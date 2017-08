Cabello se vuelve a casa con la plata

A las puertas. Así se quedó la selección española júnior masculina, que no consiguió vencer a Francia en la final del Campeonato del Mundo de la categoría que se ha disputado esta pasada semana en Georgia. Los galos se impusieron a los chicos de Alberto Suárez por 28 a 25 y se llevaron el oro para Francia, mientras que España se tuvo que conformar con la plata. A Málaga llegará la de Álvaro Cabello. El jugador del GAES Málaga anotó un tanto en la final, pero no pudo hacer nada para evitar la derrota del combinado español, que luchó hasta el final por cambiar el signo de un partido dominado desde el inicio de la segunda parte por Francia.

"Es impresionante lo que se siente cuando suena el himno nacional"

El joven Álvaro Cabello manifestó sus sensaciones tras proclamarse subcampeón del Mundo júnior con la selección española: "Ha sido una experiencia muy bonita, gratificante y, por qué no decirlo, sacrificada, pero lo volvería a repetir una y mil veces más". Y es que cabe recordar que el jugador malagueño sufrió una grave lesión hace dos temporadas y esto para él "ha sido un gran reto". "Es impresionante lo que se siente. Comienza a sonar el himno nacional y te acuerdas de tus padres, amigos, mi colegio y el que ha sido mi club toda la vida, el Maristas de Málaga. Al margen de la cuestión académica, el colegio de los Hermanos Maristas me ha enseñado a ser mejor persona y deportista, siempre con las tres violetas por bandera que representan la humildad, sencillez y modestia, y estos valores me han ayudado a llegar hasta aquí", recordaba emocionado Cabello. Tanto Juanjo Fernández, director deportivo del GAES Málaga, como José Luis Hidalgo, su técnico, valoraron positivamente el papel del canterano. "Ha ido a más con el transcurso del campeonato", decía Fernández mientras que Hidalgo añadía que "ha estado muy duro y rocoso, de ahí que los rivales no lo hayan tenido fácil a la hora de superarlo".