Las primeras cerezas del verano

Apenas duraron unas horas en los expositores. Las cajas pasaban de mano en mano, y como mínimo por pares. Nadie quería marcharse de Alfarnate sin cerezas, por eso, desde muy temprano había gente en el recinto recreativo de El Ejido. Y es que son tan apreciadas, que como recordaban ayer en broma los vendedores, días atrás las habían encontrado a la venta en Málaga cuando todavía ningún lote había salido del pueblo: "Son de Alfarnate me aseguraban en el puesto, y sabía perfectamente que hasta ahora ningún agricultor las había puesto en venta. No eran nuestras", refería uno de los productores quien además lo sabía porque su sabor, tamaño y color son incomparables. De hecho, muchas no llegan ni a salir del pueblo porque se venden en sus propios domicilios. Ayer, las cajas de dos kilos se vendían entre 6 y 7 euros.

Y así es, que en poco más de una década, los alfarnateños han conseguido que sus cerezas sean las más buscadas en los mercados. La calidad extrema que han conseguido es gracias al esmero con el que las tratan durante su cultivo y durante la selección. Cualquiera no va a la caja. Y ese también es una de las razones por la que este año se ha retrasado el XIII Día de la Cereza que tradicionalmente ha sido el tercer fin de semana de junio, coincidiendo con la entrada del verano. "Las últimas lluvias han retrasado la floración, pero eso también va a hacer que se prolongue más la campaña, y casi seguro que llegaremos a agosto con cerezas", comentó el alcalde, Salvador Urdiales quien además es ingeniero agrónomo. "Va a ser una campaña de muy buena calidad. Este año hemos tenido una pluviometría muy buena con alrededor de 1.200 litros por metro cuadrado y se han conseguido las 700 horas de frío que requiere", explicó el alcalde de este pueblo que se encuentra a 886 metros de altitud, convirtiéndose en el más alto de la provincia de Málaga. Ayer salieron las variedades más tempranas como la burlat o la lori dori, pero habrá oportunidad de comprar cerezas alfarteñas de la ariedad lapins, celeste, corazón de cabrito o skena a lo largo de las próximas semanas. La producción ronda los 60.000 kilos en 50 hectáreas aproximadamente.

A la decimotercera edición de esta fiesta gastronómica acudieron alrededor de 5.000 personas que además de adquirir cerezas también pudieron comprar otros productos artesanos de la comarca como quesos, miel, pan, carnes o vinos. También acudieron numerosos alcaldes de la Axarquía y el delegado del Gobierno andaluz , José Luis Ruiz Espejo Tras el pregón del presidente del colegio de Ingenieros Técnicos Agrónomos de Málaga, José Manuel Pardo se entregó una distinción especial al deportista local Victor Manuel Martín Godoy "por su éxito en las diferentes pruebas de atletismo y la promoción de nuestro municipio"; y el Premio Solidario a la Asociación AVOI "por la labor de solidaridad que realiza para los niños de nuestro hospital". Luego hubo degustaciones de platos típicos alfarteño como el zoque, la porra y la catana.