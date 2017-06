La Junta espera comenzar las obras del tranvía al Civil en febrero

La obras del tranvía que uniría el centro con el Hospital Civil podrían comenzar el próximo mes de febrero. O eso es lo que esperan desde la Junta de Andalucía. El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, aseguró ayer que el propósito del Gobierno andaluz es iniciar el proceso de licitación en torno al mes de octubre y, con un intermedio de cuatro meses, estar a disposición de comenzar la obra en febrero de 2018. La determinación de la Junta en cuanto a este ramal, como ha quedado patente estos meses atrás, choca con las aspiraciones del Ayuntamiento de Málaga. La negativa del alcalde, Francisco de la Torre, a que los trenes alcancen en superficie el entorno de Civil se ha mantenido a pesar de todas sus consecuencias.

Los últimos movimientos en el Consistorio dejaron solo al regidor en contra de la ejecución del ramal y con la puerta cerrada a cooperar con su desarrollo. A pesar de ello, el titular de Fomento ve que De la Torre "está cambiando su posición". "Desde la colaboración no activa a la oposición frontal hay una distancia sideral", subrayó.

A juicio del titular de Fomento, la relación de fuerzas en el Ayuntamiento "ha hecho que muchos concejales le estén diciendo al alcalde que cambie la estrategia que está manteniendo, porque están viendo que no es la adecuada", aseguró. El consejero lamentó que el regidor haya tenido una posición "heterogénea", cambiando durante estos meses sus prioridades, "un día para ir al PTA, otro a La Malagueta y al siguiente defendió el Metrobus". Aún así, López se mostró esperanzado en que "acabe aceptando que es la solución idónea".

López hizo una llamada a la responsabilidad "para que vayamos en la buena dirección, lejos de comentarios agrios que puedan favorecer una dialéctica poco productiva". "Trabajar desde la racionalidad, desde la serenidad y desde la eficacia de manejar dinero público" es la obligación de ambas instituciones, añadió. El consejero confirmó que las conversaciones entre la Junta y el Consistorio malagueño "se produjeron y se seguirán produciendo" y, en relación, apostó por que "las relaciones con las instituciones y las personas tienen que ser sobre una base sólida" y "no podemos cambiar de opinión cada tres semanas". "Los compromisos que se asumen se cumplen", dijo.

En el caso de fructificar sus planes, y con la esperanza de que la actitud actual del regidor malagueño "va a predominar" a partir de ahora, lo único que desde la Junta pedirían a la institución local sería "colaboración para las cosas inherentes a una obra de esta naturaleza, como los cortes de tráfico". Según el consejero, la obra será "molesta", "pero al final muy agradecida".

Adía de hoy, López dice no saber la justificación de De la Torre para negarse en rotundo a trabajar mano a mano para que el metro llegue en superficie hasta el Civil: "No lo acabo de entender, porque no hay una razón dada con solvencia y solidez por parte del Ayuntamiento", subrayó. De la misma forma, el titular de Fomento asegura que no comprende que haya margen para la crítica en la declaración de Interés Metropolitano que se produjo hace unas semanas ya que " sigue la estela de lo hecho en 2004 con la declaración del resto del metro de Málaga y no es algo nuevo ni sin fundamento".

La preocupación del titular de Fomento, incidió, reside en que el metropolitano funcione de manera "integrada" y que no prive "a ciudadanos que viven en otro distrito de poder llegar a un servicio público básico como el Hospital Civil". Y todo ello, por encima de las posibles responsabilidades patrimoniales que pudieran derivarse, mantuvo.