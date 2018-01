La Junta dice ahora que incluirá la "conveniencia" del AVE a Marbella

Apenas un día después de que se conocieran algunas de las propuestas incluidas en el borrador del nuevo Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol, en el que sin embargo no se contemplaba la llegada del tren de alta velocidad a Marbella, la única ciudad de más de 100.000 habitantes de toda España que sigue careciendo de conexión ferroviaria, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, aseguró que si no se ha incluido en el borrador es porque "el Gobierno de España no la tiene prevista". No obstante, aclaró que en el documento inicial "en absoluto se dice que no pueda llegar el AVE a Marbella o adonde tenga que llegar", y puntualizó que el documento no ha pasado aún el trámite y que es un texto "mejorable y modificable", de ahí la celebración de encuentros como la jornada Retos y Oportunidades del Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental celebrada este miércoles en Ojén. En este sentido, anunció que el plan sí incluirá la "conveniencia" de que el tren de alta velocidad llegue a Marbella.

En este sentido, Fiscal agregó que "en el ámbito no solo del POT de la Costa del Sol, sino de la estrategia en materia de energía, de la Ley de Cambio Climático, el ferrocarril es una apuesta irrenunciable del Gobierno de Andalucía", de modo que "pedimos al Gobierno central que acometa esta obra, la llegada del AVE, y que sea una apuesta compartida porque no lo entendemos de otra manera". De este modo, Fiscal insistió en que "en absoluto" el POT de la Costa del Sol Occidental "se muestra en contra de la llegada del AVE a Marbella", y "de hecho vamos a incluir en el propio plan la conveniencia de que así sea". Por su parte, esa misma mañana la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, anunció que el Ayuntamiento estudiará alegaciones al documento urbanístico para que se reserve el suelo necesario para forzar la llegada del tren a la ciudad. "Estudiaremos en profundidad el documento pues se vuelve a olvidar de la realidad y necesidades de Marbella y haremos las alegaciones que estime pertinentes porque nos parece un absoluto error", manifestó la regidora, quien criticó que "es una prueba visible de que para la Junta de Andalucía el tren de alta velocidad nunca fue una prioridad, nunca lo llevaron a cabo cuando eran los competentes para ejecutarlo". Además, señaló que "el hecho de que no se recoja una prioridad como es la llegada de la alta velocidad a Marbella y en cambio se proponga liberalizar la AP7, una cuestión sobre la que no dijeron ni una palabra durante los años que estuvieron en el Gobierno, evidencia esta falta de respuesta a las demandas reales del municipio". Por otro lado, desde el Ayuntamiento de Estepona, señalaron que "el proyecto del tren litoral por su importancia vertebradora del territorio y por su potencial turístico y de comunicaciones es un proyecto irrenunciable, en el que el Gobierno de España se encuentra trabajando".

Asimismo, agregaron, "creemos que la liberación de la autopista de peaje no es incompatible con la ejecución de las infraestructuras necesarias para el tren de alta velocidad. Con todo, el anteproyecto mejora sustancialmente el POT anterior". Fuentes municipales del Ayuntamiento de Fuengirola, recordaron ante la posibilidad de convertir la A7 en un bulevar metropolitano que "ya en 2013 los alcaldes del Partido Popular de la Costa del Sol plantearon que se modificase la calificación de la autovía para que se volviese a considerar como carretera convencional, lo que posibilitaría que existiese una mayor permeabilidad en nuestro municipio".

"Además esto posibilitaría realizar otras actuaciones que redundarán en beneficio de los vecinos, como la posible creación de accesos, rotondas. Incluso llegaron a mantener una reunión con la Dirección General de Carreteras", apuntaron. En cuanto a la liberación del peaje AP7, señalaron que sería "lo deseable" aunque desconocen cómo se debería hacer. Mientras que en la zona más occidental, el alcalde de Casares, José Carrasco, manifestó su apoyo a la liberación de la autopista "porque supone mejorar las comunicaciones de nuestro municipio".