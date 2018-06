Francisco Argüelles: El viajero de las letras

El invitado de hoy, un hombre muy conocido y reconocido en el mundo editorial, lleva toda una vida rodeado de cultura, de aventuras inventadas y sueños imaginados siempre por otros; de tradiciones y desafíos temerarios. Y sin embargo jamás ha perdido el norte ni se ha dejado llevar por el mundo de fantasía que siempre le ha rodeado. Hoy vamos a hablar con un experto del mundo de los libros. No se lo pierdan. Francisco Argüelles nos acompaña hoy.

El RESTAURANTE

En esta ocasión nuestra cita se desarrolla en unos de los mejores restaurantes de cocina tradicional mediterránea que existe en Málaga. El restaurante Ababor, situado en el Paseo Cerrado de Calderón, cuenta con unas magníficas y bien situadas instalaciones. Su cocina, tradicional, pero sin abandonar nunca la creatividad y los platos más avanzados, es de reconocido prestigio. De ellos se encarga su jefe de cocina Francisco Céspedes. Un total de diecisiete personas componen la plantilla. Por desgracia, cuando llegamos no pudo recibirnos, como habría sido su gusto, Tarek Adil, su propietario. Desde aquí le enviamos un abrazo. En su lugar nos atendió, tanto profesional como particularmente el jefe de sala, José Alcaide, quien además nos presentaría cada uno de los platos que degustamos. Más adelante les cuento.

EL INVITADO

Francisco Arguelles, propietario de la conocida y reconocida -por el sector y el público en general- editorial Arguval, es el exponente de un hombre luchador que creó una de las empresas editoriales más importantes y prestigiosas de Andalucía y se podría decir que de España, partiendo básicamente de la nada. La clave: el trabajo, la perseverancia y saber rodearse del equipo humano adecuado. ¿Qué es una editorial? Le pregunté como punto de partida en nuestro viaje por el mundo de las letras. "La editorial es el vínculo que uno al librero y al autor. El libro actual debe tener unos valores añadidos. Esos valores se los añade el editor". Pues creo que es una clarificadora respuesta. Le pregunté por la trayectoria de su empresa después de tantos años en el mercado. "Por suerte, después de muchos avatares, profesionalmente me siento una persona realizada. Amo mi profesión. A pesar de tener una editorial pequeñita, tengo la suerte y el honor de llevar muchos años en la élite española de la edición". Y donde ha estado la clave de ese éxito, le pregunté. "En varias causas: arriesgar, analizar cada momento y sobre todo en la perseverancia. Cuando yo comencé, apenas se editaban libros con tiradas de más de cien o doscientos ejemplares y casi todo de carácter privado. Y ahí vi la primera posibilidad que me presentaba el mercado: comencé a editar libros, especialmente sobre Málaga. De todo: tradiciones, historia, cocina [risas]. Ediciones de dos y tres mil libros. Ahora está muy de moda eso de la cocina, pero hace más de treinta años, yo ya publicaba este tipo de libros". Y me interesé por la situación de los libros hoy en día y la competencia con internet y la era digital. "Mira, en el mundo del libro estamos superando dos tipos de crisis desde hace años: por un lado la crisis económica (en Andalucía éramos 85 editoriales y ahora no llegamos a 40), y la otra, la tecnológica. Cada vez se consume más en tabletas y en otros soportes digitales". ¿Esto llevará a la desaparición del libro tradicional, de papel? "No, estoy seguro de que el libro de papel y el digital convivirán siempre. No podemos obviar la tecnología. Los niños pequeños ya manejan tabletas, ordenadores, móviles. En el futuro eso es lo que van a manejar. No podemos volverle la cara a eso. Pero para continuar debemos estar reinventándonos continuamente". Le hablé de la preferencia de mucha gente por tener un libro entre sus manos. "Pocas cosas te da en la vida el placer que te da un libro. El olor a papel, el desarrollo de la imaginación.

Cuando lees vas visualizando tus propias imágenes, es algo especial e insustituible". ¿Cómo está el mundo editorial en Málaga con respecto a Andalucía e incluso como estamos con respecto a otros países?". En España hay más editoriales que, por ejemplo, toda América Latina junta, por ponerte un ejemplo. En España se editan alrededor de 80.000 títulos cada año, entre nuevos y reediciones. España es un país de creadores, de grandes artistas, y en el mundo literario no iba a ser menos. Y dentro de España Andalucía destaca sobremanera. Y si me apuras, Málaga tiene más artistas que el resto. Pero ciñéndome a tu pregunta, Málaga exporta el 90% de los libros que se editan en Andalucía". Bueno, esa parece ser una buena noticia, ¿no? "Pues sí. Llevo a mucha honra llevar el nombre de Málaga por todo el mundo, especialmente por Latinoamérica. Es un placer y un orgullo, cuando uno está en Buenos Aires, o en México DF, o en Lima, y va a cualquier librería y ve libros que uno ha editado. También es inevitable que se te venga a la mente el recuerdo de todo lo sufrido estos años. Pero todo ha merecido la pena". Tengo entendido que viajas continuamente. "Así es, especialmente a Latinoamerica donde tenemos un gran mercado. Represento en muchas ocasiones a España como miembro del GIE (Grupo de Impresores de España)". Como se puede apreciar, Francisco Arguelles es uno de los máximos representantes del mundo editorial dentro y fuera de nuestras fronteras. Todo un orgullo para Málaga.

LA COMIDA

Para comenzar y tras descorchar una botella de Botani espumoso, tomamos unas gambas de Málaga y una ensaladilla rusa de la casa. Todo un espectáculo digno de degustar y, una sorpresa: unas sardinas a la teja -especialidad de la casa- que todo el mundo debería probar. Realmente sabrosas. Continuamos con nuestra charla e incidí en los viajes de nuestro invitado. "Viajo una media de cuatro veces al año a distintos países, sobre todo a ferias profesionales: México, Perú, Colombia Argentina, son los principales destinos." ¿Cómo está el mundo literario por allí? "Tienen un enorme interés por la cultura. Admiro la pureza del castellano en latinoamerica. Aquí está muy viciado."

De acuerdo totalmente con Francisco Argüelles, considero que nuestro lenguaje está demasiado anglosajonizado, si me permite esa expresión. Y continuamos con nuestra comida: unos manojitos de boquerones fritos acompañados de pimientos asados nos hicieron callar y ocuparnos en comer. Abrimos una botella de Viña Pedroza, que estaba extraordinario. Otro acierto de la selección de Bodegas Lara. Y continuó Francisco hablando sobre el lector latinoamericano: "En el amor a la lectura nos llevan mucha ventaja. No te puedes imaginar el espectáculo, por ejemplo, en la feria del libro de Buenos Aires. Colas de gente para entrar, y la entrada hay que pagarla, no es libre como en España". Pues realmente lleva razón, aquí como que cuesta un poco más. "A la gente no le importa pagar una entrada al cine -algo que veo genial- pero no se compra un libro por el mismo importe. Eso es así". Un calamar al estilo de la casa, troceado, nos fue servido como cierre.

Totalmente recomendable. Unos deliciosos pasteles de la casa, combinados con helados, dieron el cierre a tan especial encuentro y a tan deliciosa comida. Felicidades a Tarek y todo su equipo. Y para terminar, como siempre, le pregunté por un sueño por cumplir: "Me dejé muchos sueños por cumplir y muchas cosas por hacer. Ahora me doy cuenta que no atendí lo suficiente a la familia a los amigos. Ese es mi sueño por cumplir. Ya estoy en ello".