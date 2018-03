Las ruedas de prensa de José González comienzan a repetirse. Ayer volvieron a sonar frases que parecen que repican jornada tras jornadas. Mismos argumentos, mismas sensaciones. Ayer su equipo sacó un punto de Vigo con un juego rácano y muy impreciso, aunque él acabó el acabó "orgulloso" de sus jugadores.

"Estoy orgulloso de mis jugadores por la forma de encarar el partido. Era un rival que aglutina mucha posesión y competimos muy bien, muy intensos durante 70 minutos. Pero nos falta la guinda. Si fallamos el último pase... no tenemos de eso", rezaba el técnico tras la primera pregunta en la sala de prensa del estadio de Balaídos y donde volvió a repetir fantasmas: "Nos quedamos con la misma sensación que con los grandes. La hemos tenido. Estoy súper orgulloso, porque golpe tras golpe, no tienen el premio que se merecen. Nos faltó ese ultimo pase. Creo que en el computo global, tuvimos más ideas y estuvimos más frescos. Llegamos más al área. Nosotros necesitamos victorias, que es lo que regenera el ánimo".

"Soy muy exigente y estoy muy contento, no sé si esto sonara mal en Málaga", apunta"Lo que depende de mí es preparar el próximo partido con la máxima profesionalidad", señala

El técnico fue cuestionado con dureza por la inoperancia de sus jugadores con el pase tras afirmar que estaba satisfecho con su despliegue. "Yo soy muy exigente. Pero estoy muy contento, no sé si eso sonara mal en Málaga. Pero yo creo que hoy [por ayer] el Celta de Vigo no brilló, no entraron al partido. Al Espanyol le hicieron un 73% de posesión, tiene jugadores determinantes. Si no brillaron es por el trabajo que hicimos nosotros", explicaba en su defensa y añadía que "que se fallan algunos pases nos viene pasando desde hace mucho tiempo. Situaciones de gol que no acabamos consiguiendo".

José insistía en la idea del rendimiento ayer de sus jugadores y volvía a incidir en los méritos de los suyos para el premio que acaban recogiendo: "Nos vamos con la satisfacción del empate, pero a mí no me llena para el trabajo que hicieron". Y recalcaba: "Dimos mucho minutos de intensidad. En líneas generales sí estoy satisfecho con mis jugadores".

Fue cuestionado de nuevo por su compromiso y si cree aún que la salvación es posible -el Málaga está ahora con 14 puntos, a 13 del Levante-, sobre esto se rindió a la evidencia: "Vamos a depender de los demás, fundamentalmente. Lo que puede depender de mí es preparar el siguiente partido con la máxima profesionalidad y pensar que se pueden conseguir los tres puntos. Sobre todo para darle una alegría a la afición en nuestro campo".

"El destino nos pondrá donde nos merezcamos, pero creo que merecemos bastante más", seguía aún José, que aprovechó una pregunta ambigua para volver a repetir conceptos: "Unzué no se explicaba cómo el Málaga hacía tan pocos goles. Este partido lo he visto en San Mamés, lo he visto contra el Sevilla... Satisfación por mis jugadores, por la intensidad... Pero sabemos que es difícil esta situación".

Acerca de por qué tiró de Recio en el minuto 80 con 0-0, la respuesta asombra: "Con el cambio de Recio quería la victoria, quería atacar para evitar el ataque del Celta. Por bandas y esfuerzo, nos estaban llegando por los costados y nos estaban haciendo daño. Quería meter más fútbol con Recio. Es importante que se haya recuperado de la lesión".