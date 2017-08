Bernal dice que no ve motivos para una moción de censura en Marbella

El alcalde de Marbella, José Bernal, que compareció ayer en rueda de prensa junto a los siete ediles del grupo municipal socialista y los cargos de confianza de su partido, asegura que no hay motivos para presentar una moción de censura en la localidad y que esta no ha quedado "suficientemente explicada" por parte de Opción Sampedreña. "Si no había motivos hace diez días tampoco los hay hoy", manifestó el regidor, quien agregó que "me cuesta entender que aquellos con quienes hemos luchado juntos para recuperar la legalidad en mi pueblo lo entreguen ahora al PP a cambio de nada". Por lo que ha pedido a OSP que justifique su cambio de postura ya que considera una "excusa" que se cargue contra Costa del Sol Sí Puede, cuyos dos votos son necesarios para que el equipo de gobierno pueda sacar adelante sus proyectos, entre ellos los presupuestos municipales. "Cargar contra Podemos esta cuestión es una excusa y no el motivo", indicó.

Bernal aseguró sentirse "herido" por su hasta ahora socio de gobierno durante estos dos primeros años de legislatura e insistió en que "es incomprensible irte con quienes nos arrastraron por el pleno, con quienes enchufaban a gente a dedo, con quienes han llamado cateto a los sampedreños, con quienes te arrebatan 170.000 metros cuadrados de San Pedro para regalárselos a Benahavís o quienes partieron San Pedro por la mitad sin respetar más de 150 años de historia. Es incomprensible darle el urbanismo a quienes dejaron prescribir multas millonarias y están investigados en los tribunales".

El regidor incidió en que PSOE e IU han planteado "un proyecto global para todo el municipio y un plan viable para la ciudad en el que creíamos y seguimos creyendo". El mismo proyecto que, continuó, "yo presenté personalmente al órgano consultivo de OSP" en la primera votación "y que votó favorablemente". ""Desconozco cuál es la alternativa para cambiarlo todo en sólo diez días. Desde que el Consejo Consultivo aprueba el proyecto hasta hoy han pasado diez días. Desde entonces no ha cambiado nada ni incumplido nada que yo trasladé al Consultivo", reiteró.

Por su parte, su también socio de gobierno por IU, Miguel Díaz, calificó de "indecencia política" la actitud de OSP y consideró que la posible moción de censura supondría "entregar Marbella a la corrupción".

La ex alcaldesa y presidenta del PP local, Ángeles Muñoz, se pronunció ayer en su cuenta de Twitter sobre la decisión de Opción Sampedreña asegurando que "si se dan las circunstancias" de volver a gobernar en el Ayuntamiento "lo haremos como siempre desde la responsabilidad". En cambio, Elías Bendodo, presidente del PP en Málaga evitó ayer hacer ningún tipo de declaración hasta que se firme la moción de censura.

Desde la Junta, el consejero de Empleo, Javier Carnero, consideró que la moción de censura "supone desgraciadamente una vuelta atrás, volver a una época oscura". En los mismos términos se manifestó el delegado de la Junta en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, quien al igual que Bernal sostiene que la moción "no está justificada" y espera que detrás "no haya otros intereses ocultos que no conozcamos y no conozcan los ciudadanos de Marbella".

Después de que la formación sampedreña anunciara el pasado 1 de agosto que revalidaba el pacto de gobierno alcanzado con el PSOE e IU, los 31 miembros del consejo consultivo volvían a reunirse este viernes por la noche para dar marcha atrás sobre sus pasos. Con una amplia mayoría, 20 votos a favor, estos se decantaron en esta segunda votación por una moción de censura contra los socialistas y un nuevo pacto de gobierno con los populares de Ángeles Muñoz achacando como principal motivo los últimos enfrentamientos entre CSSP y el equipo de gobierno como consecuencia de la renovación de la zona azul y la falta de estabilidad política para la aprobación de grandes proyectos. Solo seis miembros votaron a favor de continuar con el tripartito, tres optaron por pasar a la oposición y dos se abstuvieron.