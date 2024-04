La concejala de Movilidad de Málaga reconoce que en Smassa hay muchas cosas que "se hacen mal por costumbre"

"Conozco que hay irregularidades administrativas. Estoy tratando de corregirlas. Hay muchas cosas que se vienen haciendo por la costumbre de facto mal y se siguen produciendo y haciendo", ha asegurado la concejala de Movilidad, Trinidad Hernández, en relación a las anomalías que se producen en la Sociedad Municipal de Aparcamientos (Smassa) y que el Ayuntamiento ha admitido en la contratación de las obras del aparcamiento de Pío Baroja, en El Palo.

En sus manos ha dejado el alcalde, Francisco de la Torre, el puesto del gerente de la sociedad, Manuel Díaz Guirado, al que no ha respaldado por segundo día consecutivo. El regidor ha mostrado su "total confianza" en Hernández, contrapuesto con su silencio respecto a Manuel Díaz. La concejala ha asegurado que la depuración de responsabilidades irá "hasta el final" una vez termine la investigación interna en la empresa que está llevando ella misma.

La concejala ha defendido, en una moción de Pleno presentada por el PSOE, que en su declaración ante la Policía Nacional del 10 de abril se le preguntó "si conocía unos documentos" y ha defendido que no tiene constancia dentro de Smassa de "ningún lícito penal". En caso afirmativo, ha asegurado, "lo denunciaría" añadiendo que en anteriores ocasiones no le ha temblado el pulso: "Si investigan mi trayectoria anterior verán que he denunciado a compañeros corruptos".

Ante un asedio tranquilo de la oposición, que ha rebajado el tono de crispación y polarización que se venía viviendo en anteriores plenos, De la Torre ha intervenido al final de la moción para volver a sostener que no conocía el hecho el martes por la mañana, aunque el miércoles reconociera que lo hacía parcialmente.

Tanto De la Torre como Hernández han evitado responder si la titular de Movilidad le había trasladado que fue a declarar anteriormente antes de este martes, si bien tanto Dani Pérez, portavoz del PSOE como Toni Morillas, homóloga de Con Málaga, han afirmado que "no es creíble" que no se lo hubiera trasladado. Por eso, han sostenido que o el regidor o la concejala "han mentido".

También ha tomado la palabra Manuel Lima en nombre del comité de empresa de Smassa. Ha asegurado que la investigación interna no es tal sino "un expediente de información reservada" y que este no irá a buen puerto mientras permanezca el gerente "moviendo hilos". Asimismo, ha subrayado que él mismo pidió hasta en tres ocasiones la investigación durante el mes de febrero y que lo que se ha hecho es "ralentizarla". "Si quiere saber la verdad, aparte al gerente", ha asegurado.

Todas las propuestas, entre las que estaban apartar al gerente mientras duren las pesquisas, hacer una comisión de investigación o que el Tribunal de Cuentas de Andalucía –órgano independiente– fiscalice a toda la sociedad de aparcamientos (en una enmienda de Con Málaga), han sido rechazadas por el Partido Popular, que cuenta con mayoría absoluta en el Pleno.