Interinos en busca de su plaza en el instituto

Es tiempo de prepararse a fondo, de volver a repasar los sesenta temas, de dar el empujón final. En junio se realizarán los exámenes de oposición del cuerpo de profesores de Secundaria y FP y, una vez aprobados, el concurso de méritos. Por primera vez en la última década, las plazas ofertadas por la Consejería de Educación añaden a la tasa de reposición -2.321 plazas de aquellos que se jubilan o dejan el sistema educativo- otras 3.000 correspondientes al plan de estabilización de plantillas. Los casi 5.400 puestos suponen una cifra que no se veía desde 2007. Los sindicatos valoran muy positivamente esta oferta de empleo público ya que permite estabilizar las plantillas y reducir la tasa de interinidad del 20% actual al 8% que demanda Bruselas. Eso sí, no todos están de acuerdo con la valoración de méritos. CCOO pide una convocatoria especial, como el "sistema transitorio" que ya se hizo en 2007 y 1992, para que el profesorado interino tenga más opciones de conseguir una plaza. Podría hacer un llamamiento a la huelga a finales de este mes.

"Esta oferta quiere decir que el acuerdo que firmamos con el Gobierno de reducir la tasa de interinidad al 8% se va a llevar a cabo en todos los cuerpos, estamos muy satisfechos", dice Félix Martín, secretario general de Enseñanza de CCOO Málaga. "Durante los últimos años, con tasas de reposición muy por debajo de la necesidad real, la plantilla docente había quedado diezmada y esto significa que por fin se va a intentar paliar todos estos puestos que se han quitado en esta época de crisis", agrega Martín. Sin embargo, apunta que la intención del sindicato es "que pesara más la experiencia docente en la fase de concurso y que las pruebas no fueran eliminatorias, eso no lo hemos conseguido, por tanto muy previsiblemente tengamos que convocar una huelga para intentar que el profesorado interino tenga más opciones que el aspirante". El líder sindical afirma que la petición de CCOO es que la experiencia contara un poco más en la fase de concurso, un punto por año trabajado hasta un máximo de 10. "Hay especialidades que llevan mucho tiempo sin convocarse y sus interinos, por tanto, muchos años de servicio", añade Martín.

No comparten esta petición de sistema transitorio ni el sindicato ANPE ni UGT, ya que consideran que con la valoración actual -60% nota del examen y 40% valoración de tiempo de servicio y méritos- los que tienen más experiencia docente cuentan con más posibilidades de obtener plaza. "Estamos en contra del pacto de estabilidad, no se puede acceder al sistema si no es por medio de una oposición, lo contrario lo prohibe la normativa. Intentamos que sea un sistema garantista", explica Encarna de la Chica, portavoz de enseñanza de UGT. "La gente va muy bien preparada a las oposiciones y el tiempo de servicio es clave para obtener un puesto, nadie de los que está dentro se va a quedar en la calle, ahora lo difícil es entrar", considera De la Chica, al tiempo que agrega que la convocatoria "es estupenda". Afirma que la cantidad que ahora sale "es por el parón de la crisis y la acumulación que se ha ido produciendo porque no se han cubierto jubilaciones, se han creado centros nuevos y especialidades que no se habían convocado", agrega la responsable de UGT. También apunta una novedad importante para este año y es que no es obligatorio presentarse a la oposición para continuar en la bolsa.

María del Amo, presidenta provincial de ANPE, afirma que lo fundamental de esta convocatoria es "la estabilidad que va a dar a las plantillas". Desde que en 2012 se congelaron las oposiciones, solo ha habido "ofertas raquíticas", considera Del Amo. "Si a eso le sumamos que el año que viene se establece el horario lectivo para el profesorado de Secundaria en 18 horas, el número de docentes que se va a necesitar es mucho más amplio, si no se hiciese esta oferta tan grande la interinidad crecería", agrega la presidenta de ANPE.

María del Amo considera que con estas 5.400 plazas "faltarían otras 3.000 ó 4.000 más para reducir la tasa de interinidad hasta el 8% que pide Europa". Aún así, "estamos satisfechos con lo que se convoca, la oferta es histórica", apunta y señala que desde hace una década no se veían cifras como los 586 profesores de Matemáticas que pasarán a ser funcionarios, 550 en Geografía e Historia y 500 en Lengua y Literatura, entre las especialidades más destacadas. En cuanto al examen, que se realizará en junio, los opositores tendrán más posibilidades de elección. Hay 60 temas y saldrán cinco para decidir desarrollar uno de ellos.