José se aferra al 4-4-2

José González afronta su cuarto partido en el banquillo del Málaga. Dos empates y una derrota la preceden. No parece el pétreo Atlético de Madrid el mejor rival para revertir una tendencia negativa, pero el técnico gaditano intenta expandir optimismo. "Como todos los partidos, éste es muy importante y necesitamos conseguir victorias. La realidad es que no ganamos, es un rival complicado, tenemos un déficit realizador y ellos encajan poco. Pero no creo que ellos piensen que les será fácil. Nos hemos ganado el respeto, además nuestra afición nos ayudará de forma incondicional", insiste el técnico.

El Atlético de Madrid sólo ha recibido nueve goles esta temporada en la Liga. En 14 de sus 22 partidos dejó su meta a cero. "Trabajamos en la puntería, insistimos, tenemos que generar más ocasiones. Antes pensaba que necesitábamos llegar más, pero ahora creo que estamos ya en el punto de fortuna, estamos cerca de que hagamos goles, qué mejor que mañana, vamos a tener pocas ocasiones. Veo al equipo fresco de mente pese a lo que está cayendo semana tras semana. Me hace estar esperanzando", ahondó José sobre las posibilidades de hacer daño a un rival con pocas fisuras.

Tenemos que ser fieles a una línea porque estamos en proceso de crecimiento

"Será un partido de dos equipos que pretenden ser correosos, difíciles para el rival. Ellos tienen una dosis de calidad que quizás nosotros no tengamos, pero nosotros lo tenemos que compensar con esfuerzo, es para nosotros más complicado el partido que para ellos, pero también más importante. Creo que la afición iguala el partido. Será un partido competido", prosiguió José González, que piropeó al rival que hoy tendrá enfrente: "El equipo del Cholo tiene muchas facetas diferentes. Una es el contragolpe, otra es la pelota parada, pero se adapta a distintos estilos, se va a parecer a un estilo que hemos estudiado. Hemos preparado todo para hacerle daño, pero no jugará a una única cosa. Tiene el sello del entrenador".

"No estamos para florituras ni cambios tácticos. Tenemos que ser fieles a una línea porque estamos en un proceso de crecimiento. El equipo se puede confundir si cambiamos. Estamos creciendo y mejorando. Conforme pasen las jornadas y las horas de trabajo, en ataque se irá notando. En ataque ya dije que nos va a costar", respondió, por último, el entrenador cuando se le cuestionó si iba a alterar el 4-4-2 por el que había apostado desde que llegó: "El otro día robamos muchos balones pero no tuvimos claridad y se nos apagó la luz. En eso se está trabajando, en dar más claridad para ser más dañinos. Pero no voy a cambiar el estilo".