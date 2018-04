"No debemos imitar ningún modelo de cantera, sino crear el nuestro"

Antonio Tapia estuvo en la tertulia de SER Málaga analizando el actual modelo de cantera del club de Martiricos, que él mismo dirige: "Entiendo que el modelo de cantera tiene que ser en función de las características del primer equipo y de las circunstancias que nos rodean, económicas, de instalaciones... No debemos imitar ningún modelo sino crear el nuestro propio. Según lo que me cuentan los entrenadores Míchel y José y las personas que conozco que trabajan en el primer equipo, coinciden en que el perfil de jugador que estamos produciendo carece de algunos aspectos que hay que intentar inculcarles para que cuando lleguen no tengan que salir cedidos y puedan quedarse".

Tapia continuó su explicación: "Hay que trabajar para formar jugadores, si pueden ser autóctonos y si no, de fuera. Pero no traer jugadores de una gran calidad a base de billetes, eso es mucho más fácil cuando tienes los medios, pero ya no tenemos esos medios, ahora hay que adaptarse y ajustarnos a la realidad del día a día". Acerca del legado recibido, fue claro: "Me he encontrado con cosas muy buenas y otras mejorables. Hay cosas con las que coincido y con las que no. Por ejemplo, el porcentaje de jugadores de Málaga en relación a los de fuera. En ciertos equipos el porcentaje es desproporcionado, 70% de fuera y 30% de aquí. Históricamente, hemos contado con jugadores autóctonos muy buenos, hornadas incluso completas que pasaron al primer equipo y demostraron que el jugador malagueño es un futbolista de talento con capacidad para competir en Primera. Entiendo que para medirnos a los grandes de España hay que traer jugadores de fuera que complementen, pero hay una desproporción".

Acerca del filial, fue contundente. Tapia va a por el ascenso: "Llevamos 10 años con presupuestos superiores al de esta temporada. Nuestro filial está en una categoría que no se corresponde al proyecto de cantera y al presupuesto que tenemos. Tenemos un único objetivo clasificatorio que es ascender. Luego hay otros como la formación del jugador. Quiero un modelo que permita que el jugador tenga capacidad de adaptarse a diferentes formas de juego, el Málaga no es el Barcelona. El que se forme en la base tiene que tener capacidad de adaptarse a la realidad que se va a encontrar luego".