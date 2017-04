Marbella aprueba los documentos para salir del atasco urbanístico

El voto favorable del grupo municipal de Costa del Sol Sí Puede (CSSP) ha sido determinante para sacar adelante el texto refundido del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986 que permitirá a la ciudad de Marbella salir del atasco urbanístico en el que se encuentra inmerso desde la anulación del plan general de 2010 por el TSJA hace ya año y medio. El documento fue aprobado ayer en el pleno ordinario con el apoyo del tripartito (PSOE, OSP e IU) y de CSSP después de que se garantizase la inclusión de una enmienda presentada por la formación morada para abrir un periodo de un mes para recibir alegaciones, y la abstención del Partido Popular.

En este punto, la concejal de Urbanismo, Isabel Pérez, volvió a recordar que se trata de un documento "en el que no se aprueba nada nuevo", sino que reúne documentación ya aprobada como modificaciones, alegaciones o convenios previos al plan de 1986, dotando a Marbella de una normativa clara de cara a nuevas inversiones y reduciendo además los plazos de tramitación para la obtención de una licencia de obra, que en algunos casos supera incluso los 14 meses. "Apoyarlo es estar a favor de la mejora en el urbanismo de Marbella y, por el contrario, no apoyarlo desautoriza cualquier intento de crítica a la delegación de urbanismo", expresó, a la vez que señaló que se trata de documentos "muy importantes que permitirán un mejor trabajo tanto interna como externamente y que darán una mayor seguridad jurídica".

Su aprobación facilitará la creación de viviendas protegidas y equipamientos

"Con el texto refundido se dota de un documento ágil y de fácil manejo", mientras que con la adaptación del Plan General de 1986 a la LOUA "se abrirá el paso a modificaciones que ahora no se podían hacer" y que facilitarán, entre otros, la creación de vivienda protegida o la obtención de suelo para equipamientos.

La edil puntualizó que la adaptación del plan "y unir todo lo aprobado en un texto refundido era la solución a corto plazo más adecuada ante la situación actual del urbanismo", a lo que añadió que, de manera paralela, "ya se están realizando los trabajos previos para revisión del PGOU".

También se aprobó ayer la adaptación del citado plan general a la legislación andaluza vigente, la LOUA, tras la inclusión de otra enmienda propuesta también por Costa del Sol Sí Puede para la corrección de los linderos entre Marbella y Benahavís. "Nuestra aprobación en este punto va a quedar condicionada a que antes de la exposición pública se corrijan todos aquellos lindes del término municipal de Marbella que no están en concordancia con los lindes oficiales para que se adapten así a toda la legislación vigente al ser este el propósito principal del proceso de adaptación a la LOUA", manifestó la concejal de CSSP, Victoria Mendiola, durante su intervención en el pleno. "Observamos además con gran sorpresa que aparecen linderos en otros municipios colindantes como son Mijas, Ojén o Istán que no son los oficiales tampoco, aún así se plasman en los planos cuando deberían aparecer ya corregidos y se planifica suelo en los municipios vecinos incluyéndolos en la clasificación de suelo de Marbella", agregó.

Por su parte, el concejal del PP encargado de defender la abstención de su partido, Cristóbal Garre, se refiirió al texto refundido como "un documento incompleto y no consensuado con los vecinos, ese es el texto que traen al pleno y por ello nos abstenemos". Este punto, sin embargo, fue revatido por la concejal de Urbanismo, quien aseguró que para su elaboración se ha contado con la colaboración y participación de distintos sectores, como las asociaciones o colectivos de empresarios. "No se puede criticar el urbanismo y no aprobar los pasos que se dan para mejorar este funcionamiento", lamentó la edil Isabel Pérez.

Esta misma semana, los empresarios y promotores urbanísticos de la ciudad pedían a los diferentes grupos políticos "consenso" y "unidad" para la aprobación de sendos documentos que permitirán resolver de forma transitoria la situación urbanística de la ciudad mientras se redacta el nuevo Plan General.