Critican la parálisis del proyecto del Cercanías a Marbella

El secretario general del PSOE en el Congreso, Miguel Angel Heredia, reprochó ayer al Gobierno la parálisis del proyecto de ampliación de la línea de Cercanías Málaga-Fuengirola hasta Marbella, ya que "no se ha hecho nada" pese a la consignación de partidas en los presupuestos desde 2012. Heredia aseguró que "al día de hoy no se ha hecho absolutamente nada. De hecho, en una reciente respuesta parlamentaria se dice que todavía no se ha terminado ni siquiera la redacción del estudio informativo".

"Hubo un compromiso por parte del Gobierno, del Ministerio de Fomento", si bien actualmente "no hay plazos, no hay fechas", algo que para Heredia es símbolo de que "cuando el PP gobierna en Madrid se olvida de Marbella, de forma reiterada la margina, la discrimina una y otra vez".