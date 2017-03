La Junta retira al jeque Al-Thani la gestión del puerto de La Bajadilla

La Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA), dependiente de la Junta, ha asumido la gestión directa del puerto de La Bajadilla que hasta la fecha estaba en manos de la sociedad Nas Marbella, perteneciente al jeque Abdullah Bin Nasser Al Thani, ante la situación de "abandono y graves deficiencias" en la prestación de los servicios básicos para el mantenimiento y normal funcionamiento de estas instalaciones. Se trata de un paso previo a la nueva salida a concurso de la ampliación del puerto después de que el pasado mes de noviembre y tras casi seis años de retrasos en el proyecto, con una inversión prevista de al menos 100 millones, el Gobierno andaluz le retirara la concesión del mismo entre otros motivos por el impago del canon comprometido para los ejercicios 2015 y 2016, con una deuda que ya superaba el millón de euros, y el no inicio de las obras en la marina. Una decisión que, cabe recordar, fue recurrida por el propio Al Thani por la vía de lo Contencioso-Administrativa.

El alcalde apoya el rescate

El alcalde de Marbella, José Bernal, manifestó ayer su apoyo a que la Junta de Andalucía "se haya hecho con el control de la gestión del puerto de La Bajadilla debido, una vez más, al abandono de los servicios que se estaban prestando". "Entendemos que no se puede permitir que el puerto de La Bajadilla no estuviera ofreciendo la atención adecuada a los usuarios, así como el desarrollo normal de los servicios que tiene que llevar a cabo este recinto portuario", aseveró. "Por encima de los intereses personales y particulares, desde este equipo de gobierno siempre vamos a trabajar porque prime el interés general del municipio, por lo que coincidimos con la Junta de Andalucía en que no podíamos seguir manteniendo la situación de parálisis del puerto", agregó el regidor, quien anunció que en los próximos días mantendrá una reunión con el consejero de Fomento, Felipe López, "para tratar la situación actual del puerto y las acciones y plazos para que, en la medida de lo posible, poder sacar a concurso la ampliación del puerto cuanto antes". Todo ello, concluyó, "persiguiendo que la ejecución de las obras sea una realidad, ya que entendemos que la ampliación del puerto de La Bajadilla es una infraestructura de vital importancia para el futuro".