Tejerina se pregunta "a qué precio le vamos a vender España a Bildu" con la moción de censura

La ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, Isabel García Tejerina, ha señalado que la moción de censura presentada por el PSOE "afecta mal" a España por "lo que tiene de positivo la estabilidad" y ha advertido de que con esta moción de censura no se sabrá "a qué precio le vamos a vender España a Bildu".

García Tejerina, que ha participado en un desayuno coloquio del Grupo Joly, ha señalado, además, que "solo el anunció" de la moción de censura "tiró las bolsas, subió la prima de riesgo", por lo que afecta "mal" a España.

De igual modo, y tras ser cuestionada en relación con la condena al PP en Gürtel, ha aclarado que "el único partido condenado por corrupción en España es el PSOE" y ha añadido que la sentencia dice que "el PP no conoce" unos hechos "de unos señores" de los que ha dicho que "nada me une". "Por lo tanto no me arrepiento en absoluto de estar afiliada el PP", ha aclarado.

"Hay una sentencia que dice que PP no conoce, que juzga unos hechos de hace 15 años en dos ayuntamientos, en dos pueblos de la Comunidad de Madrid", ha explicado, insistiendo en que "a mi nada me vincula con unos señores que nada me une, ni siquiera su estética".

En este punto, ha dicho que el Gobierno "respeta" la sentencia, pero ha incidido en que "es revisable, no es firme y está sujeta a revisión", además de que "no es unánime".

Eso sí, ha dicho que hablar de esa sentencia en Andalucía y de una moción de censura "resulta cuanto menos irónico, por no decir patético". "Mil millones de dinero público dirigido a los más débiles, aquellos por los que este gobierno trabaja, que son los desempleados, dos presidentes, seis consejeros imputados y ese partido hablando de corrupción... esto en Madrid a lo mejor suena distinto, pero en Andalucía suena irónico, sino patético".

Ha defendido, "como miembro orgulloso del PP", que es un partido que desde el territorio "construye España", además de que "está en cada pueblo, conociendo cada pueblo, sus habitantes y sus necesidades".

"El PP es el partido del campo español, del territorio, de la agricultura y los agricultores, porque España es mucho más que Pozuelo, es cada uno de nuestros pueblos, donde nuestros concejales con sus vecinos han ido construyendo España", ha valorado, asegurado que "el PP es el partido que recoge a España quebrada y la devuelve a la prosperidad".

Sobre la corrupción, también la ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha defendido que "solamente el PP ha adoptado medidas contra" ella. "Si la corrupción nos preocupa y es una cuestión de Estado, hagamos algo que nadie ha querido hacer hasta ahora, que es trabajar para luchar contra la corrupción, no para tirarnos la corrupción unos a otros", ha advertido, reiterando que "hasta la fecha, quien ha adoptado medidas contra la corrupción es el PP".

Es más, ha incidido en que ha sido una "batería de medidas tan importante que estos hechos de hace 15 años hoy no se podrían cometer gracias a las medidas adoptadas por el PP".

"La corrupción es indignante", ha sentenciado, añadiendo, que su indignación "es doble, como ciudadana y también como persona que trabaja 12 o 14 horas muchos días, que hemos conseguido crear 500.000 puestos de trabajo cada año y eso es irrelevante en un país donde la gente vivía con una angustia vital permanente por cosas que sucedieron hace 15 años".

Asimismo, ha dicho, tras destacar el trabajo del Gobierno impulsando medidas contra la corrupción, que "es una cuestión de Estado y de esta situación no se escapa nadie; pero el problema es que nadie lo aborda como cuestión de Estado".

"Nosotros como Gobierno, por doloroso que sea y por precio que se pague, desde luego preferimos destapar y conocer y que los corruptos estén donde tienen que estar a no que sigan campando a sus anchas". Así, ha valorado que "muchas de las cosas que se conocen se hace por medidas de este ejecutivo", ha recalcado.

"Todo lo que se ha legislado contra la corrupción lo hemos hecho desde el Gobierno del PP, sorprendentemente, en solitario", ha destacado la ministra.

Por todo ello, la ministra ha lamentado que vivimos unos días "en los que vemos que hay otras motivaciones políticas en España y que no todas tienen como fin último construir España", y ha recordado el país en "2011 no iba bien", criticando la gestión socialista al frente del Ejecutivo.

"España era el gran enfermo, nos jugábamos estar o no en el euro, el rescate y es verdad que se acumulaban mucho incumplimientos", ha criticado, incidiendo en que "lo cierto y verdad es que nosotros recibimos un país al borde de la quiebra", que significa, ha dicho, "muchos millones de personas viviendo con enorme angustia, por lo que el objetivo del gobierno sigue siendo 20 millones de personas trabajando, porque nuestro objetivo es acabar con la desesperanza".

"Hoy, afortunadamente, España en nada se parece a la de 2011", ha valorado, destacado que este Gobierno, "sumado al esfuerzo de todos los españoles ha situado a España a la cabeza de Europa y como un país fiable". Es más, ha dicho que "España tiene una economía sólida, donde las reformas estructurales del Gobierno nos ha hecho un país más competitivo", por lo que "nuestra economía se basa en que producimos mejor que los demás y nos compran, hay demanda y generamos empleo".

En este sentido, ha añadido que, por primera vez, España "tiene una economía real, y no basada en el crédito, en el endeudamiento, que es como el juego de las sillas: todos sabemos que funciona, pero cuando se para la música el juego se cae". "España se cayó en 2008 y el Gobierno del PP la levantó con enorme ambición y confianza", ha sentenciado.