Teatro para niños, danza y música: la cultura resiliente de Málaga

Aquí la mayoría lo está pasando regular con el asunto de la Covid. Quien no está en mitad de un ERTE, está directamente en la calle o le han metido un bastoncillo por la nariz hasta el cerebro; está en cuarentena en su casa, o tiene algún familiar al que no puede ver... o cualquiera de las miles de consecuencias que la pandemia ha traído a nuestras vidas.

Y entre todo este caos no debemos olvidarnos de la gente del mundo de la cultura. Están metidos en una situación peliaguda y aún así siguen luchando por sacar adelante su trabajo que no es otro que hacernos a los demás las vicisitudes del día a día un poco más alegres.

Y si no, ¿acaso no mantuvimos medianamente la cordura durante el confinamiento gracias a los libros, las películas, la música...? ¿Acaso no deseábamos fervorosamente salir a la calle para volver al teatro?

Pues aprovechemos que se están haciendo las cosas muy bien con las medidas de seguridad sanitaria en los teatros, los cines, las salas de conciertos... para acudir a ellos un fin de semana más, entre este viernes 20 y el domingo 22 de noviembre, para disfrutar y, además, apoyar a los que creemos que siempre estarán ahí pero, tal vez, Dios no lo quiera, no puedan estarlo mucho más.

La danza regresa al Teatro Cervantes

La danza regresa este sábado al Teatro Cervantes (C/ Ramos Marín, s/n) con Play, de Aracaladanza (12:00), premio MAX 2020 al Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Composición Musical para Espectáculo Escénico y Mejor Diseño de Iluminación y finalistas al Mejor Espectáculo Infantil, Juvenil o Familiar.

Las entradas están a la venta, desde 15 euros, a través del Teatro Cervantes.

Teatro infantil en el Cánovas

El Teatro Cánovas (Plaza del Ejido, 5) acoge este fin de semana 'Ikimilikiliklik, mi pequeña', primer montaje no gestual de la compañía Marie de Jongh, dirigido por el reconocido Jokin Oregi.

Un trabajo sobre la superación de los miedos infantiles que ha sido merecedor del Premio Feten 2020.

Las funciones tendrán lugar este sábado y el domingo, 21 y 22 de noviembre, a las 12:00.

Entradas (8 euros) a la venta a través del Teatro Cánovas.

Festijoven

Festijoven sube al escenario de La Caja Blanca (Av. del Editor Ángel Caffarena, 8) a artistas y compañías de jóvenes malagueños en una nueva edición que comenzó este pasado miércoles 18 de noviembre y se alargará hasta el 12 de diciembre.

Este viernes llega Packed with love , a las 16:30.

, a las 16:30. Y este sábado será el cantautor malagueño Toba Gutiérrez quien ofrezca su música en concierto, a las 12:00.

La entrada será gratuita mediante invitación hasta agotar las localidades disponibles y las invitaciones se entregarán una hora antes del espectáculo.

'El canto de la moneda', en La Térmica

Ninfolepsia, de Trespuntocero, se representa en La Térmica (Av. de los Guindos, 48), dentro del Ciclo Central de Actuantes, este sábado 21 de noviembre, a las 12:30.

Entradas a la venta a través de Mientrada.net (desde 10 euros).

Música y humor en La Cochera Cabaret

Cumpliendo con todas las medidas higiénico-sanitarias para garantizar la seguridad entre los espectadores, La Cochera Cabaret (Av. de los Guindos, 19) sigue con su programación, aunque con alguna que otra cancelación y modificación de horarios:

Para este fin de semana las propuestas que han resistido y para las que aún quedan entradas:

Este viernes 20 de noviembre (16:00) Miguel Noguera regresa con su Ultrashow. Entradas: desde 16 euros.

regresa con su Entradas: desde 16 euros. El sábado 21 de noviembre (12:00) David Suárez repasa su carrera en un monólogo no apto para sensibles. Entradas: desde 13 euros

repasa su carrera en un monólogo no apto para sensibles. Entradas: desde 13 euros El mismo sábado, unas horas más tarde (16:00) será el turno de la música, con el concierto de JaviyPablo , dos hermanos malagueños que salieron a la luz en junio de 2018 y que ya cuentan con un proyecto de lo más consolidado. Entradas: desde 12 euros.

, dos hermanos malagueños que salieron a la luz en junio de 2018 y que ya cuentan con un proyecto de lo más consolidado. Entradas: desde 12 euros. Y el domingo 22 de noviembre (12:00) de nuevo el humor de la mano de Tomás García con Viviendo del cuento. Entradas: desde 12 euros.

Entradas a la venta a través de la web de La Cochera Cabaret, donde también puedes consultar la programación completa.

'Augurios' en el Teatro Echegaray

Continúan en el Teatro Echegaray las funciones de Augurios, la obra producida por Factoría Echegaray y dirigida por Pedro Hofhuis que el pasado 10 de noviembre tuvo su estreno absoluto. Se celebran a las 16:30 de martes a viernes y a las 12:00 y 16:30 los sábados.

Entrada gratis por invitación, que se pueden conseguir a través del Teatro.

Música en el patio del Museo Carmen Thyssen

El Museo Carmen Thyssen Málaga, junto a la Fundación Musical de Málaga, reanuda el ciclo de conciertos Pinceladas musicales, en el que jóvenes artistas malagueños ofrecen actuaciones en el patio inspiradas en alguna de las obras de la colección de la pinacoteca.

La compañía Teatro del Arte llega este sábado 21 de noviembre, a las 17:00, con música inspirada en obra Un baile para el señor cura, cuyo autor es Juan García Ramos (1856-1911) y representa una escena costumbrista en la que no faltan los atavíos al uso, incluyendo mantón de Manila, guitarra y palmas, todo ello para obsequiar la visita de un anciano sacerdote que observa complacido.

Aparte, comienza este domingo 22 de noviembre (16:30) el ciclo Con la música al museo que promueven el Museo Carmen Thyssen Málaga y el Centro de Artes y Música Moderna de Málaga (CAMM) con el que se recorrerán los diferentes géneros de la creación musical contemporánea: jazz, gospel, batucada o agrupaciones de flauta y wind ensembles infantil.

Y será con un concierto-taller inspirado en la exposición temporal Máscaras. Metamorfosis de la identidad moderna a cargo del grupo de batucada de la CAMM, en el patio del pinacoteca de la calle Compañía.

La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo.

Jardín Botánico de La Concepción

Este sábado y domingo, 21 y 22 de noviembre, el Jardín Botánico de La Concepción organiza una actividad familiar que incluye la gymkana La vuelta al mundo en 80 árboles, el teatro de marionetas Facundo y el jardín de las 4 estaciones y una ruta guiada familiar.

El horario es de 11:00 a 14:00 y la tarifa 7,50 euros por persona (menores de 3 años gratis). Esta actividad al aire libre se realiza con todas las garantías higiénico-sanitarias frente al Covid-19: obligatorio el uso de mascarilla, los grupos serán máximo de 15 personas y se mantendrá la distancia de seguridad entre familias, según las nuevas medidas preventivas en Andalucía. Para reservar en el teléfono 951 92 61 80.

Humor en la Sala Joaquín Eléjar

El humor regresa a la Sala Joaquín Eléjar (San Juan Bosco, 79, Málaga).

Este sábado Antonio Zafra continúa con su repaso a los mejores momentos de sus monólogos en Monología (12:00). Y repetirá el 28 de noviembre el mismo escenario y a la misma hora.

continúa con su repaso a los mejores momentos de sus monólogos en (12:00). Y repetirá el 28 de noviembre el mismo escenario y a la misma hora. Y este domingo 22 de noviembre (12:00) llega la tragicomedia Desde que te conocí, obra de Patricia Lamela.

Las localidades (desde 8 euros) están a la venta a través de mientrada.net

Teatro infantil en el Echegaray

Rosa Caramelo, de Titiritrán Teatro, llega este domingo 22 de noviembre (11:00 y 13:00) al Echegaray dentro de la programación de teatro infantil.

Teatro de títeres y objetos, a partir de 6 años

Entradas a la venta a través del Teatro Cervantes desde 6 euros.