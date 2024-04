Las irregularidades de Smassa en Málaga se cobran su primera víctima: dimite el jefe de Obras que el gerente contrató a dedo

Las irregularidades en la Sociedad Municipal de Aparcamientos de Málaga (Smassa) se han cobrado su primera víctima. Alejandro Donaire, el jefe de Obras de la empresa que colocó Manuel Díaz Guirado, el gerente, a dedo hace sólo un año y medio, ha presentado su "dimisión irrevocable".

Era el Departamento de Obras el principal señalado en el comunicado que emitió la semana pasada la empresa, en la que reconocía que este área "no ha hecho su trabajo bien". En una nota emitida este lunes, Smassa asegura que continuará con la investigación interna que abrió el 7 de marzo, un mes después de reconocer las irregularidades.

En el mismo asegura que seguirá hasta depurar las responsabilidades que "correspondan al Departamento de Obras por las irregularidades administrativas". Estas anomalías en los procesos administrativos se han dado en las obras del nuevo aparcamiento de El Palo y en la construcción de la cubierta de las pistas deportivas del colegio que van sobre él, en avenida Pío Baroja.

La relación laboral de Donaire con la empresa, que ahora termina, comenzó en septiembre de 2022. Entonces, Díaz Guirado separó la anterior Jefatura Técnica en dos: Obras y Proyectos. Dejó en Proyectos a la anterior técnico responsable de todo el área, Trinidad Rodríguez, que le denunció por acoso en una causa que también esta pendiente de ser juzgada. Para Obras creó un puesto nuevo en el que colocó a Donaire.

La técnico apartada llegó a ir a Pleno y denunció que se le apartaba por haberse negado a pasar "líneas rojas que me hubieran llevado a la cárcel". Además, afirma que se le apartó de este puesto por negarse a firmar documentos que le pedían desde la Gerencia.

El proceso de selección, indica un informe de la Intervención Municipal, debía haber seguido un proceso de selección y competencia respecto a méritos, que no se dio en este caso. El mismo fue llevado a tribunales por el comité de empresa y espera que se celebre juicio este mes de mayo.

"Obras no ha realizado su trabajo correctamente"

Entre las irregularidades que se han producido en relación con la obra del aparcamiento, estarían la falsificación de firma en documento público, según denuncia el PSOE o la facturación de trabajos por parte de técnicos antes de que se les contratara oficialmente, como pudo comprobar este periódico. Por esto, Smassa en un comunicado publico señaló directamente al Departamento de Obras al afirmar que "no ha realizado su trabajo correctamente".

Los documentos a los que ha tenido este periódico y que demostrarían dichas irregularidades tienen la firma tanto de Díaz Guirado como de Donaire, si bien, la mayoría de ellos han sido creados por el jefe del departamento, según los metadatos de los mismos.

La oposición de izquierdas pide la comisión de investigación

Dani Pérez, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, ha asegurado que Donaire es sólo "una cabeza de turco" y que su dimisión no puede servir para tapar "con una cortina de humo todo lo que huele mal en Smassa".

El líder socialista ha agregado que "en Smassa se están ocultando muchas cosas, porque el PP en solitario se ha negado a poner en marcha una comisión de investigación". "¿Qué tiene que ocultar el señor De la Torre?", se ha preguntado Pérez, que ha advertido de que "la investigación sobre estas irregularidades no ha terminado. Vamos a llegar hasta el final", ha concluido. Además, ha apuntado al gerente, Díaz Guirado, que "también firmó contratos de obras que entrañan supuestas irregularidades señaladas por el informe de la Secretaría de Pleno, una habilitada nacional".

Por su parte, Toni Morillas, portavoz de Con Málaga, ha acusado al alcalde, Francisco de la Torre, de pretender "dar carpetazo al escándalo de las irregularidades de Smassa y echar una cortina de humo sobre este nuevo escándalo centrando la responsabilidades en el jefe del departamento de Obras para tapar a los verdaderos responsables de estas irregularidades que son, el propio alcalde, la concejala de Movilidad y el gerente".

Morillas mantiene que "con la salida del jefe de Obras no se depuran responsabilidades políticas tal y cómo venimos demandando desde el pasado Pleno". "Tampoco es creíble que el jefe de departamento operara sin el visto bueno del gerente de Smassa. Y las irregularidades se remontan a un tiempo previo", haciendo referencia a la denuncia de la técnico apartada. Morillas ha insistido en la necesidad de la comisión de investigación y de que sea el Tribunal de Cuentas el que fiscalice todos los contratos hechos por Smassa.

Obras de Pío Baroja

Las obras de cubrición de las pistas deportivas se finalizaron a finales de este pasado mes de enero. Las mismas tuvieron un coste de 1.546.867,36 euros (IVA no incluido). Fueron adjudicadas a una UTE encabezada por Ielco, la misma empresa que se encargó de los trabajos del aparcamiento que han sido cuestionados en diversas ocasiones. El total de la obra (cubrición y aparcamientos) se adjudicó por 8 millones de euros, pero terminó constando 11 millones de euros, un 30% más.

Díaz Guirado, en el juicio que está abierto por la denuncia de Rodríguez, negó irregularidades y presiones en relación con las obras del parking de Pío Baroja. "La obra de Pío Baroja no tiene ni una sola irregularidad que merezca un reproche penal, ni siquiera diría desde el punto de vista administrativo", incidió José Carlos Aguilera, su abogado, explicando que "nadie ha variado o intervenido" en las propuestas y el consejo de administración "lo hace bien y hace lo que le plantean la mesa" en este proceso de contratación.

Díaz Guirado fue concejal de Urbanismo entre 2007 y 2011. El ahora gerente de la empresa de aparcamientos fue imputado en el caso Piscina por un presunto delito de cohecho, aunque finalmente fue sobreseído. El ex edil utilizó durante 13 meses un vehículo que, según dijo, había comprado a uno de los adjudicatarios de la piscina de Puerto de la Torre, sin que el mismo estuviese oficial y formalmente a su nombre. Tráfico confirmó entonces que la transferencia no se formalizó hasta más de un año después. El alcalde dijo en el momento de su salida que "en política no sólo hay que ser honrado, también hay que parecerlo".