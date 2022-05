Laura Baena, fundadora de Malasmadres: “Nunca hemos encontrado una corriente en contra porque representamos también a los hombres”

Las Malasmadres se van de tour. El club que lucha por la conciliación vuelve a los escenarios tras el parón provocado por la pandemia. Con el objetivo de alcanzar la conciliación, este movimiento, capitaneado por Laura Baena, se dispone a ofrecer un show en el que se mezcla el humor con el empoderamiento. El auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga acogerá en unas horas un evento que pretende consolidarse como un momento de autocuidado para que la M de Madre no aplaste a la M de Mujer.

-¿Qué podemos esperar de La hora de cuidarse?

-Es una declaración de intenciones. Tras tres años de pandemia, volver a Málaga significa mucho. Además después de un tiempo en el que ha sido muy duro conciliar. Bajo el lema La hora de cuidarse que este proyecto tan importante que llevamos con DKV desde hace 4 años hablamos de conciliación personal para que las mujeres se cuiden cuando llega la maternidad. Siempre tratamos la conciliación laboral-familiar porque las mujeres renunciamos a nuestra carrera profesional cuando llega la maternidad, pero también renunciamos a nuestra identidad, nuestra vida y tiempo personal. Tenemos menos de una hora al día para nosotras y las que nos cuidamos lo hacemos mal y con culpa. Tenemos que empezar a cambiar el modelo social de madre para que no nos sintamos mal a la hora de ponernos en el centro.

-¿En qué consistirá el show?

-Es una gira que comienza en Málaga, pero que será similar en el resto de ciudades aunque cuenta con mucha improvisación. Todo gira en torno al humor, pero también hay mesa redonda para debatir de los temas que nos interesan: conciliación, emprendimiento, cuidado… Para ello contaremos con profesionales de cada ciudad a la que vayamos. Esta tarde vendrá María Fornet, Paka Díaz y Eli Romero. También se realizará un taller con Patri Psicóloga, la que nos dará las verdadera herramientas para lograr el cambio. El final correrá a cargo de Rozalén, con la que hemos creado el himno de malasmadres. No se me ocurría una mejor figura para representarnos y le hace verdadera ilusión.

-Se agotaron las entradas en 3 horas ¿cómo sentís esta acogida?

-Fue alucinante, aunque creo que se unen varias cosas. La alegría de que se vuelve a los eventos presenciales, que estamos en mi tierra, algo que me hace mucho ilusión, y que realmente necesitamos este tiempo de malamadrear.

-¿Cuándo se es malamadre?

-Cuando se puede (risas). Tenemos mucho ingenio e imaginación para sacar estos ratitos de cuidado. Cuidarse no es correr una maratón, es sacar diez minutos en soledad, huir cuando puedes dejar a los hijos con alguien, meterte en el baño con el pestillo o salir a tomar un gin-tonic con tus amigas. No somos malas madres por eso, pero nos han metido en la cabeza que cuando nos ponemos en el centro nos priorizamos, estás dejando de lado el papel de ser madre. Esto no puede ser, hay que saber compatibilizar y sacar tiempo para todo.

-A raíz de la pandemia ¿cómo ha cambiado el movimiento?

-La pandemia nos ha unido mucho, han llegado muchas malasmadres nuevas tras el confinamiento y nos hemos unido como comunidad de manera brutal. Pero también fue muy triste, porque nos dimos cuenta de que teníamos que buscar este apoyo. Yo tenía la esperanza en que se iba a poner de manifiesto la realidad que vivimos, que es que la conciliación no existe. Se consiguió, pero se ha olvidado muy pronto. No se han tomado medidas para solventar esta vida de locos que llevamos basada en el modelo de trabajo de producción.

-¿Han encontrado grupos que critican vuestra red?

-Nunca nos hemos encontrado una corriente en contra de las malamadres porque representa a todas las mujeres: a la que no quiere renunciar y mal concilia, a la que ha parado su vida profesional para ser madre, a la que decide libremente no ser madre, a la que renunció a ser madre porque no tenía ayuda… Pero también representa a todos lo hombres porque nunca lo hemos querido hacer excluyente necesitamos padres comprometidos, que nos den la mano y seamos equipo. Puedes encontrar comentarios de gente que no lo entienda, pero cuando esa persona indaga y ve cómo ayudamos, la trayectoria que llevamos desde hace 7 años, cuando saben realmente qué estamos haciendo, no hay argumentos en contra porque no hay argumentos en contra de la vida, no le decimos a las mujeres que no sean madres, le decimos a la sociedad que faciliten a las mujeres que sean madres y que elijan lo que quieran sin tener que renunciar.

-¿Cómo te sentirías si hace 7 años te hubieran dicho que ibais a llegar hasta aquí?

-Si lo hubiera planeado, probablemente no lo hubiera hecho. Este es el poder que tiene un sentimiento que yo compartí de forma individual por mis redes sociales, pero era un sentimiento colectivo: contar lo que es la maternidad en realidad. Era un momento social en el que alguien tenia que contar la realidad y me tocó a mi. Es muy bonito y emocionante pero a la vez es un camino muy intenso, que ha costado un gran esfuerzo y en el que se ha puesto mucho sentimiento y trabajo.