que Los Compas y la Entidad.Exe, el libro de aventuras escrito por los creadores de contenidos Mikecrack, el Trollino, Timpa VK haya sido uno de los más demandados en la librería Rayuela. El cuento infantil Las jirafas no pueden bailar y Anna Kadabra. La Isla de las Mascotas, un relato dirigido a los niños más jóvenes, componen los otros dos títulos que han logrado mayor éxito en el establecimiento. Desde la librería están muy satisfechos con la campaña de Reyes que están viviendo “es una alegría que en los tiempos que corren los libros hayan vuelto a despertar el interés en los niños”, explica una de las dependientas.