Más de 1.700 familias necesitadas reciben alimentos para esta Nochebuena

Esta Nochebuena habrá más de 1.700 familias en Málaga que tendrán un buen plato de comida sobre la mesa pese a sus dificultades económicas. Los Ángeles Malagueños de la Noche han realizado esta tarde su ya tradicional reparto de alimentos y otros productos básicos para las personas más necesitadas gracias a la colaboración de numerosas empresas y más de un centenar de voluntarios.

A las cuatro de la tarde ya estaban todos los voluntarios perfectamente alineados para empezar a dar las ayudas. Sobre las mesas había de todo. Garbanzos, turrones, aceite, pasta, tortillas de patatas, verduras, potitos para bebés… En total 50.000 kilos de comida, siendo el plato estrella el pollo asado para esta noche. Esta asociación ha conseguido 3.000 menús de asadores de pollo que incluyen además su guarnición. Los solicitantes, en fila individual, han ido recogiendo todos los productos. Muchos de ellos con su propio carrito de la compra y otros cargando todo lo que podían acaparar en los brazos.

La mayoría de las personas que han pedido estos alimentos eran personas mayores, aunque se podían ver malagueños de todas las edades. Incluso algún niño acompañado de sus familiares. “Somos 11 en la casa”, decía una señora acompañada por su hermana, a las que les dieron cuatro pollos. Antonio Meléndez, el presidente de la asociación, y otros colaboradores trabajan todo el año ayudando a los más necesitados y conocen cuál es la situación real de cada persona, de forma que dirigen la entrega de los productos para que haya un reparto justo, es decir, que se lleve más el que realmente lo necesita o el que tenga más personas a su cargo. “Carmen, coge pañales”, le dice una de las voluntarias a una señora que está en la cola.

Empiezan a las cuatro y terminan cuando no quede nada, por lo que no tienen una hora fija. A primera hora el comedor está repleto de alimentos, que se irán poco a poco gastando. La mayoría de los solicitantes se lleva la comida a su casa para esta Nochebuena y para el resto de días, aunque esta ONG también permite a todo aquel que lo desee cenar en su comedor, situado en la calle Cifuentes de la capital malagueña. “Tenemos varias personas que habitualmente duermen en la calle y les hemos dicho que se vengan a cenar aquí”, comenta Meléndez.

Uno de los voluntarios es el actor malagueño Dani Rovira, que lleva cuatro años realizando este reparto. “Esto es ya tan tradicional para mí como cenar en la casa de mis padres”, señala el intérprete, que asegura “no entender la Nochebuena sin venir a ayudar”. Es colaborador habitual de causas benéficas y realiza funciones en el teatro Alameda con fines solidarios. Allí conoció a Los Ángeles Malagueños de la Noche el primer año y desde entonces no falta a su cita anual. “Me gusta ayudar a personas que no han tenido la misma suerte que otros”, relata mientras entrega tortillas de patata y se hace fotografías con todo aquel que se lo pide. De hecho, casi no le dejan. “Yo vengo aquí a repartir”, indica de broma ante tanta fotografía. Entre las personas conocidas también se encontraba en los voluntarios la concejala socialista Estefanía Martín Palop.

Este acto solidario, que es uno más de los que realiza esta ONG a lo largo del año pero uno de los más simbólicos por la fecha, es cada vez más conocido y está atrayendo a muchas personas que quieren poner su grano de arena. “Venimos mi mujer, mi hijo y yo y nos ponemos a su disposición para cualquier cosa que necesite”, le dice a Meléndez un padre de familia. Apenas unos minutos después, otra familia explica que ha venido desde Ubrique para esta acción social. Hay tantos voluntarios que muchos ni siquiera saben qué hacer, por lo que ayudan en la organización de la cola o en otros menesteres. “Es una satisfacción enorme ver que tanta gente quiere ayudar”, afirma el presidente de la asociación.