Un cartel que no deja indiferente

El cartel de la Semana Santa de Málaga 2019 ya ha cumplido una de sus principales misiones: llamar la atención del evento que tendrá lugar a partir del 14 de abril.

La obra de José Antonio Jiménez presenta a la Virgen de los Dolores del Puente ante un grafiti donde se inscribe la leyenda de la fiesta, aunando una tipografía del arte callejero, presente en todos los barrios de la ciudad, y la tradición del barroco que circunda la semana mayor.

Los contrastes de la obra llevaron, desde el momento en que se encendió la luz en el teatro Echegaray el pasado jueves, a su difusión por redes sociales y mensajería instantánea.

Tal fue el fenómeno que, en la tarde de este viernes, se ha convertido en uno de los temas del momento en Twitter, traspasando las fronteras de la provincia para llegar a toda la geografía nacional.

El autor muestra su satisfacción al cumplir la obra su misión de llamar la atención

El debate estaba abierto y las opiniones a favor y en contra se sucedieron en medios y perfiles personales.

El propio autor ha expresado a este periódico que se mostraba contento por la respuesta obtenida:"ha cumplido su función porque personas de toda la geografía española que no conocían ni tenían interés en nuestra Semana Santa ya tienen una referencia con el cartel. Hay quienes lo han valorado bien, otros que no, pero no ha dejado indiferente y seguro que, cuando esté en la calle, la gente se parará a verlo".

Pregonera 2019 Ha destacado el "mensaje impactante e inmediato" del cartel, al que también ha definido como "excelso, rompedor"

Una de las voces que marcará la venidera Semana Santa llegó temprano en la mañana de este viernes. La pregonera de 2019, Paloma Saborido, ha destacado el "mensaje impactante e inmediato" del cartel, al que también ha definido como "excelso, rompedor y, en mi opinión, magnífico cartel de la Semana Santa de Málaga 2019".

Por su parte, José Núñez, responsable de la comisión de Cultura en la Agrupación de Cofradías, organizadora del acto, y hermano mayor de Crucifixión, ha querido dar al pintor su “por su magnífico, valiente y rompedor cartel”.

En la labor de crear una obra para la Semana Santa han sido numerosos los pintores que han colaborado y que han defendido la producción de Jiménez. Francisco Naranjo, autor del cartel oficial en 2015, ha señalado en redes sociales que “esto es un cartel y punto. Cuánto nos enseñas con esta obra, José Antonio. Enhorabuena a toda la Málaga cofrade, a la que lo entiende y a la que no”.

El acto de presentación, patrocinado por la Fundación Unicaja, contó con la voz del director de la revista cofrade La Saeta, Andrés Camino, que en su alocución destacó respecto al grafiti de la obra que “bien entendido viene a embellecer esas insulsas fachadas de edificios en la zona del Soho o muros de casas abandonadas o derribadas en Lagunillas”.