El Clínico alarga los huesos a niños con enanismo sin aparatos externos

Hasta ahora, los niños con enanismo logran ganar unos 30 centímetros de altura con operaciones que les obligan a llevar durante unos ocho meses cuatro aparatos externos en sus piernas que en total pesan unos siete kilos. Son los fijadores con los que deben convivir durante ese tiempo para todo: dormir, ducharse, caminar... El Clínico ha puesto en marcha una técnica que puede revolucionar esas intervenciones. El hospital ya ha operado a dos niños a los que ha puesto clavos de alargamiento que van por dentro del fémur, el hueso que va de la rodilla a la cadera. En el futuro, se espera utilizar la técnica también para la tibia. Las ventajas del avance quirúrgico son múltiples: evita infecciones porque no hay fijadores externos, por esa misma razón también ahorra curas y elimina molestias al paciente porque no hay aparatos por fuera de la pierna.Para hacer el alargamiento del fémur, los traumatólogos cortan el hueso a fin de crear una fractura artificial. Luego, fresando, abren espacio longitudinal dentro del segmento óseo. Por ahí meten –por donde va la médula– un clavo de elongación que lleva un imán. Luego, desde fuera, mediante un aparato que se acerca a la pierna, activando el imán, se va alargando el clavo a razón de un milímetro al día. Así, el estiramiento se hace desde dentro en vez desde fuera, como hasta ahora con los fijadores externos. Al separar poco a poco los huesos fracturados artificialmente, los traumatólogos engañan al organismo y hacen que cree tejido óseo para unir los dos fragmentos. Así el paciente gana altura. Esta parte de la técnica es la misma que la operación convencional. Lo novedoso es que se haga con un clavo intramedular que elimina los fijadores externos. “Cada vez se consiguen más avances para la cirugía de la elongación ósea y para nosotros es muy satisfactorio comenzar a utilizar este nuevo material intramedular de forma pionera para que estos niños puedan beneficiarse lo antes posible de todas las ventajas que supone”, ha indicado el jefe de Traumatología del Clínico y responsable de la Unidad de Acondroplasia [enanismo] del centro sanitario, Felipe Luna. Este área es de hecho referente nacional e internacional en este tipo de intervenciones. Las dos operaciones realizadas con la nueva técnica es a un paciente de Canarias y a otro de Jaén. La presidenta de la asociación Ayúdanos a Luchar por la Esperanza (ALPE Acondroplasia), Carmen Alonso, ha dejado bien claro que los alrededor de 30 centímetros que crecen estos niños con las operaciones no es una cuestión de estética o altura. “Modifica su calidad de vida”, ha aclarado. Rosario Corrales, responsable de la Unidad de Aparato Locomotor del Clínico, ha añadido que les dan autonomía porque, en el caso de los brazos –que también se estiran unos 10 centímetros–, les permiten su aseo personal. El Clínico ha hecho más de 250 operaciones a pacientes con acondroplasia en sus 20 años de existencia. Dos con la nueva técnica de estiramiento óseo desde dentro. El gerente del hospital, José Antonio Medina, se ha mostrado “orgulloso” del trabajo del equipo “que ha demostrado una gran capacidad de resolución”. Gustavo Pérez, fisioterapeuta, ha explicado que la rehabilitación se inicia al día siguiente de la cirugía. “Es un proceso largo, tedioso y pesado en el que es muy importante el apoyo de la familia”, ha dicho. Pero todos los niños “se van caminando, con o sin bastones”.Precisamente para que en los primeros meses del postoperatorio las familias que son de fuera de Málaga puedan permanecer en esta ciudad para los controles y la rehabilitación, tanto familiares como traumatólogos han pedido ayudas a fundaciones para que puedan alquilar una vivienda. Por su parte, Fernando Mora, responsable de enfermería de Traumatología, ha indicado que, al ser niños en un hospital de adultos, cuidan hasta el último detalle –desde la dieta, la habitación y la conexión wifi– para que sobrelleven mejor su ingreso.