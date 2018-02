Los 'ertzainas' defienden que la muerte de su compañero fue "violenta"

El portavoz del sindicato ERNE de la Ertzaintza, Roberto Seijo, ha considerado que en los incidentes acaecidos este jueves en las inmediaciones de San Mamés en los que falleció un agente de la Policía vasca ha habido "responsabilidad política" y ha instado a la Fiscalía a actuar contra los responsables, ya que se ha producido "una muerte violenta".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Seijo se ha referido al fallecimiento de un ertzaina de 51 años por parada cardiorrespiratoria durante los enfrentamientos registrados en las inmediaciones de San Mamés entre aficionados del Athletic Club y el Spartak de Moscú.

A juicio de Seijo, no debería haber "ninguna duda" de que el fallecimiento del agente fue "una muerte violeta" tras suceder "como consecuencia de unos incidentes que se están produciendo".

"Se producen incidentes que llevan a la muerte de nuestro compañero. La muerte no se produce en un sillón sino como consecuencia de incidentes", ha valorado.

En esta línea, ha abogado por "investigar a los responsables" de los hechos y, por ello, "no solo el Departamento de Seguridad sino que la propia Fiscalía debería actuar sobre los responsables". "Tiene que haber unas responsabilidades y hay que buscarlas", ha añadido.

Seijo ha advertido de que la Consejería es consciente de que se produjo "un enfrentamiento entre grupos radicales que ha llevado a la muerte" del agente. "Hay videos sobre ataques a la Ertzaintza con material pirotécnico, se pueden ver perfectamente y esos ataques podían haber producido otro tipo de daños también", ha añadido.

Por todo ello, ha considerado que en este caso "también hay responsabilidad política", pese a que "es fácil cerrar los ojos y decir que la muerte se ha producido por un hecho que no es violento".

"Llevamos ocho años con partidos internacionales en Bilbao produciéndose incidentes y heridos graves. Ha habido incidentes graves con heridos graves, ha habido gente apuñalada, con fracturas... Esos hechos se reproducen partido tras partido y las instituciones y los responsables políticos no adoptan medidas", ha reprobado.

A su juicio, se debe actuar no solo en los operativos, "que son chapuceros", sino a la hora de asumir medidas para "no permitir a esas aficiones viajar o entrar en los campos. "Personas violentas en Bilbao también los tenemos, no hay que esconder eso tampoco", ha finalizado,