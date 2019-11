La nueva y renovada imagen de Larios Centro

El centro comercial Larios Centro, gestionado por Merlin Properties, ha presentado este jueves su nueva y renovada imagen después de la remodelación integral a la que ha estado sometido durante este último año. Nuevas tiendas, nueva zona de restauración en el espacio que ocupaban los multicines, servicios y herramientas tecnológicas, son algunas de las incorporaciones que se han realizado.

Durante la reinauguración del centro comercial, Luis Lázaro, director de centros Comerciales de Merlin Properties, ha señalado que “hemos creado espacios modernos, amplios y accesibles en un nuevo Larios Centro en el que nuestro objetivo es mejorar la experiencia de nuestros clientes para que vivan en él momentos inolvidables”.

El nuevo Larios Centro, además de haber modificado su entorno con la remodelación de la Plaza de la Solidaridad y con una fachada totalmente nueva, ha incorporado mejoras en las comunicaciones y el recorrido del cliente “para convertirse en un espacio de encuentro, abierto al exterior, cómodo y accesible, con una imagen más moderna gracias a su nueva identidad corporativa”, explicaron desde el centro comercial en un comunicado.

Udon, Km de Pizza, McDonald’s, Gorki, Kuchi Kuchi y Pepe Taco llegan por primera vez al centro comercial

El centro estrena también una nueva zona de restauración, denominada Sabores, que incluye una variada oferta gastronómica compuesta por ocho restaurantes. Algunos llegan por primera vez a Larios Centro como Udon, Km de Pizza, McDonald’s, Gorki, Kuchi Kuchi y Pepe Taco. Y otros ya estaban presentes anteriormente como Block House o 100 Montaditos.

La oferta comercial también ha se ha visto modificada con la ampliación de tiendas como Zara, Stradivarius o Primark (que pasa a ser la tienda más grande de España ubicada en un centro comercial) y la próxima apertura de H&M, Levi’s, JD Sport o Inside. A las que hay que añadir aperturas que se han dado en el último año como Worten o Xiaomi.

Otras novedades que se pueden encontrar en el remodelado Larios Centro son nuevos servicios para el cliente como áreas de descanso, sala de lactancia, zonas infantiles, aparcamiento con geolocalización o una nueva aplicación móvil que se adapta a los intereses y gustos de los usuarios, así como la instalación de una red wifi potente y rápida.

Para celebrar el relanzamiento de Larios Centro, este viernes y sábado, durante todo el día, los visitantes podrán disfrutar de actividades para toda la familia. Podrán convertirse en coreógrafos para robots, demostrar sus habilidades en Painting Gift VR creando pinturas en tres dimensiones, cambiar de look con maquillaje artístico o conseguir una joya personalizada, entre otras. Además, como fin de fiesta, este sábado, a las 22:00 se ha preparado un show de la mano de Music Has No Limits.