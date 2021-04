Ocho rutas senderistas para el tramo final la Semana Santa 2021

Si algo ya tenemos aprendido a estas alturas es que siempre que algo va mal, pues como que puede ir mucho peor. Para más señas: la cuarta ola parece que está (Dios no lo quiera) a la vuelta de la esquina.

Por eso, mientras todo va a peor gracias a esa gente que no para de salir retratados en Instagram con un montón de congéneres sin mascarilla y bien apretaditos (porque bailar de lejos, no es bailar), aprovechemos los demás, ahora que todavía nos dejan salir de casa, para realizar alguna de estas 8 rutas que recorren los caminos de la provincia de Málaga en el tramo final de la Semana Santa 2021.

Sendas que recorreremos prestando especial atención a las medidas sanitarias prescritas (creamos en ellas o no; que no sea por nosotros) con melancolía, casi como si fuera una despedida, y deseando que no lo sea.

Ruta de Archidona a Villanueva de Tapia

Fácil y llana, la ruta que conecta a Archidona con Villanueva de Tapia discurre a lo largo de 17 kilómetros por la etapa 13 (o 12 más 1; no es cuestión de atraer más mal fario) de la Gran Senda de Málaga. Un camino sencillo cuyo único peligro es que atraviesa algunos tramos de carretera y un paso a nivel sin barreras, donde tendremos que, como dicen las madres, gastar cuidaito.

Una ruta que nos llevará unas cuatro horas completarla, como siempre dependiendo de nuestro estado físico, y si todo va bien, y que atraviesa Archidona desde el punto de inicio que está situado en la calle Luis Braille.

La ruta está profundamente marcada por la Sierra de Archidona, que dirige su trazado, y donde no haremos referencia ni mención alguna al célebre cipote de Archidona.

Ruta de Marbella y Ojén

Apenas siete kilómetros y menos de diez minutos en coche separan a Marbella y Ojén. Así de fácil es llegar a esta localidad cuya ubicación supone un enorme privilegio para sus vecinos.

Pero el asunto no es llegar pronto y fácilmente a la localidad ojeneta, sino recorrer una senda que nos permitirá disfrutar de unos paisajes naturales de excepción: los de Sierra Blanca y Nagüeles.

La etapa 31 de la Gran Senda de Málaga enlaza a Marbella con Ojén a lo largo de 17 kilómetros, lo que nos llevará a estar caminando unas seis horas. Entre subidas y bajadas, y más subidas y bajadas, recorreremos un amplio territorio de la provincia de Málaga.

Ruta de Ronda a la Estación de Benaoján

La etapa 24 de la Gran Senda de Málaga conecta a Ronda con Benaoján. Con una longitud extensa que raya en los 13 kilómetros, este sendero lo podremos completar en unas cuatro horas aproximadamente. El punto de arranque es claro: Ronda.

Entre almendros, buscamos el conocido camino del Campillo que llega a este puente y a la Hoya del Tajo. En esta bajada disfrutamos de las vistas de la muralla de la Albacara y la puerta del Cristo. Se accede, así, al camino de los Molinos que enlaza con la cuesta del Cachondeo desde donde, si volvemos la vista atrás, tendremos unas impresionantes vistas del Puente Nuevo y de las paredes del Tajo.

Ruta de Canillas de Aceituno a Periana

La ruta entre Canillas de Aceituno y Periana es una ruta por el interior de la provincia que arranca saliendo del municipio canillero por su vertiente oeste y que nos llevará al valle de la Fájara donde coinciden dos barrancos de interés: el de los Tajos Lisos y el de la cueva de Don Pedro.

Esta ruta es un poco larga: cerca de 30 kilómetros. Por suerte, más allá de su extensión no es muy complicada ni dura, lo que nos llevará completarla algo más de una jornada laboral estándar: ocho horitas de nada.

Ruta al embalse del Limonero

Podemos disfrutar de una ruta agradable por el entorno del embalse del Limonero en el parque de La Concepción, a las afueras de Málaga capital, en el parque de La Concepción.

En este parque forestal, situado junto al Jardín de La Concepción, disfrutaremos de 190.000 metros cuadrados de caminos de tierra, cuestas, espacios abiertos, almendros, acebuches y encinas. Pero también de una zona recreativa con mesas, bancos y barbacoas, un parque infantil, y un puente de colores cuya belleza es subjetiva.

Atravesado por el río Guadalmedina, el parque de La Concepción, además de con la presa del Limonero, cuenta con el pantano del Agujero, lo que hace de este entorno natural un lugar hermoso, relativamente tranquilo y frecuentado por los amantes del domingueo.

Ruta al cerro de la Tortuga

La ruta senderista para visitar el yacimiento del cerro de la Tortuga en Málaga capital supone un ascenso fácil y sencillo, pero, eso sí, con algunas puntuales zonas de peligro en las que debemos permanecer muy atentos.

Que su sencillez no despiste a nadie: esta senda se puede recorrer en familia, incluso con niños muy pequeños, pero que no lleve a engaño: debemos ser muy vigilantes, sobre todo en la cima del cerro, donde existe una profunda y amplia grieta propicia para caídas.

El ascenso no es nada complicado y una vez arriba tendremos unas vistas inmejorables de la ciudad, gracias a que el punto más elevado alcanza la cota de los 175 metros de altitud sobre el nivel del mar. Un lugar perfecto para ir cada cierto tiempo y ver cómo Málaga capital crece y crece y crece...

Ruta del acueducto de San Telmo

Vamos a conocer el acueducto de San Telmo que es una obra de ingeniería que actualmente está declarada Bien de Interés Cultural (BIC) y que se extiende desde las afueras de Málaga capital y se interna hasta llegar al distrito de Ciudad Jardín.

Considerado como una de las obras de ingeniería hidráulica más importantes del siglo XVIII en España, este acueducto permitía traer a la capital agua desde el río Guadalmedina a través de sus cerca de 11 kilómetros de longitud.

El líquido elemento corría a lo largo de 33 puentes, 30 acueductos y varias arcas. Una enorme infraestructura promovida por el obispo de Málaga de entonces, José Molina Lario y Navarro, y diseñada por el arquitecto Martín de Aldehuela, llevándose a cabo su construcción entre octubre de 1782 y septiembre de 1784.

La ruta del acueducto de San Telmo que vamos a trazar, sin embargo, es un poco más corta que la longitud de la obra: siete kilómetros que nos llevarán durante unas tres horas por un fácil camino de veredas repletas de historia viva, siendo testigos de un ingenio cuyo objetivo era conducir el aguas a las alcubillas instaladas en diferentes puntos de la capital y hacerles, así, la vida más fácil a los malagueños.

Ruta de Estepona a Marbella

La etapa 30 de la Gran Senda de Málaga une a Estepona con Marbella (o a Marbella con Estepona, tanto monta) en una ruta en la que disfrutaremos de una refrescante brisa salobre que nos despejará los alvéolos pulmonares.

La ruta es sencilla y llana, aunque, eso sí, larga: poco más de 27 kilómetros y una duración de unas siete horas (como siempre, dependiendo de nuestra pachorra).

El comienzo de la etapa lo marca el esteponero arroyo de la Cala que enlaza con las pasarelas de madera que se han instalado para potenciar y hacer más fácil recorrer los caminos de la Gran Senda. A lo largo de todo este trazado hay una profusa vegetación aunque básicamente son plantas de jardines.