La revolución de los frikis

¡Pero mira que eres friki! Seguro que más de una vez alguien ha lanzado esta frase sobre uno cuando descubre esa afición (normalmente un tanto peculiar) que tanto le apasiona. Muy lejos de ser un insulto, es más bien un halago. No todo el mundo tiene algo que realmente le apasione. Vale, es verdad que los gustos de estos suelen ser particulares, que no están dentro de lo que la sociedad considera como normal, aunque ¿no dicen por ahí que lo normal es aburrido? Si se mira así, ser friki es un honor. Y si usted, el/la que está leyendo esto, se considera uno de ellos, siéntase orgulloso y celébrelo porque hoy es su día.

Sí, hoy, 25 de mayo es el Día Internacional del Orgullo Friki. Y si lo es lo suficiente sabrá que es porque coincide con el aniversario del estreno de la primera película de Star Wars (1977) y, además, con el Día de la Toalla. ¿Cómo que el Día de la Toalla? Para lo que se han perdido, esta conmemoración se lleva a cabo en honor al escritor y guionista inglés, Douglas Adams, autor precisamente de la obra por la que se le rememora La guía del autoestopista galáctico en la que hace una alabanza a este paño: "una toalla es el objeto de mayor utilidad que puede poseer un autoestopista interestelar. En parte, tiene un gran valor práctico: uno puede envolverse en ella para calentarse mientras viaja por las lunas frías de jaglan Beta; (...) y, por supuesto, se puede secar uno con ella si es que aún está lo suficientemente limpia".

Guía para los amantes frikis malagueños COME Y JUEGA

Play Planet (C/ San Lorenzo, 18)

Autodemoninado como coffee & shop, este establecimiento ofrece a sus clientes un servicio de comida diversa a la vez que pueden disfrutar de una gran variedad de juegos de mesa. Además de organizar diversos eventos: trivial, concursos de manga, conciertos y mucho más.

New Games Bar (C/ Kandinsky 10)

Original bar de desayunos, tapas y copas con un rincón para los más jugones. Además, se celebran torneos y eventos relacionados con los videojuegos. ¡Si vas, juegas!

PARA LOS AMANTES DE LO RETRO

Gamesplay Store (C/Almansa, 18)

Aparte de casi una infinidad de videojuegos, esta tienda tiene un rincón para los más frikis y nostálgicos de las videoconsolas y sus juegos. Verdaderas reliquias se guardan entre sus vidrieras.

JUEGOS DE MESA, ROL y MINIATURAS

Games WorkShop (C/ Don Cristian, 16)

Tienda de juegos de mesa de género fantástico que también vende miniaturas que se pueden pintar.

El Muro (C/ Mariblanca, 13)

Juegos actuales de mesa, una selección de cómics y manga, merchandising, salas de juego y lectura, y lo más importante, licencia absoluta para disfrutar del entorno. El comercio hace además impresiones a 3D.

LO MÁS SABROSO DE HARRY POTTER

Sweet Land (Alameda Principal, 28)

Esta heladería artesanal bien podría pasar por un paraíso de las chuches pero sus clientes la conocen más por sus productos característicos de la saga de Harry Potter. Saborea las ranas de chocolate, grageas de sabores, cerveza de mantequilla y mucho más.

PARAÍSO FRIKI

Cómic Stores (Trinidad Grund, 11 | Paseo de los tilos, 30)

Juegos de mesa, peluches, cómics, mechardising ... Casi todo lo que busque seguro que lo encuentra aquí. Además organizan diversos talleres y eventos. También puede disfrutar con sus amigos de un rato de juegos en el rincón de la ludoteca.

Hace un tiempo esta comunidad llamada friki no era muy aceptada y en ocasiones sufrían rechazo; "raritos", los llamaban. Sin embargo, desde hace unos años esto de ser friki está más que insertado, tanto que hasta la Real Academia Española lo acoge en su vocabulario desde el 2012. El cine y la televisión con series como The Big Bang Theory, Fringe, Juego de Tronos o sagas como El Señor de los Anillos, Star Wars, Harry Potter y otras grandes producciones de superhéroes como las Marvel o DC han hecho que este tema se haya convertido en tendencia y se puedan encontrar referencias en cualquier parte. El éxito que ha tenido estos contenidos entre un público no considerado friki ha despertado la evidencia de que los gustos de unos y otros pueden ser muy parecidos.

Ahora bien, ¿quién puede llamarse un auténtico friki? El concepto se usa de manera coloquial para referirse a una persona cuyos gustos, comportamientos o vestuario son inusuales y tiene una afición desmedida por un tema relacionado con la subcultura: cómics, ciencia ficción, fantasía, juegos de mesa, rol o videojuegos. "Lo que se suele decir de que todo el mundo es friki de algo no lo comparto, ya que puedes ser un gran aficionado al fútbol, a la costura o a ver Sálvame. Pero eso no te hace friki", contaba para Málaga Hoy, Germán Martínez, más conocido como Señor Buebo, el bloguero madrileño impulsor del día que hoy se conmemora. "Lo friki está de moda, pero como toda moda, pasará y allí estaremos los frikis de corazón", reafirmaba.

Lo cierto es que esta tendencia está a la orden del día. "Antes que te dijeran friki parecía un insulto y ahora es un orgullo", cuenta Miguel Ángel Díaz, encargado de la Cómic Stores del Soho y del Paseo de los Tilos. Él sabe bien cómo ha evolucionado este mundillo. Su negocio empezó siendo un ciber, más tarde fueron añadiendo y más tarde cambiaron este género por el de los cómics, videojuegos y merchandising. "Lo fuimos cambiando hasta que la tienda fue invadida por el frikismo de Comic Stores", recuerda Díaz. Su tienda bien podría considerarse una entrada a otro mundo de fantasía. En sus paredes encierra cientos de piezas de diferentes géneros: cómics, libros, juegos, peluches, tazas, cromos, muñecos, pósters… La lista es larga. Clientes no faltan, lo bueno de este movimiento es que los clientes son fieles y buscan saciar sus gustos más apasionados, dispuestos a gastar lo que a veces no suelen ser baratos. "Recuerdo que este verano vino un chico y dijo: he cobrado la extraordinaria y vengo a gastarlo todo". En efecto, según cuenta Díaz, el joven se dejó alrededor de 600 euros en diferentes productos.

La tienda cuenta también con una ludoteca donde hay dispuestas seis mesas para acoger diferentes eventos y talleres que organizan con frecuencia y además, ofrecer a sus clientes un espacio para poder jugar a juegos de mesa o de cartas: Magic, Yu-Gi-Oh!, Pokémon, Final Fantasy, Force of Will. "Si eres socio de Comic Store puedes traer a cuatro amigos y jugar a lo que queráis", cuenta Miguel Ángel.

MALAGUEÑOS APASIONADOS EN PRIMERA PERSONA

Jesús Garrido: "Los grandes eventos son como un botellón friki, conoces a gente como tú"

"Desde que tenía los 6 o 7, ya que el primer juego fue The legend of Zelda para la Nintendo 64, y desde entonces fue todo en cadena de dominó, ya empecé a ver animes como One Piece, Shaman king, Cowboy Bebop etc, y hasta hoy día sigo viendo animes y jugando al Zelda", cuenta Garrido. Dice que aún no ha ido a grandes eventos pero que le gustaría ir porque "son como un botellón friki".

Nuria Ortega: La voz de la malagueña es protagonista de un videojuego de rol japonés

Según cuenta, se considera friki "de la música, el cine, la animación japonesa, los videojuegos y todo lo que tenga que ver con Japón en general". Talento para la música tiene, de hecho su voz le ha hecho participar en un proyecto donde fusiona tres de sus mayores pasiones. La voz de esta joven malagueña es la melodía protagonista de Noahmund, un videojuego de rol japonés.

Alba Gómez: Aficionada al anime y al manga, se declara una amante del mundo japonés

Alba tiene diversos gustos pero resalta que lo que más le gusta es el mundo japonés, al que se aficionó desde la adolescencia. "Esto se ha visto reflejado en mi TFG sobre grabado japonés y ahora mismo lo estoy llevando a cabo en mi TFM sobre naturaleza y paisaje en las películas de Studio Ghibli. Actualmente estoy estudiando japonés y me gustaría continuar doctorado dentro del ámbito artístico nipón".

Ángela Vega: "Soy muy fan de la saga Final Fantasy, Pókemon, Zelda y unos cuantos más"

Quizá la culpa la tenga su hermano, pero ahora es una enamorada. "Tengo hermanos mayores y veía el anime con ellos, también heredé de mi hermano el gusto por los videojuegos y lo de los libros desde que se leer no he parado", cuenta. Además de eso reconoce: "soy muy fan de la saga Final Fantasy, Pokémon, Zelda y unos cuantos más" . También apunta que es una amante acérrima de Harry Potter.

José Ruiz: "Lo más friki que he hecho ha sido tatuarme las reliquias de la muerte"

"Me considero friki especialmente de Harry Potter y Pokémon, ambos me han acompañado desde mi infancia y juventud. También me gusta mucho Juego de Tronos", cuenta Ruiz. Aunque si tiene que decantarse por algo, la saga del mago se lleva la palma, en su pierna está la prueba: "Lo más friki que he hecho ha sido tatuarme las reliquias de la muerte, por la historia de humildad que representan", confesaba.

Manuel Donoso: Aficionado a las series japonesas, ciencia ficción y a la videoconsolas

Además de las series japonesas y de ciencia ficción, Donoso cuenta que tiene "una biblioteca de videojuegos de varias consolas -desde Nintendo NES, pasando por PS2 hasta mi PC que es algo más potente que una PS4". Cuando habla sobre lo más friki que ha hecho, contesta: "Últimamente me disfrazo para la noche de Halloween de algún personaje de película o inspirado por algún videojuego".

José Miguel Martín: Creó un grupo de tertulia de ciencia ficción y del mundo fantástico

"Monté un grupo de tertulia enfocado a la ciencia ficción y al mundo fantástico en el que manejábamos temas y vocabulario común. Normalmente cuando vas con la familia tú eres el rarito que le gustan las cosas raras", contaba el hombre con humor. Entre su colección más preciada tiene algunas figuras de los personajes de la saga de Star Wars, pero de estilo japonés.

Alejandro Domenech: "Si tuviera dinero, me gustaría terminar esa colección de One Pice"

Sus mayores pasiones son los videojuegos y el manga. En cuanto a lo primero tiene un preferido: Overwatch. Si se trata de manga y anime "llevo al día bastantes series a la vez", cuenta. Una de sus preferidas es One Pice, de los que tiene cuatro tomos, que le regalaron para su cumpleaños, pero quiere ampliarla, "si tuviera dinero, me gustaría acaba la colección".