Para ver las luces de Navidad en Málaga, mejor en autobús

Los vecinos del Centro temen la masificación

El Centro de Málaga se ha convertido en un destino muy atractivo para las turistas que deciden visitar la ciudad en estas fechas prenavideñas. La iluminación de calle Larios, el videomapping de la Alcazaba y el espectáculo de la Alameda se han convertido en un importante atractivo turístico. Para los vecinos todo esto se ha traducido en una “masificación” de personas que les preocupa, no tanto por el ruido o lo “incómodo” que resulta acceder a sus viviendas, sino por la seguridad. Manifiestan que no existe un dispositivo adecuado y especializado para este evento y critican que no haya una previsión. “No tenemos capacidad de carga en las calles para tanta gente”, afirmó Alejandro Villén, vicepresidente de la Asociación de Vecinos Centro Antiguo, que aseguró que la aglomeración en el centro es “peor que otros años”, consecuencia, a su juicio, de que se hayan puesto más focos de espectáculos de las luces de Navidad. Parece que esto no está previsto”, afirmó. “En Feria y Semana Santa hay un dispositivo de seguridad, ahora no. No está previsto nada”, insistió Villén, que agregó que “con el colapso general que hay, si alguien, un vecino o un visitante, tiene algún problema médico y tiene que acceder una ambulancia o un bombero... no entra”.