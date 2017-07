(2-0) El AZ Alkmaar descose al Málaga en la segunda mitad

El Málaga de pretemporada está muy de pretemporada. Se le ve lejos de la imagen que se espera, especialmente sin costuras. Los resultados ahora hay que cogerlos con pinzas, pero el 3-0 ante el AZ Alkmaar dolió más por las formas. La segunda mitad fue un despropósito defensivo. Mucho tuvieron que ver las múltiples sustituciones, que despistaron sensiblemente a los de Míchel, sin obviar el asterisco de que se nota la influencia de las altas cargas de pretemporada. Si hay que considerar la derrota de una manera, es como aviso de que urgen los fichajes y dar salida a los jugadores con los que no cuenta el técnico.

Como Mikel, triste protagonista en los tres goles holandeses por su mala colocación, aunque cueste motivarse sabiendo que no cuenta para la próxima temporada. Pero, en general, toda la defensa hizo aguas. El carrusel de cambios, cinco al descanso, seis a la hora de partido, no solo avecinaba un bajón en el juego, sino que provocó el primer tanto de los holandeses. El reajuste de posiciones, sobre todo en defensa, permitió al AZ plantarse en el área de Gönen en tres toques. Ouwejan finalizó la buena jugada. Sin tiempo para digerirlo, llegó el 2-0, en otro despiste. El balón a la espalda de Miguel Torres permitió que Van Overeem arruinara el debut de Gönen, quien al menos evitó el tercero poco después. Y casi lo vuelve a hacer, pero en otro mano a mano no despejó lo suficiente para evitarlo. Mal día para estrenarse, sin duda.

Tras el descanso se notó mucho más la falta de frescura en las piernas. El AZ Alkmaar, que comienza la Liga una semana antes, salió muy dominador y acabó devorador. El Málaga casi siempre vivió dominado. Gustaron pocas pinceladas. Y varias de ellas llevaron la firma de Kuzmanovic. Se dejó ver el serbio con un intento de jugar el balón rápido, a un toque, y ofreciéndose para dar salida al equipo. Ahí quedó también un pase en cuchara para Borja Bastón al que no llegó por poco. Mula intentó alguna arrancada en la que quedaron claro que está por la labor de convencer a Míchel pero también que le falta bagaje en el cuerpo a cuerpo y a la hora de sorprender al rival, más aún si le toca jugar pegado a la banda izquierda.

Como ante el Duisburgo, no se vio mucha química en el Málaga, que acusó falta de cohesión en las líneas aunque se mostró más cómodo en rol de contragolpeador. Se echó en falta más participación de Adrián; por ahora se ha visto que la fluidez del juego depende mucho de su continuidad, y ante los holandeses no apareció. Como el equipo, lo intentó Keko de menos a más. El madrileño continúa intermitente a pesar de que aún es pronto para juzgarle. Pero debe reengancharse a lo que se espera de él buscando estímulos positivos, y el verano es buen escenario para ello. Al menos, la sensación del tramo final en la primera mitad fue la de que el Málaga se desperezó y se aproximó con más peligro que su rival. Sobre todo en un disparo de Juan Carlos desde la frontal en jugada ensayada que el meta Bizot se quitó de encima como pudo. Pero la cara B del equipo acabó descosida. Quizá el 2-0 no hubiera sido para tanto, pero el tercero terminó de sacar a la luz las carencias que deben tapar los fichajes que están por llegar.

Ficha técnica:

AZ Alkmaar: Bizot; Svensson. Vlaar, Ouwejan, Jahanbakhsh, Van Overeem, Weghorst, Vejinovic, Til, Stengs, Wuytens. También jugaron: Dos Santos, Seuntjens, Koopmeiners, Friday, Helmer, Van Eijden y Wijndal.

Málaga CF: Roberto; Cifu, Luis Hernández, Baysse, Juan Carlos; Kuzmanovic; Keko, Maty, Adrián; Mula; Borja Bastón. También jugaron: Gönen, Rosales, Miguel Rorres, Recio, Chory Castro, Luis Muñoz, Mikel, José Carlos, Álex Robles, David Ramos y En-Nesyri.

Goles: 1-0: Ouwejan (65'). 2-0: Van Overeem (71'). 3-0: Seuntjens (86').

Incidencias: Amistoso disputado en el AFAS Stadion ante unos 2.000 espectadores. Fueron amonestados el local Svensson y el visitante José Carlos.