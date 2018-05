El Malagueño y su nuevo librillo

En el Atlético Malagueño hay fe en conseguir el ansiado ascenso a Segunda División B. No será sencillo porque el rival demostró en la ida que sabe a lo que juega y el 0-0 deja la eliminatoria muy abierta. "Nosotros a lo nuestro, si hacemos el partido que sabemos hacer, subimos a Segunda B seguro. Estamos acostumbrados a partidos así en nuestra liga y los hemos sacado adelante", aseveró Jack Harper. El atacante del filial tira de experiencia para pensar en cómo meter mano al Yeclano: "Estamos preparando muchos remates, muchas finalizaciones. Nos quedamos con muchas ganas de meter gol y esta semana van a caer los goles".

Otro pilar del conjunto malacitano es Clavería, que añadió: "Hemos planteado el partido pensando en ganar y tenemos muchas ganas de que llegue el domingo [por mañana] y poder demostrar todo lo que llevamos trabajando esta temporada". No tienen miedo los de Dely Valdés al ambiente que les puede esperar en Yecla. "Solo pensamos en hacer un buen partido y plasmarlo todo. Jugar fuera siempre es complicado, pero debemos ser inteligentes y ver el factor de los goles. Más allá del ambiente nos centraremos en nuestro trabajo y lo haremos mejor. El no encajar en casa siempre es importante. Los nuevos explicamos que la suerte está cambiando , es cierto que no hicimos el partido que esperábamos, pero el no encajar en casa siempre es importante. No nos vamos ganando de aquí, pero sí sabiendo lo que hicimos y lo que tenemos que hacer en este partido", comentó Clavería.

Tomó la palabra de nuevo Harper para hablar de las eliminatorias del curso anterior: "La diferencia es que con el resultado del partido de ida ante la Segoviana, (1-0), nos protegimos, ahora vamos con más ganas, el partido está abierto y estamos todos enchufados".