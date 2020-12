Las remeras de Dragon Boat estrenan barco

La Asociación Deportiva Málaga Dragon Boat CS, formada por mujeres que han padecido o padecen cáncer de mama y que mejoran su situación a través del deporte del remo, celebró este martes la botadura de un nuevo barco

En el acto estuvieron presentes la concejala de Deporte del Ayuntamiento de Málaga, Noelia Losada, el presidente del Real Club Mediterráneo, Eduardo Cestino; el director territorial de Andalucía Oriental de la Caixa, Juan Ignacio Zafra, y una treintena de remeras.

El Ayuntamiento de Málaga, desde Málaga Deporte y Eventos y el Área Deportes, participó en la botadura esta embarcación que cuenta también con la colaboración de La Caixa.

En la actualidad en Málaga está asociación está compuesta por 37 mujeres supervivientes de cáncer de mama, cada una con su diagnóstico, su tratamiento y sus secuelas específicas, pero lo común que tienen en común la práctica del remo.

El BCS (Breast Cancer Survivor) - Supervivientes de cáncer de mama- es el movimiento Abreast in the boat (Todas en el mismo barco). Esta categoría surgió tras un proyecto que empezó a tomar forma en Canadá en 1996, a raíz de un trabajo de investigación del Doctor Donald C. McKenzie (Universidad de British Columbia).

Así, demostró la importancia del ejercicio del torso y los brazos en la recuperación después del tratamiento de cáncer de mama con un grupo que creó con 24 mujeres que habían padecido esta enfermedad. Este ejercicio de alta intensidad del tren superior, no solo podía ser seguro, sino también terapéutico.

Las conclusiones positivas en los procesos de recuperación de las mujeres que participaron en los primeros estudios en lo referente a su condición física llegaron a quedar en segundo plano. Se comprobó que la mejora psicológica de estos grupos de mujeres, unidas por la misma experiencia vital, fue notable.

La sensación de formar parte de un equipo y sumar fuerzas para un objetivo común supuso una mejora en las mujeres que formaban parte de las primeras tripulaciones. Comprendieron que el trabajo en equipo les ayudaba a enfrentarse a los problemas derivados de la enfermedad de manera distinta.

Abreast in a Boat está integrado por mujeres de todas las edades que han superado el cáncer de mama. Los beneficios de esta práctica generaron hace 25 años que el movimiento BCS iniciara su andadura en el deporte de Dragon Boat.

Tras la formación de las primeras tripulaciones BCS, el movimiento comenzó a sufrir un crecimiento exponencial en todo el mundo, con la creación de la Comisión Internacional de palistas con cáncer de mama. El movimiento tuvo una repercusión mundial y, en la actualidad, lo componen más de 400 equipos y 9000 palistas que han padecido cáncer de mama distribuidos alrededor del mundo.