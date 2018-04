Roberto: "Hay que defender el escudo en estas seis jornadas"

"Quedan seis jornadas y hay que jugar. Hay que defender el escudo que llevamos, a la afición que viene a vernos y ese es nuestro objetivo. El rendimiento que da el equipo parte de esos mínimos y es lo mínimo que queremos mantener". Roberto dixit. El portero, elegido MVP malaguista del partido contra el Real Madrid, no esconde que el descenso es un hecho, así que al menos pide la dosis de profesionalidad mínima que se puede exigir a estas alturas al colista de Primera División.

Sobre el partido de pasado mañana contra el Levante, que puede suponer el descenso matemático a Segunda División, un poco más de lo mismo. "Queremos competir lo antes posible, además el próximo con el Levante, que es un rival con el que llevamos todo el año en la misma zona y con ganas de conseguir una victoria", sostiene Roberto, que lanzó un guiño al aficionado: "Le agradezco a la gente los votos una vez más. La verdad es que es gratificante para mí recibir este tipo de noticias y agradecerles siempre el compromiso y la lealtad que tienen con nosotros. Llevo muchos años ya en el fútbol y me he encontrado a una de las mejores, por no decir la mejor afición que he vivido a nivel profesional y espero que mantengan ese espíritu".

Del Real Madrid, poco que señalar. " Para nosotros es un resultado malo que nos acerca a ese final tan poco deseado. Sólo nos queda seguir entrenando y afrontar el siguiente partido con ánimo", sentenció Roberto.