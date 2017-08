Kuzmanovic: "El Málaga era mi primera opción"

Zdravko Kuzmanovic y Cenk Gönen ya han sido presentados por el Málaga. La concentración en Holanda retrasó la puesta de largo de ambos futbolistas, que dispusieron de minutos en los últimos choques. El Hospital Vithas Parque San Antonio fue escenario para su comparecencia, en la que repetía experiencia el serbo suizo.

Kuzmanovic no tuvo el protagonismo esperado el pasado año en el Málaga por culpa de una dolencia en el tendón de Aquiles que lo mantuvo fuera prácticamente toda la temporada. Regresa igualmente cedido y sorprendido: "Fue una sorpresa, jugué sólo cuatro partidos. Fue una temporada difícil, quería hacer un buen año pero tuve una lesión importante. Arnau me llamo para que volviera y el Málaga fue siempre mi primera opción. Gracias al club y a la gente que me permite volver y mostrar mi calidad en el equipo".

Hay tranquilidad con su estado físico. Kuzmanovic afirma sentirse recuperado: "Físicamente estoy cada vez mejor, me preparé desde pronto con el Basilea, después tuve una segunda parte de recuperación con el Málaga y de la lesión me siento muy bien, no tengo dolor. Espero jugar pronto partidos, tenemos cerca la temporada y espero que cuando empiece esté al 100%".

Por su parte Gönen, con un tono de voz más discreto, pide paso en su discurso. "Estoy muy feliz y orgulloso de estar aquí, es un salto para mi en mi carrera venir a Málaga. Hablé con Michel pero no me dijo nada de mi posición en el equipo, pero estoy intentando hacer mi trabajo entrenando duro. Por supuesto he venido aquí para ser competitivo", apunta el turco, que se define como un portero de "buenos reflejos". "Todavía no estoy al 100% pero espero estar listo pronto, disfrutar mucho y mostrar mi nivel en Málaga", añade.